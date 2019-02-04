في المرمى

إستقرار الطلبة – عبد الحكيم مصطفى

عزز فريق نادي الطلبة نجاحاته السابقة في بطولة دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، بفوز أخر على فريق نادي نفط الجنوب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لحساب الجولة الرابعة عشر، رافعاً رصيده إلى النقطة 22 في المركز السابع.. ما هو مهم أيضاً في فوز الطلبة على نفط الجنوب إضافة الى النقاط الثلاث، هو عودة المهاجم مروان حسين إلى سابق مهارته التهديفية بتسجيله ثلاثة أهداف.. فوز الطلبة على نفط الجنوب هو ثمرة جهد تدريبي متقن يقف خلفه الكابتن يحيى علوان الذي قال قبل أكثر من أربعين يوماً، إن تحضيرات فريقه لانطلاق منافسات الجولة 14 بالدوري العراقي ستكون على أفضل وجه، ولفت النظر إلى أن توقف الدوري الممتاز لن يضعف عزيمة فريقه في التقدم بلائحة الترتيب، وأضاف علوان، في تصريح صحفي أن الفريق سيكون جاهزاً عند استئناف الدوري، بعد انتهاء مشاركة منتخب العراق بكأس آسيا.. مردود هذا التصريح جاء تماما كما توقعه الكابتن يحيى علوان، بقطف فريقه نقاط الفوز، وتسجيله أربعة أهداف في مرمى نفط الجنوب ستساعده كثيرا في التقدم إلى مركز أفضل من المركز الحالي في جدول الدوري الممتاز.. المعنويات العالية للكابتن يحيى علوان وفريقه هو ثمرة الخطوة الصحيحة التي اتخذتها الهيئة الإدارية لنادي الطلبة التي رفضت الاستغناء عن المدرب يحيى علوان والكادر المساعد له، عندما كان مردود الفريق سلبيا في الدوري، لا يستقيم مع وزن فريق نادي الطلبة وتاريخه المميز.. مراقبون فنيون يتوقعون ان يستمر فريق نادي الطلبة في نجاحاته في بطولة دوري اندية الدرجة الممتازة، خاصة بعد ان استقرت الحالة الفنية للفريق، ولم تعد المشاكل الإدارية تطفو الى السطح مثلما كان يحصل في المواسم القليلة الماضية، والمتوقع ان الأزمة المالية التي كان يعاني منها إدارة النادي، قد انحسرت كثيراً، بحيث اصبح حافز العطاء النوعي للاعبين عالياً في ظل تمتعهم بحقوق المالية، وهذه مؤشرات تدعوا للتفاؤل بمستقبل فريق نادي الطلبة في بطولة الدوري الممتاز وبطولة كاس العراق أيضا، اذ ان الفريق تأهل لدور ربع نهائي مسابقة الكاس على حساب فريق مميز في هذا الموسم، وهو فريق نادي الكرخ.. الحالة الفنية المطمئنة لفريق نادي الطلبة، اعادت ايضاً حرارة التواصل الايجابي بين الفريق وأنصاره، الذين ضغطوا كثيرا على ادارة النادي باتجاه اقالة الكابتن يحيى علوان والكادر المساعد له، في المباريات الاولى في الموسم الرياضي الجاري، وهذه نقطة ايجابية اخرى تصب في مصلحة الفريق الطلابي، لان دعم الأنصار سيسهم في استمرار النجاحات في مباريات الدوري والكاس على حد سواء.