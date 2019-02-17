إستذكار حارس على بوابة الذات – بغداد – الزمان

عن مطبعة الكتاب صدر للكاتب زهير الزيدي كتاب بعنوان (حارس على بوابة الذات) يقع في 136 صفحة من القطع الكبير. وعن الكتاب يقول الزيدي في كلمة شكر خاص(للاستاذ عكاب سالم الطاهر الصحفي والكاتب الذي دفعني وباصرار لانشر ما كتبته في المراحل الاولى للحياة والمراهقة وبعد عشرات السنوات من تاريخ كتابتها حتى كدت احرقها او امزقها). ومن العبارات التي تصدرت مقالات الزيدي في كتابه:)ليست معضلة وجود الله وهو الحقيقة المطلقة لكنها قبل كل شيء مشكلة الانسان عليه ان يجد نفسه)،(مشكلة شعبي توارث الندم وكفر عنه بالحزن الابدي،حزين حتى في اعياده)،(الحب عبر الازمنة كالسوائل.. تاخذ شكلها من شكل الاواني المستطرقة) و(من على سرير الانثى ومن بين سكرات لذاتها يولد الحكماء والسفهاء وتولد الفضيلة والرذيلة).