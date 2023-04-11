ألف و500 متطوع يشاركون بتنظيم دخول الزائرين إلى المرقد

إستنفار أمني وخدمي في النجف لتأمين ذكرى إستشهاد الإمام علي

النجف – سعدون الجابري

استنفرت محافظة النجف ، قطعاتها الامنية والخدمية لتامين ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ، وسط مشاركة الف و500 متطوع لتنظيم دخول الزائرين الى المرقد. وقال عضو مجلس إدارة العتبة العلوية عبد الهادي الابراهيمي في تصريح امس (نعيش ذكرى استشهاد الإمام علي وإحياء ليالي القدر ، حيث استنفرنا جميع الجهود البشرية واللوجستية لخدمة الزائرين ، كما وفرنا أماكن للعبادة والاستراحة في صحن فاطمة عليها السلام ، وشكلنا فرقاً صحية جوالة ومفارز طبية في محيط العتبة)، من جانبه ، قال عضو مجلس إدارة العتبة حسن الجباري أن (أكثر من 10 آلاف منتسب في العتبة سيشاركون في تأمين هذه الزيارة المليونية وإحياء ليالي القدر ، وبمساندة الف و500 متطوع موزعون جميعهم بين منافذ دخول المرقد المطهر)، وتابع ان (جميع الخدمات ستكون متوفرة للزائرين من تخصيص أماكن للعبادة وإحياء طقوس ذكرى شهادة الإمام علي،بالإضافة الى توفير الخدمات الصحية وفرق الاسعاف الجوالة ،وتوفير 30 ألف وجبة إفطار و20 ألف وجبة سحور يومياً خلال أيام الزيارة). فيما اكدت دائرة صحة النجف ،تنفيذ خطة طوارئ صحية لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والطبية للزائرين بمناسبة الاستشهاد وأشارت الى أن الخطة تتضمن نشر 50 مركبة اسعاف.وقال مدير عام الدائرة عبد الله محمد الغزالي. في تصريح امس ان (الخطة الخاصة بذكرى استشهاد الإمام ، انطلقت بالتعاون ما بين غرفة عمليات الدائرة مع غرفة عمليات المحافظة والجهات ذات العلاقة فيها والعتبة العلوية ودوائر الصحة في المحافظات المجاورة)، واضاف ان (الخطة تتضمن محورين هما وقائي وعلاجي، ويشمل الجانب الوقائي الذي تقوم به فرق تابعة للرقابة الصحية بمتابعة ومراقبة سلامة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة للزائرين وتأكيد الحصول على ماء صالح للشرب)،

واشار الى ان (الجانب العلاجي يتضمن نشر 50 مركبة اسعاف في الساحات والتقاطعات الرئيسة للتعامل مع الحالات الطارئة مع 16 مفرزة طبية في كل من مدينتي النجف وقرب مسجد الكوفة مع تهيئة المفارز الطبية الثابتة، فضلاً عن المركز الصحي في المطار مع مركبة اسعاف ومفرزة مصرف الدم الرئيس داخل المدينة القديمة، ورفع درجة الاستعداد لجميع المؤسسات الصحية وتوفير الاحتياجات اللازمة من أدوية ومستلزمات طبية وتهيئة سيارات الاسعاف والسعة السريرية الجيدة في مستشفيات المحافظة وبعض الإجراءات الضرورية الأخرى). بدورها ،أوضحت قيادة شرطة النجف ، تفاصيل خطتها الخاصة باستشهاد الإمام عليه السلام.وقال مدير إعلام قيادة شرطة المحافظة العقيد مقداد الموسوي في تصريح امس إن (القيادة تعمل على خطة رصينة متكاملة لإحياء الذكرى ، التي تمتد لأكثر من أربعة أيام، بمشاركة عربية وأجنبية أيضاً)،

مبيناً أن (الخطة اعتمدت على الجهد الاستخباري ومرت بثلاث مراحل، الأولى مرحلة قبل شهر رمضان، وتضمنت تفتيش مناطق السكن العشوائي، وتأمين الجهة الغربية للمحافظة، وإجراء ممارسات أمنية)،

واستطرد بالقول ان (المرحلة الثانية تضمنت مرحلة فحص وتدريب القطعات على الأرض، وتم إعداد ممارسة تضمنت خطة أمنية مشابهة لهذه الخطة المنفذة الآن مع معالجة جميع النواقص والثغرات)،

مشيراً الى أن (المرحلة الثالثة هي التنفيذ المباشر والتي شهدت إحياء ليلة الجرح).