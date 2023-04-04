إستحداث أكثر من 11 ألف درجة وظيفية لتثبيت العقود

بغداد – ابتهال العربي

استحدثت وزارة المالية، اكثر من 11 ألف درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل الوزير طيف سامي ، استكملت دائرة الموازنة إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بعدد اجمالي بلغ 11 الفا و118 درجة)، واشار الى ان (الدرجات توزعت بين 227 للشركة العامة لسكك حديد العراق و 9650 لدوائر البلدية في محافظة الأنبارو 745 لأمانة مسجد الكوفة في ديوان الوقف الشيعي و7 درجات لدائرة صحة الانبار و14 درجة للجامعة التقنية الجنوبية 84 درجة لجامعة النهرين ودرجتان لمجلس محافظة النجف و 234 لمديرية مجاري الأنبار و 155 لمديرية مجاري محافظة صلاح الدين)، مؤكدا ان (إجراءات الاستحداث جاءت استناداً الى قرار مجلس الوزراء ، وعملاً بإعمام المالية). من جانبها ،اصدرت وزارة البيئة، امراً وزارياً بتعيين 150 موظف ضمن الدفعة الاولى لحملة الشهادات العليا الذين اكملوا اجراءات تعيينهم والمشمولين بقانون 59 و 67 لسنة 2017 وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة ستصدر اوامر وزارية اخرى خلال الايام المقبلة لما تبقى من اسماء المقبولين في قرار مجلس الخدمة الاتحادي ،والبالغ عددهم 500 موظف من حملة الشهادات العليا التخصصية من خلال سياقات القبول المعتمدة من مجلس الخدمة الاتحادي حسب الحصة التي تم تخصيصها في الموازنة الى البيئة).