إطلاق مشاريع تخفّف الإزدحامات في بغداد وحملة إعمارية في ذي قار

إستثمار ديالى يمنح خمس إجازات لمشاريع حيوية بقيمة 24 مليون دولار

بغداد – ابتهال العربي

ديالى ـــ سلام الشمري

أعلنت هيئة استثمار محافظة ديالى، عن منح خمس إجازات استثمارية لمشاريع في قطاعات مختلفة بالمحافظة خلال عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 24 مليون دولار.

وقال رئيس الهيئة كريم ذياب العزاوي لــ ( الزمان ) أمس إن (أبرز الإجازات التي منحتها الهيئة خلال العام الحالي اجازة في القطاع السكني لبناء مجمع سكني في قضاء الخالص ناحية هبهب بقيمة 20 مليون دولار على مساحة 30 دونم ويتضمن المشروع بناء 230 وحدة سكنية).

اجازة واحدة

وأضاف العزاوي؛ أن ( الاجازات الاخرى توزعت بواقع اجازة واحدة في القطاع الزراعي لإقامة مزرعة لإنتاج الحبوب والمحاصيل العلفية في قضاء الخالص وبمساحة 5000 دونم، كما تم منح اجازة استثمارية لإنشاء مدينة العاب في ناحية هبهب، ومنح اجازة استثمارية اخرى لإقامة مشروع مدرسة اهلية في قضاء خانقين) .

وأكد العزاوي أن ( هيئة استثمار ديالى حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار في محافظة وتحرص على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المســـتثمرين وتقديم حلول علمية وعمــــــلية لأي عقبات تواجــــه الشركات الاستثمارية) . وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد اطلق مشروعين لفك الزحامات المرورية بمنطقتي الدورة والكاظمية في بغداد.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، اطلق مشروعين اثنين من مشاريع الهدف منها حل الاختناقات المرورية في العاصمة، وتنفذها دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات)، مبيناً ان (المشروع الأول يتضمن إنشاء مجسرين على تقاطع ساحتي عدن وصنعاء في جانب الكرخ، الأول فوق فضاء ساحة عدن على شارع الإمام الكاظم بمسارين، والمجسر الثاني بمستوى اعلى فوق فضاء ساحة صنعاء، يربط شوارع الربيع والنواب والإمام الكاظم، الى جانب تنفيذ منحدرات وطرق سطحية للمقتربات والشوارع المؤدية اليها).واضاف ان (المشروع الثاني يتضمن إنشاء مجسرين لتطوير تقاطع الدورة السيدية على طريق بغداد الحلة، يربط المجسر الأول شارع المصافي مع الطريق العام المتجه الى الحلة، والثاني يربط طريق الحلة القادم من تقاطع ام الطبول بشارع المصافي بمستوى ثانٍ مع تنفيذ المقتربات).

مشيراً الى ان (هذه الاعمال تندرج بضمن حزمة مشاريع الطرق و فك الاختناقات المرورية، لتنفيذ حلول جذرية وسريعة وفق دراسات ومخططات هندسية تعدها جهات مختصة، بما ينسجم مع التوسع السكاني وتسهيل حركة المرور)، واوضح ان (تنفيذ المشاريع سيكون وفق المواصفات المحددة والتوقيات الزمنية)، داعياً المواطنين الى (التعاون مع الاجهزة التنفيذية لإنجاز هذه المشاريع الخدمية لكونها استراتيجية ومهمة).

وتابع ان (رئيس الوزراء اطلق في بداية الشهر الجاري الاعمال التنفيذية للمجسر الرابط بين شارعي فلسطين و الداخل، والمجسر الرابط بين منطقة جميلة وامتداد شارع الجهاد باب المعظم عبر قناة الجيش، والمجسر الرابط بين تقاطع القدس وشارع 77 ومقترباته). وافصحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن البدء بثورة عمرانية جديدة في محافظة ذي قار، وانجاز 152 مشروعاً بضمن مشاريع صندوق اعمار المحافظة للعام المقبل.

مشاريع مهمة

وقال المتحدث بأسم الامانة العامة، حيدر مجيد، في تصريح تابعته (الزمان) ان (صندوق اعمار ذي قار يعد واحد من المشاريع المهمة جداً في العراق، لكونه داعماً لإنجاز اعداد كبيرة من المشاريع الخدمية حيث اطلقت 226 مشروعاً)، لافتاً الى ان (عدد المشاريع المنجزة والمستلمة بلغ 152 مشروعاً، بضمن جميع القطاعات الأساسية من البنى التحتية والطرق والجسور والكهرباء والصحة والتربية وشبكة المجاري)، واكد ان (المحافظة انجزت مبنى قيادة شرطة ذي قار وتأهيل عدد من مراكز الشرطة الاخرى، وتجهيز عدد من الآليات للقوات الامنية وآليات تخصصية لدائرة بلدية ذي قار)، مبيناً ان (نسب إنجاز بعض المشاريع بلغت اكثر من 50 بالمئة، والاخرى تجاوز 75 بالمئة).

واوضح مجيد ان (العمل جارٍ لإعداد مشاريع الصندوق للعام المقبل بالتعاون مع رئيس الصندوق والملاكات الهندسية والفنية، والمحافظ).

وانُجزت نسبة 72 بالمئة من الاعمال بمشروع كورنيش ديالى. وقال مدير اعلام المحافظة، ياسر عبد ربه، في تصريح امس ان (المشروع يتضمن إنشاء حدائق وإنارة وترصيف وتبليط خدمي)، مبيناً ان (نسب الانجاز وصلت الى 72 بالمئة بتمويل ميزانية تنمية الأقاليم الخاصة بالمحافظة)، ولفت الى (انهاء اعمال المشروع خلال الاربعة اشهر المقبلة).