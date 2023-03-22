إسرائيل تدمر مستودع أسلحة لموالين لإيران في سوريا

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

تعرّض‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬فجر‭ ‬الأربعاء‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬واستهدف‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مستودع‭ ‬أسلحة‭ ‬لمجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬المرفق‭ ‬الحيوي‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬سورية‭ ‬انّ‭ ‬الضربات‭ ‬الحالية‭ ‬والسابقة‭ ‬كانت‭ ‬دقيقة‭ ‬ودمرت‭ ‬أهدافها‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإيران‭ ‬تحديداً‭ ‬ولم‭ ‬تستهدف‭ ‬مقار‭ ‬جيش‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسد‭ ‬او‭ ‬مؤسساته‭ ‬الأمنية‭ ‬،وعزت‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬قوة‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخبارية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬،‭ ‬وشككت‭ ‬المصادر‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬الاختراق‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمناطق‭ ‬النظام‭ ‬كما‭ ‬شككت‭ ‬بوجود‭ ‬معارضة‭ ‬لها‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالمعلومات‭ .‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬55‭ (‬00:55‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬من‭ ‬فجر‭ ‬اليوم،‭ ‬نفّذ‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدواناً‭ ‬جوياً‭ ‬بالصواريخ‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬غرب‭ ‬اللاذقية‭ ‬مستهدفاً‭ ‬محيط‭ ‬مطار‭ ‬حلب،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬بعض‭ ‬الأضرار‭ ‬المادية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري،‭ ‬فقد‭ ‬استهدف‭ ‬القصف‭ ‬مستودع‭ ‬أسلحة‭ ‬لمجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬قرب‭ ‬المطار،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تدميره‭ ‬بالكامل‭.‬‮ ‬

وأفاد‭ ‬عن‭ ‬انفجارات‭ ‬عنيفة‭ ‬سمُع‭ ‬دويها‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬حلب،‭ ‬إثر‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬ألحق‭ ‬أضراراً‭ ‬بمدرجات‭ ‬المطار،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

ولإيران‭ ‬والمجموعات‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬نفوذ‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬ومحيطها،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬قد‭ ‬استعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بدعم‭ ‬جوي‭ ‬روسي،‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬وجولات‭ ‬قصف‭ ‬وسنوات‭ ‬من‭ ‬الحصار‭ ‬للأحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المدينة،‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬معقلاً‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬منذ‭ ‬صيف‭ ‬2012‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تكرر‭ ‬أنّها‭ ‬ستواصل‭ ‬تصدّيها‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬لترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬‮ ‬

واكتفى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالقول‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعلّق‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الأجنبي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬أضرار‭ ‬في‭ ‬المدرج‭ ‬وبعض‭ ‬التجهيزات‭ ‬الملاحية‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خروج‭ ‬المطار‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬لحين‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إصلاحها‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تحويل‭ ‬كافة‭ ‬الرحلات‭ ‬القادمة‭ ‬والمغادرة‭ ‬باتجاه‭ ‬مطاري‭ ‬دمشق‭ ‬واللاذقية‭ ‬لحين‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل‭ ‬المطار‭ ‬ومحيطه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوعين،‭ ‬إذ‭ ‬وضع‭ ‬قصف‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬المطار‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬لأيام‭ ‬وتسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬ضابط‭ ‬سوري،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وندّدت‭ ‬دمشق‭ ‬وداعمتها‭ ‬طهران‭ ‬باستهداف‭ ‬المطار‭ ‬حينها‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬الاستهداف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬يعد‭ ‬جريمة‭ ‬مزدوجة‭ ‬كونه‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬استهدف‭ ‬مطاراً‭ ‬مدنياً،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬استهدف‭ ‬إحدى‭ ‬القنوات‭ ‬الأساسية‭ ‬لوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬تلك‭ ‬الضربة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬المطار‭ ‬إثر‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬بعدما‭ ‬شكّل‭ ‬وجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬لطائرات‭ ‬محملة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬تدفقت‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬المناطق‭ ‬المنكوبة‭.‬

وهبطت‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬منذ‭ ‬الزلزال‭ ‬82‭ ‬طائرة‭ ‬محملة‭ ‬بمساعدات‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭.‬

وأودى‭ ‬الزلزال‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وحدها‭.‬

خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوّية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬طالت‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬وأهدافًا‭ ‬إيرانيّة‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭.‬

في‭ ‬19‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬قتل‭ ‬15‭ ‬شخصاً،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬كفرسوسة‭ ‬السكني‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتسنى‭ ‬معرفة‭ ‬الهدف‭ ‬المقصود‭. ‬وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬حينها‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬اسرائيل‭ ‬كذلك‭ ‬مستودعاً‭ ‬لمجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

وتعمل‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وفق‭ ‬تصريحات‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬فيها‭ ‬ومحللين،‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬المجموعات‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران،‭ ‬خصوصاً‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬تعزز‭ ‬قدراتها‭ ‬وتمنحها‭ ‬أفضلية‭ ‬في‭ ‬الميدان‭.‬

وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬منذ‭ ‬2011‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬حوالى‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وألحق‭ ‬دمارا‭ ‬هائلا‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتيّة‭ ‬وأدّى‭ ‬إلى‭ ‬تهجير‭ ‬ملايين‭ ‬السكّان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها