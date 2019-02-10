منح إجازة لإنشاء معمل إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية

إستثمار بغداد يفتتح صرحاً طبياً متخصصاً بالأمراض السرطانية

بغداد – الزمان

ضمن جولاته الميدانية للإطلاع على سير العمل في المشاريع الإستثمارية الممنوحة إجازة من قبل هيئة إستثمار بغداد, زار رئيس الهيئة شاكر الزاملي مشروع مستشفى الأندلس التخصصي والكائن في شارع السعدون بالقرب من ساحة الفردوس ودائرة بلدية الكرادة للإطلاع على المراحل الأخيرة للمشروع المؤمل إفتتاحه قريباً جداً.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس يمثل المرحلة الأولى من المشروع الذي يعد أكبر مستشفى تخصصي للعلاج والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية في العراق مكون من ثلاثة طوابق أما المرحلة الثانية فتتضمن إنشاء مركز متخصص لمعالجة أمراض القلب والمرحلة الثالثة من المشروع تمثل إفتتاح كلية للطب . (أهمية المشروع كونه بتماس مباشر مع المواطنين لتوفير العلاج المناسب لمرضى السرطان بدلاً من تكبدهم عناء السفر للبلدان المجاورة وتحمل التكاليف الباهظة بغـــــــية ذلك إذ أنه يتميز بوجود أهم جهاز متخصص في الكشف المبكـــــــــــــــر عن الأمراض السرطانية (PETSCAN) وهو الجهاز الأول من نوعه في العراق والذي ستنفرد المستشفى بتوفيره للمرضى).

وأضاف إن (المستشفى يهدف الى رفع جزء من المعاناة التي يعاني منها مرضى السرطان في العراق وأشاد بالجهود التي بذلها القائمون على تنفيذ المشروع وفق المدة الزمنية المحددة لها), كما إطلع الزاملي على عمل الأجهزة التي يوفرها المستشفى إذ قدمت الكوادر الطبية فيه شرحاً مفصلاً عن عمل كل جهاز. واضاف البيان أن (المستشفى أحد إنجازات هيئة إستثمار بغداد للإرتقاء بالواقع الصحي في العاصمة بغداد كما أنه وفر العديد من فرص العمل خلال فترة إنجازه وسيوفر الكثير من الفرص مستقبلاً للكوادر الطبية الوطنية المتخصصة في مجال الطب والتمريض بعد إفتتاحه).

ثمانية طوابق

يذكر أن المستشفى متكامل الخدمات من ناحية تشخيص المرض والعلاج والمتابعة وبطاقة إستيعابية بمبلغ 100 سرير ويتألف المستشفى من طابق أرضي وثمانية طوابق أخرى، إذ سيقدم بهذا الصرح الطبي المهم خدمات بمستوى المراكز العالمية في معالجة مرضى السرطان والكشف المبكر عنه من خلال توفير الوعي الصحي بمخاطر الإصابة بالمرض حيث تضم المستشفى مختبرات بأحدث طراز وأجهزة متطورة ومتخصصة في علاج الأمراض السرطانية ومنها : التصوير البوزتروني لتشخيص الأمراض ومعرفة فعالية العلاج والمعجل الذري (CYCLOTRON) لتشخيص القلب والأورام والإلتهابات الصعبة والمعجل الخطي الذي يعتبر من أساليب العلاج العالمية للأورام والطبق المحوري لمعالجة شرايين القلب والجلطات المختلفة والرنين المغناطيسي لقياس نشاط الجسم والمفاصل والفقرات والأورام ايضاً وكامرة الغاما الطب للكشف عن وظـــــــــــائف الأعضاء والغدد والقلب والعظام وغيرها وجهاز الاشـــعة الرقمي لإعطاء صورة فورية خلال الفحوصات وجهاز الموجات الصوتية والدوبلر لتشخيص نشاط الأورام وإحتمالية السرطانات.

من جهة اخرى سيوفر مشروع آخر خطوطا إنتاجية متعددة منها خط إنتاج الحبوب والكبسول و إنتاج الدهون و إنتاج المضادات الحيوية وإنتاج أدوية الأمراض السرطانية وذلك في معمل إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية الذي منحته هيئة إستثمار بغداد إجازة إستثمارية دعما للقطاعين الصناعي والصحي والذي ستنفذه شركة المستقبل للصناعات الدوائية محدودة المسؤولية وفق أحدث المواصفات العالمية في المنطقة الصناعية /كويريش.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الزاملي تأكيده أن (هدف المشروع هو دعم الاقتصاد الوطني في مجالات صناعة الأدوية وفقا للمعايير الدولية مع تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد في تلبية إحتياجات السوق وفقا للمواصفات العالمية).

واضاف ان (هذا المشروع مكملا لسلسلة المشاريع الاستثمارية التي ترعاها الهيئة وفي مختلف القطاعات لاسيما في مجال صناعة الادوية والمستلزمات الطبية والذي سيسهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل , وسيعطي فرصة كبيرة للتنافس مع المنتج المستورد).