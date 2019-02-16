تظاهرة سلمية تتطور إلى غضب شعبي

إستمرار الإعتصام ونائب يحذّر من تكرار أحداث البصرة بديالى

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أكد الناطق باسم معتصمي محافظة ديالى، اركان الحسيني، استمرار اعتصام الاهالي أمام مبنى مجلس المحافظة، وسط بعقوبة، لليوم الثالث على التوالي.

وقال الحسيني لـ(الزمان) امس، إن (الاعتصام السلمي لكل أهالي ديالى امام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة مستمر لليوم الثاني على التوالي رغم الاجواء المناخية السيئة). واضاف الحسيني، أن (الاعتصام لم ينته الا بتحقيق مطاليب الاهالي المشروعة والتي حددت بـ 13 مطلبًا أبرزها حضور رئيس الوزراء والغاء قرار انتخاب نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية محمد قتيبة البياتي الذي صوت عليه مجلس المحافظة الاسبوع الماضي في جلسه رسمية ، حيث حصل على 20 صوتا من مجموع 21 عضواً حضروا الجلسة). فيما اكد عضو مجلس محافظة ديالى تركي العتبي ، ان اللجنة القانونية في مجلس المحافظة لم تطلع او تدرس سير المرشحين، ولم نعلم بالية تحديد موعد جلسة انتخاب النائب الفنــــي لمحافظ ديالى محمد قتيبة البياتي . واشار العتبي ، في تصريح تلقته الـ (الزمان) ، ان (النائب الذي تم انتخابه عليه شبهات فساد سابقة ومعروفة لدى الجميع.

سعي جديد

وكان مسؤولاً عن مشاريع متلكئة ورديئة تصل قيمتها الى 100 مليار دينار، كاشفا ان نائب المحافظ المنتخب يسعى من جديد الى الاستفادة من الاموال التي صرفت لميزانية المحافظة بعد حصوله على الدعم من جهات سياسية . واكد عضو مجلس ديالى ، ان 80 بالمئة من المشاريع المتلكئة في ديالى سببها نائب المحافظ الفني المنتخب. ومن جانبه حذر النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، ،من تكرار احداث محافظة البصرة في ديالى، فيما دعا الى حضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قبل تفاقم الامور . وقال التميمي لـ(الزمان )، إن (شرارة الغضب الشعبي بدأت في بعقوبة ضد الفساد من خلال انطلاق تظاهرة سلمية تطورت الى اعتصام ) ، محذرا من (تكرار احداث البصرة في ديالى لان الغضب الشعبي وصل الى مديات كبيرة ) . واضاف التميمي، ان (ملفات الفساد المالي والاداري وشراء المناصب اثارت غضب شعب ديالى بشكل كبير وهذا ما دفعها للتظاهر ) ، مؤكدا ان )الوضع قد يتفاقم باي لحظة وهذا ما يدفعنا للقلق ) . ودعا التميمي ، )رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للحضور الى بعقوبة وعقد اجتماعات تسهم في طمأنة الاهالي حيال ملفات الفساد المالي والعمل على فتحها امام الراي العام ) ، مبينا أن )الفاسدين يحاولون الهيمنة على مقدرات المحافظة وهذا ما قد يدفع الى موجة غضب تقودنا للمجهول ) . الى ذلك اكد مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة صلاح مهدي لـ (الزمان )، ان (ثلاث مراحل اسهمت في خلق العشوائيات ببعقوبة، اكبر مدن ديالى، الاولى بعد 2003 والثانية بعد 2006 والثالثة والاخيرة بعد 2014 دفعت الاف الاسر المهجرة والنازحة الى اللجوء الى اطراف بعقوبة وبناء بيوتهم للخلاص من الموت والبحث عن الامن). واضاف مهدي، ان )العشوائيات في بعقوبة باتت تشكل 10 بالئة من سكانها وما يظهر حجم الكارثة التي تعيشها آلاف الاسر، حيث ان اغلب الاسر تعيش في منازل اشبه بأقفاص الدجاج تنعدم فيها ابسط الخدمات ووضع العوائل في الاغلب مأساوي).

قنابل مجتمعية

واشار مهدي، الى ان (العشوائيات في بعقوبة وبقية مدن ديالى هي قنابل داخل المجتمع اذا لم تعالج بشكل جذري من خلال خطط تنموية لإنقاذ العوائل واعطاء بصيص امل لأبنائها الصغار)، لافتا الى ان (العشوائيات تعاني من مشاكل جمة في البعد الاجتماعي وربما تأخذ ابعاد اخطر في الاطار الامني لان الفقر بيئة خصبة لشتى انواع الجرائم ومنـــــها الارهابية).