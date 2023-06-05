الإسكان: المدن الخمسة الجديدة ستكون ذكية وبأسعار معقولة

إستكمال شارع القدس وتوجيهات حكومية بإنجاز مدخل بغداد سامراء

بغداد – الزمان

اوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ان مشاريع المدن السكنية الجديدة، من بينها الاستثماري جاءت لتخدم الطبقات المتوسطة والفقيرة، لافتة الى توقيع عقود الإنشاء بما يلزم المستثمرين ببيع الوحدات بأسعار معقولة. وقال المتحدث بأسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (مشاريع المدن السكنية الجديدة ومن بينها الاستثمارية الخمسة، التي اعلنت عنها الحكومة اول امس تستهدف بالأساس الطبقات المتوسطة والفقيرة)، مشيراً الى (إضافة بند يلزم المستثمرين ببيع الوحدات بأسعار مناسبة وفق العقد الاستثماري الخاص)، واوضح الصفار، ان (البدء بالمشاريع الخمسة يحتاج الى شهرين ثم تبدأ عملية التنفيذ)،

مدن استثمارية

من جانبه اكد رئيس هيئة الاستثمار، حيدر مكية، في تصريح امس ان (المدن الاستثمارية الخمسة ستنشأ في محافظات بغداد وبابل وكربلاء والأنبار ونينوى وستكون مستدامة وخضراء، وتطبق فيها أنظمة العزل الحراري والصوتي كمدن ذكية)، واضاف ان (عملية البناء تنفذ بأعتماد معايير ومواصفات عالية تتضمن الخدمات والبنى التحتية)، لافتاً الى ان (الجهات ذات العلاقة ناقشت خلال جلسات مع الدوائر القطاعية المحلية والجهات الاستشارية، لوضع معايير المفاضلة في المدن الجديدة، والمتطلبات الخاصة لرعاية فقرات الاستدامة في المدن المعلنة)، وتابع مكية ان (هنالك فرصاً استثمارية جديدة سيُعلن عنها فور انتهاء إجراءاتها الخاصة وستشمل محافظات اخرى).

حملة اكساء

على صعيد متصل، انجزت امانة بغداد، اكساء مليونين من اصل اربعة ملايين متر مربع، ضمن حملة الاكساء التي انطلقت في شهر آذار الماضي، لافتاً الى اطلاق حزمة اخرى من مشاريع الاكساء تشمل المحلات السكنية في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد. وقال بيان امس ان (الامين عمار موسى، اجرى جولة ميدانية لمتابعة اعمال تطوير واكساء الشوارع الرئيسة ضمن قاطع بلدية الشعب، ومنها شارع القدس)، واشار الى ان (الامانة ستستكمل الحملة التي اطلقتها في شوارع العاصمة)، مضيفاً انها (تشرف على المراحل النهائية لأكساء وتطوير شارع القدس ضمن قاطع بلدية الشعب للجزء الممتد من شارع التجار لغاية ساحة 83 بطول ثلاثة كيلومتر)، واوضح ان (دائرة المشاريع استكملت اعمال صيانة وادامة الجزرات الوسطية والارصفة بحجر المقرنص ومد القالب الجانبي، ثم اعمال الاكساء وتخطيط الشارع بالعلامات المرورية)، منوهاً الى ان (حملة الاكساء التي تم اطلاقها في الشهر الثالث من هذا العام، وهي مستمرة خلال الايام المقبلة). واوعز رئيس الوزراء، محمد السوداني، بإنجاز اعمال تطوير مدخل بغداد سامراء. وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (السوداني وجه امانة بغداد بالاشراف على المشروع والمضي بتحقيقه)، لافتاً الى ان (المشروع يمتد من الجسر الدوار الى جسر السايلو، بطول 5 الاف متر، متضمن اعمال التوسيع وتطوير الجزرة الوسطية وانشاء موقف سيارات)، وتابع انه (يشمل اعمال الاكساء للطريق وزراعة مسطحات خضراء بجانبيه، وصيانة اعمدة الانارة وانشاء منظومة سقي حديثة، فضلاً عن تأهيل المجسر القديم ونصب جسر مشاة، وازالة العارضات)، مؤكداً ان (العمل يسير بسرعة جيدة ليتم انجاز المشروع بالتوقيت المحدد وفق تصاميم مميزة واستثمار يليق بمدخل بغداد).