إستشراف الأحداث – خالدة خليل

مايجري الآن من مناورات عسكرية في المنطقة ، وما يتم من إتفاقيات سياسية وإنتقالات بين المعسكرين ، هو مقدمة للتغيير الذي ستشهده منطقة الشرق الأوسط والتي تعد منطقة مهمة إقتصادياً وأستراتيجياً وعسكرياً .

العراق دولة ضمن منظومة دولية فاعلة ، وهذا يعني عدم إمكانية البقاء بمعزل عن العالم لأننا أمام الموجة الحضارية الجديدة وهي الموجة الحضارية الرابعة والتي بدأت منذ 2020 ويعد هذا العام هو الحد الفاصل بين عالم ماقبل ومابعد ذلك . هذا العام المهم في التاريخ السياسي للشعوب برمتها هو نقطة فاصلة بدأت معها الدراسات العالمية في تبيان أثر كل مايتعلق بالتغييرات السياسية المحتملة الحدوث في العالم وإستشراف المستقبل عن طريق السيناريوهات المتعددة .

تتسارع الوتيرة ويخفق نبض العالم أسرع لنشهد فيما بعد عالماً جديداً جرت له الترتيبات اللازمة قبل ذلك وراء الكواليس !

وفي ظل ما يجري ، يجهل الكثيرون ماحدث وماسيحدث ، لأننا نفتقر أساساً الى مراكز متخصصة للدراسات المستقبلية تعمل على توظيف الإمكانيات العلمية لتحقيق المصلحة العامة والإرتقاء الحضاري . ومع إحترامنا وتقديرنا لكل الجهود المبذولة من قبل الباحثين الذين عملوا بجهود شخصية وإمكانيات محدودة لخدمة البلد .الإ أن مثل هذه المراكز في الدول المتقدمة يوضع تحت تصرفها إمكانيات كبيرة وخبرات مهمة خدمة للصالح العام ولإستشراف الأحداث والتهيئة لها قبل وقوعها .