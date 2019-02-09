عمليات بغداد تفكّك عصابة تتاجر بمواد مخدرة

إسترجاع 21 مليار دينار خلال تدقيق عقود ومناقصات في الزراعة

بغداد – قصي منذر

أعلنت مفتشية وزارة الزراعة عن إيقاف هدر بالمال العام واسترجاع أكثر من 21 مليار دينار في عام 2018.

وقالت المفتش العام للوزارة لمياء داود كاظم في بيان امس إن (نتائج أعمال الرقابة والتدقيق أسفرت عن إيقاف الهدر بالمال العام واسترجاع اكثر من 21 مليار دينار من العقود والمناقصات التي ابرمتها الوزارة لسنة), واضافت ان (عمليات التدقيق هذه اثمرت عن إيقاف الهدر بالمال العام بأكثر من 6 مليار دينار وايقاف تلك العقود بناءً على توصيات المكتب بذلك).

تحقيقات ادارية

واوضحت كاظم أن (التحقيقات الإدارية التي أجرتها الفرق التحقيقية في المكتب أسفرت عن التوصية باسترجاع مبلغ مليارين واعادته الى الخزينة العامة), مشيرة الى ان (متابعة استحصال بدلات الإيجار للأراضي الزراعية في العراق لسنة 2018 وكذلك قرارت لجان التضمين أدت إلى استحصال اكثر من 12مليار دينار).

وكشفت هيئة المنافذ الحدودية، إحصائية اجملت من خلالها المخالفات لشهر كانون الثاني الماضي.

وقالت انها بلغت 129 مخالفة. واكدت في بيان امس أن (المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات عدة بينها تزوير إجازة الاستيراد وعدم وجود علامات تجارية وتجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها).

وبينت أن (12 مخالفة ضمن المخالفات المذكورة تتعلق بتهريب مخدرات، مع 48 مخالفة اجازة استيراد، و36 من أوامر القاء القبض على مطلوبين بالاضافة الى 32 دعوى كمركية مع مخالفة واحدة تتعلق بأموال مهربة، وجاء ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين).

وأضافت أنها (تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحفاظ على المال العام وحماية المنتج المحلي والمستهلك والقضاء على الآثار السلبية والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع والقضاء على الفساد الإداري والمالي في منافذنا الحدودية).

ووجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارات الدفاع والداخلية والصحة والبيئة والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية بدعم منتج الدجاج المحلي. مشيرة الى قرار مجلس الوزراء المرقم 224 لعام 2018. الذي ينص بفرض رسوم كمركية اضافية بنسبة 50 بالمئة من وحدة قياس منتج دجاج ومقطعات الدجاج والمنتجات كافة لدجاج فروج اللحم المجمد المستورد ومن الدول والمناشئ كافة لمدة اربع سنوات وبدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الاضافية مع الغاء الاعفاءات الجمركية كافة سواء كانت للقطاعات الخاص والعام او المختلط او لاي سبب كان).

وكانت وزارة الزراعة قد طالبت مجلس الوزراء بدعم انتاج الدجاج المحلي في كتابها المرقم 42287 في 6 كانون الاول 2018 وطلبت فيه بدعم المنتج المحلي من لحوم الدجاج ولاسيما بعد صدور قرار حماية المنتج المحلي من دجاج اللحم ومباشرة العديد من المجازر اللحوم البيضاء معاودة العمل، مبينة ان (الدجاج المحلي يتم انتاجه داخل العراق وتحت الرقابة الصحية والبيطرية ولا يحتوي على الهرمونات والمواد الحافظة والضارة).

وكانت الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن قد اشارت الى ان (هناك وفرة في انتاج دجاج اللحم مما ادى الى هبوط اسعاره الى مستويات دنيا وحدوث خسائر كبيرة لمربي الدواجن). الى ذلك اعلنت قيادة عمليات بغداد عن القاء القبض على متهمين بمتاجرة المواد المخدرة.

وقالت القيادة في بيان امس إن (قوة من العمليات تمكنت من اعتقال متهمين اثنين لقيامهم للمتاجرة بالمواد المخدرة بمنطقة حي العدل), واضاف ان (المتهمين تم ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة وتم تسليمهما الى الجهات ذات العلاقة).

وافاد مصدر في مكافحة اجرام محافظة كركوك بالقبض على سجين هارب عند الحدود العراقية ـ التركية.وقال المصدر ان (القوات الامنية تمكنت من اعتقال سجين هارب عند الحدود العراقية ـ التركية بعد تمكنه من الهرب في وقت سابق من سجن رحيم أوه وبسبب ذلك اعتقل مدير السجن وعدد من المنتسبين).

عملية نوعية

ودمرت قوات الجيش اوكاراً ومضافات لداعش جنوب مدينة الموصل.

وقال بيان لوزارة الدفاع انه (قطعات امنية مشتركة وبإسناد المدفعية وطيران الجيش والقوة الجوية نفذت تلك القوات عملية نوعية تم من خلالها تطهير الجزرة الوسطية لنهر دجلة في منطقة الگنعوص والتي تقع جنوب نينوى), مبينا ان (الضربات الجوية أدت الى تدمير الاوكار والمضافات الموجودة وقتل الإرهابيين الموجودين فيها), وتابع ان (تلك العملية ضمن عمليات ملاحقة خلايا داعش النائمة). وتمكنت قوة أمنية اخرى من القبض على ممول لداعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.واكد بيان لمركز الإعلام الامني امس ان (مفارز استخبارات شرطة الطاقة ألقت القبض على متهم ينتمي لداعش في الساحل الايسر كان يمول داعش من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته و صادر بحقه امر قبض بقضايا إرهابية مختلفة). واصيب مقاتل في الحشد الشعبي شمال محافظة صلاح الدين بانفجار عبوة ناسفة اسهدفت دورية في منطقة الفتحة شمال المحافظة دون ذكر مزيدا من التفاصيل. وكانت قيادة قوات الحشد قد اعلنت عن تنفيذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في جزيرة الموصل باتجاه الحدود. وقالت القيادة في بيان ان (قوة من اللواء 44 في الحشد نفذت عملية دهم وتفتيش في عمق جزيرة الموصل باتجاه الحدود السورية لملاحقة خلايا داعش وتأمين قواطع المسؤولية), لافتا الى انه (تم تفتيش مناطق ام خر والصلعة وحمرة النفيل والمناوية). فيما اكد مصدر انه لا صحة للانباء بشأن اطلاق رئيس فصيل أبو الفضل العباس أوس الخفاجي.

وقال المصدر في تصريح امس ان (الخفاجي مازال قيد الاعتقال والتحقيق وفق القانون ولم يتعرض لأي تعذيب أو اعتداءات مثلما نقل في بعض المواقع) على حد تعبيره. وفي محافظة ذي قار , اعتقلت دوريات النجدة سارق بمدينة الناصرية.وذكر بيان لشرطة المحافظة امس ان (احدى دوريات النجدة استطاعت القاء القبض على سارق داخل مجمع في سوق أريدو بالمدينة يرمز لاسمه س.خ.هـ 25 عاما ضبط بحوزته ثلاثة سكاكين و منشار حديد), مشيرا الى (احالة المتهم والمضبوطات الى قسم مكافحة الاجرام لإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة أصوليا).