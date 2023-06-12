إستقطاب النجوم – سامر الياس سعيد

برزت ظاهرة استقطاب اللاعبين النجوم لدى الدوري السعودي منذ ان تعاقد فريق نادي النصر لاستقطاب المهاجم البرتغالي المعروف كريستاينو رونالدو بعقد خيالي مطلع العام الحالي حيث مثلت تجربة استقطاب اللاعبين النجوم من جانب الدوري السعودي خطوة لابراز توجه مثل هذه المسابقة العربية في رفع القيمة السوقية لدوري المحترفين السعودي من 3مليارات ريال ورفعها الى نحو 8مليارات الى جانب رغبة المستثمرين القائمين على الدوري جذب الانظار الى تلك المسابقة ورفع مستواها الفني والبدني بتطوير اللعبة للوصول بالدوري السعودي لان يكون في قائمة افضل 10 دوريات في العالم حيث كان الاسبوع الماضي فرصة لابراز صفقة خيالية من جانب الدوري السعودي باستقدام افضل لاعبي العالم وهو اللاعب الفرنسي الدولي ولاعب فريق نادي ريال مدريد كريم بن زيمة لغرض تمثيل الاخير فريق نادي اتحاد جدة حيث تابع العالم ليلة الخميس الماضي ظهور اللاعب المذكور الاول في ملعب الجوهرة السعودي وسط الاف الجماهير التي جاءت للتابع نجمها المفضل والترحيب به في المملكة العربية السعودية ..

يجري هذا في الدوري السعودي وسط رغبات المستثمرين بابراز روح المنافسة من خلال استقطاب النجوم اضافة لاذكاء روح المنافسة في اندية حديثة العهد بايكال ادارتها لمستثمرين حيث تم ايكال اربعة اندية او تحويل ملكيتها لشركات تطويرية تنموية مثلما هو الحال مع نادي القادسية الذي ربط بشركة ارامكو النفطية الضخمة ونادي الدرعية التي ذهبت ملكيته الى هيئة تطوير بوابة الدرعية ونادي العلا الذي ارتبط بالهيئة الملكية في العلا ونادي الصقور بارتباطه بشركة نيوم والتجربة السعودية الاخيرة تسهم بانماء تلك الاندية حديثة العهد من جانب التعاقدات مع المحترفين وتمويل انشطة النادي خصوصا وان ارتباط بعض من تلك الاندية مع الهيئات الاستثمارية التي تعمل على ادامة تنمية بعض المناطق التاريخية من المملكة تحويلها الى مواقع تصوير سينمائي او مواقع سياحية تجذب السائحين لارثها التاريخي والحضاري كمنطقة العلا التي بدت واحة مناسبة لجذب المهتمين بالانتاج السينمائي لاسيما هوليود في تصوسر بعض افلامها في تلك المنطقة ومنها –على سبيل المثال –فلم قندهار الذي يعرض حاليا في اغلب صالات العالم .

ومن وحي تلك التجربة اعود لدورينا الذي شهد الاسبوع الماضي ايضا فرصة مهمة بتوقيع عقد الشراكة مع دوري اللاليغا الاسباني لكن بالتزامن مع فرحة تلك الخطوة التي تسهم برؤيتنا لمسابقة تضاهي ماكانت عليه مسابقة الدوري العراقي من رتابة في المباريات واقتصار مبارياتها بين الاندية الجماهيرية في المتابعة الجماهيرية بالمقارنة مع اندية اخرى تمثل بعض الاقضية والنواحي لبعض المحافظات الجنوبية والمعوقات التي تعترض تلك الاندية لاسيما من خلال المعوق المادي الاكبر اضافة الى ان المحترفين ممن جرى استقدامهم لتمثيل بعض الاندية باتوا اليوم نجوم السوشيال ميديا حيث دابت تلك المواقع على ايصال مناشداتهم من جراء غياب مستحقاتهم او ظهور احداث جديدة تبرزها تصريحات بعض المدربين في انهم بانوا يشكون الارهاق البدني جراء النقل البري حيث تابعت تصريحا لمدرب فريق نادي نورود اللاعب الدولي السابق ولي كريم والذي اشار من خلاله الى ان محترفي فريقه باتوا يتعمدون الحصول على البطاقات الملونة للتهرب من النقل البري اذ ماكانت لهم مواجهة لفريقهم الذي ينحدر من مدينة السليمانية بمنافس في احدى محافظات الجنوب.