إستهداف منزل مسؤول في أمانة بغداد

مجمّع سكني واجهة معمارية متميزة

بغداد – فائز جواد

استنكرت أمانة بغداد الاعتداء الذي تعرض له منزل مدير عام بلدية الغدير. وذكر بيان امس ان (منزل مدير عام بلدية الغدير تعرض الى اعتداء بقنبلة يدوية أسفر عن أضرار مادية وخسائر بالممتلكات فقط). واعتبرت (الحادثة تندرج تحت مسميات ارهابية متوعدة الجناة بالملاحقة القانونية).وتابعت اللجان الفنية والهندسية في هيئة إستثمار بغداد جملة من المشاريع المنفذة في العاصمة بتوجيه ودعم مباشر من قبل رئيس الهيئة شاكر الزاملي ومن هذه المشاريع مجمع جوهرة المحيط السكني لشركة وادي المحبة للتجارة والمقاولات العامة المقام على مساحة (8) دونم في منطقة التاجيات قرب بوابة بغداد الشمالية حيث أشرت اللجان إرتفاعاً في نسب الإنجاز وتصاعداً في وتيرة العمل الذي وصل الى مراحل متقدمة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة المنفذة للمشروع انتهت (من الأعمال في البنايات نوع 1A والأعمال ضمن السقوف الثانوية وتنصيب الأبواب كما تم الإنتهاء من الهيكل الإنشائي والأعمال الكهربائية في نوع A2 والعمل جاري في الأرضيات وإنهاءات الجدران .

هيكل انشائي

كما تم الإنتهاء من الهيكل الإنشائي والتقطيع في النوع B1 والعمل جاري ضمن التأسيسات الصحية وإنهاءات الأرضيات و تسليح السقوف للطابق السابع في البناية نوع B2.

أما البنايات نوع C فقد تم إنهاء الأعمال في سقوف الطابق الأرضي والعمل جاري ايضاً في بناية المركز التجاري المقام في المجمع . هذا ويضم المشروع الذي يشكل واجهة فنية ومعمارية في العاصمة خمس بنايات سكنية بواقع (سرداب وأرضي وستة طوابق أخرى ) اثنين منها نوع A ونوع B وواحدة نوع C بالإضافة الى مول تجاري بأربعة طوابق مع سرداب ومركز تجاري ومسبح ونادي صحي و مواقف سيارات ومساحات خضراء فضلاً عن أنظمة حماية متكاملة و حديثة جداً. الجدير بالذكر أن إدارة المشروع تعاونت مع المصرف العقاري العراقي لإستحصال أقساط مريحة ولمدة خمس عشرة سنة لمن يرغب بشراء وحدة سكنية في المجمع).

وأعلنت وزارة التخطيط عن خطتها لإكمال مشروعي قناة الجيش ومجاري الخنساء وعدد من المشاريع الحيوية في العاصمة بغداد، مشددةعلى أهمية اختصار الروتين وتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ المشاريع من خلال اللقاءات المباشرة بين الجهات ذات العلاقة. وذكر بيان امس ان الوزير نوري صباح الدليمي (وخلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه بحضور أمين بغداد ذكرى علوش والملاكات المتقدمة في وزارة التخطيط وأمانة بغداد، بحث معهم المشاريع المستمرة والجديدة ذات الخدمات المباشرة للمواطنين، والسبل اللازمة لضمان تنفيذها في أقصر فترة زمنية ممكنة، وتوحيد الجهود المعنية من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين). فيما دعا الدليمي أمانة بغداد إلى إعداد خطة استثمارية لإتاحة المشاريع الكبيرة أو المتلكئة كفرص استثمارية أمام القطاع الخاص. من جانبها أعربت علوش عن تقديرها لجهود الوزير والإجراءات التي وجه بها خلال الاجتماع، مؤكدة (اسهام هذه الإجراءات في تذليل التحديات التنفيذية ومعالجة مشاكل استملاك أراضي المشاريع) مشيرة إلى (جاهزية فرق الأمانة على إكمال المشاريع المسحوبة من الشركات المنفذة وفقاً للمواصفات المطلوبة).

فريق مشترك

وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من الوزارة والأمانة لمتابعة تنفيذ المشاريع الحيوية في العاصمة وفق الإجراءات والمعالجات التي تم الاتفاق عليها، وتوفير سبل المعالجة لمحطتي الضخ والرفع التي يحتاجها مشروع مجاري الخنساء، وإكمال أمانة بغداد لمشروع تطوير قناة الجيش المتوقف منذ عدة سنوات.