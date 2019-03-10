إستدامة النظر في سورة القصص
إن مجال تفكر وتدبر القرآن الكريم مجال خصب واسع غزير لا حد ولا ساحل له، فما يجب على المرء إلا يقوي معصمه، ويستعين بالله عز وجل على قضاء حاجته في تدبر كتابه فنحن أحوج إلى مثل هذا التدبر. إن سورة القصص من السور التي تشحذ الألباب والعقول عند تدبرها فالسورة ينصب الحديث فيها كما يقول ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: عن القرآن الكريم وشأنه ، والتعريض بأن بلغاء المشركين عاجزون عن الإتيان بسورة مثله، وفي السورة تفصيل لما أجمل في سورة الشعراء والنمل بخصوص قصة موسى-عليه السلام- مع فرعون للموعظة والعبرة ، كما اشتملت السورة على الحديث عن تحدي المشركين بإعجاز القرآن وهديه مع هدي التوراة، وساق لهم القرآن الأدلة للدلالة على وحدانية الله، وشرعت السورة في ضرب المثل بقصة قارون وهو من قوم موسى-عليه السلام-، وختمت السورة بتسلية النبي -صلى الله عليه وسلم- وتثبيته ووعده بأنه يجعل بلده في قبضته ويمكنه من نواصي الضالين. عند تأمل سورة القصص نرى أنها اشتملت على أدوات التوكيد، فإن لتوكيد الخبر أدوات كثيرة كما يقول الهاشمي في كتابه جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، وأشهرها إن، وأن، ولام الابتداء، وأحرف التنبيه، والقسم، ونونا التوكيد. ومن الملاحظ كثرة ورود أداة التوكيد:( إنَّ/ أَنَّ) في السورة سواء أكانت متصلة بكاف المخاطب أو بياء المتكلم أو بهاء الضمير نحو:
1- إنّك” في قوله تعالى: (في قوله تعالى:فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) (آية:18).
2- إنّي” في قوله تعالى: (قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُون) (الآية:33).
3- أنّهم” في قوله تعالى: (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لَا يُرْجَعُون) (الآية:39).
4- إنّه” في قوله تعالى: (وَإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) (الآية:53).
5- إنّي” في قوله تعالى: (قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم) (الآية:16).
أو منفصلة عنها نحو:إن قارون، إن مفاتحه، إن الله، أن وعد،فقد جاءت هذه الأداة”إن، وأن” سواء أكانت متصلة بكاف المخاطب أو بياء المتكلم أو بهاء الضمير أو منفصلة عنها أكثر من (20) مرة. فالغرض من توكيد المتكلم كلامه كما يقول الميداني:، إعلام المخاطب بأنه يقول كلامه جازما ومعنى معيناً يريد إيصاله للمخاطب ليرسخ في الذهن ما يريد.
إذن إن لكثرة ورود أداة التوكيد:( إنَّ و أَنَّ) في السورة مؤشر واضح في إيصال أمراً معينا للمخاطبين، فإما أن يكون المخاطب منكرا أو شاكا متردداً ، وهذا يتبين من السياق الذي جاءت فيه أداة التوكيد.
والله أعلم
مرام ابو عشيبة