إستعراض مفتوح للفنون الشعبية بإفتتاح مهرجان الربيع

بغداد – زينب القصاب

تشارك الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بمهرجان الربيع الذي ينطلق الاحد في الموصل برسم لوحة أنسانية و ثقافية كبرى سمتها ذهبية شمس نينوى أم العلا … أم الرماح و فيحاء الوطن و التي تمد بخيوطها الذهبية نحو أياد صافية تشارك في اعادة الموصل الى حاضنة القلاع البيضاء في أكبر كرنفال ثقافي و فني تعد له وزارة الثقافة و السياحة و الاثار تحت شعار (نينوى ربيع دائم و أعمار وسلام ).

وقال قائد الفرقة و أحد مؤسسيها الفنان فؤاد ذنون عن المشاركة : ( الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التي تمتلك باعا عالميا بتجسيد التاريخ و التراث العراقي، على اهبة الاستعداد للمشاركة في هذا الكرنفال الموصلي الكبير الذي يشرف عليه بشكل مباشر وزير الثقافة و السياحة والاثار من خلال عقد اجتماعات مستمرة لاطلاق هذا الكرنفال الربيعي . . بمشاركة فاعلة لجميع تشكيلات الوزارة ).

وأضاف ( حفل الافتتاح الصباحي الرسمي سيكون للفرقة الوطنية للفنون الشعبية أستعراض مفتوح راجل حيث سنقدم لوحة تراثية من الجزيرة العربية) .

مضيفا (و في يوم 29 نيسان الجاري و ضمن منهاج الكرنفال ستقدم الفرقة لوحاتها التراثية على خشبة مسرح جامعة الموصل وبحضور رسمي وجماهيري و من هذه اللوحات

اوبريت المصالحة الوطنية … رقصة الدبكة العربية الميمر … لوحة المهافيف …لوحة الغنامة …لوحة العرضة …لوحة العرس الموصلي … لوحة كلنا العراق … لوحة العرس البدوي … لوحة ام العباية الى جانب عزف شعبي منفرد للالات الزرنة و المطبج و الطبل و ايقاعات أخرى).