ظريف يشارك بالملتقى الإقتصادي العراقي الإيراني الخامس

إستقبال رسمي لملك الأردن في بغداد اليوم

بغداد – قصي منذر

يستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاثنين ملك الاردن عبد الله الثاني الذي يزور بغداد صباحا . وقال مصدر في رئاسة الجمهورية لـ(الزمان) امس ان (صالح سيكون في استقبال العاهل الاردني صباح اليوم في مطار بغداد الدولي)، واضاف ان (الزيارة تهدف الى تمتين العلاقة بين البلدين وكذلك ستشهد مناقشة ملفات عدة ابرزها التبادل التجاري وامن الحدود وكذلك الخط الناقل للنفط عبر الاردن)، لافتا الى ان (الرئاسة رفعت بمدخل قصر السلام الاعلام الاردنية اضافة للاعلام العراقية ترحيبا بالملك). وكان صالح قد زار عمان وقد أستقبله ملك الاردن وبحثا سبل توطيد التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. حيث شهد اللقاء دعوة الشركات الأردنية للاستثمار داخل العراق وكذلك مناقشة التطورات في المنطقة العربية وضرورة العمل على دعم وحدة الصف العربي وتقريب وجهات النظر في القضايا التي تخص أمن واستقرار المنطقة فضلا عن التعاون الحثيث في تفعيل الشراكة الستراتيجية الثلاثية ما بين العراق والأردن و مصر في مجال النقل والصناعة والتجارة اضافة الى إعادة الأموال العراقية المجمدة والمهربة من خلال تزويد العراق بالمعلومات المتعلقة بالمهرّبين والمطلوبين للعدالة وتفعيل التنسيق والتعاون العسكري وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في البلدين الى جانب إنشاء مدينة صناعية حرة عند المنفذ الحدودي في طريبيل ومشروع الربط الكهربائي العراقي الأردني عن طريق محافظة الأنبار .

ووصل امس الاحد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على رأس وفد رفيع المستوى الى بغداد في زيارة تأتي بعد ايام من زيارة قام بها وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى العراق. وقال مصدر في تصريح امس ان (ظريف وصل الى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى لبحث جملة من الملفات المشتركة بين البلدين)، واضاف ان (الزيارة تحاول استيعاب التحريض الامريكي الرامي الى عزل ايران اقليميا والتاكيد على متانة العلاقات المشتركة التي تربط بغداد بطهران)، مشيرا الى ان (ظريف سيبحث في بغداد اربعة مواضيع رئيسة وهي التبادلات المالية والاتفاق على الية بشأن هذا الموضوع وكذلك الغاء تاشيرات الدخول لرعايا البلدين فضلا عن مناقشة استكمال خط الحديد الذي يربط البلدين عبر الشلامجة البصرة اضافة الى التعاون في المجال النفطي). وتعقد غرفة تجارة بغداد اليوم اجتماع الملتقى الاقتصادي العراقي الايراني الخامس في فندق المنصور ميليا. وقالت دعوة تلقتها (الزمان) امس ان (غرفة التجارة بالتعاون مع السفارة الايرانية في بغداد تعقد اجتماع الملتقى الاقتصادي العراقي الايراني الخامس في الفندق وبحضور وزير الخارجية الايراني وزيري التجارة والاعمار والاسكان العراقيين ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار فضلا عن بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية)، واضافت ان (الملتقى سيشهد ايضا حضور خمسين شركة ايرانية بمختلف النشاطات والقطاعات التجارية والصناعية وغيرها حيث سيبدا اعمال الملتقى من الساعة الثالثة ظهرا ولغاية الخامسة مساء). وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد أعلن عن ان ظريف سيرأس في زيارته الى العراق وفدا سياسيا واقتصاديا رفيع المستوى حيث يضم فريقا من رجال الاعمال الايرانيين للمشاركة في ندوات تجارية تقام في عدد من المدن العراقية وتحديدا كربلاء والـسليمانية.