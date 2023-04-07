إستثمار الطاقات البشرية الشُرطية في مرحلة التقاعد – أكرم عبد الرزاق المشهداني

قرأت مؤخراً خبراً عن إقامة مؤتمر دولي في جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان (البحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية) خلال عام 2023 ومن ضمن محاور المؤتمر، المحور الثاني الخاص بـ (اسهامات البحث العلمي في مكافحة الجريمة وتعزيز الامن الاجتماعي) ورد محور خاص بعنوان (استثمار الطاقات الشرطية في مرحلة ما بعد التقاعد)، وهذا الموضوع كما أراه موضوع جديد قديم، تستشعر أهميته الإدارات الشرطية الفعالة المتطلعة للاستثمار الدائم في العنصر البشري وبالأخص بين من هم خارج الخدمة (او المتقاعدين).

إن استثمار الطاقات الشرطية البشرية في مرحلة ما بعد التقاعد، لم يَعُد ترفاً فكرياً، وليس هو من باب الرعاية الإنسانية او العطف على من أفنوا شبابهم في خدمة قطاع الأمن والشرطة، بل بات حاجة أكيدة للمجتمعات التي تتطلع لديمومة الاستثمار البشري، واستخلاص الخبرات والتجارب من عقول وعطاء من انتهت خدمتهم الوظيفية بسبب السن القانوني للخدمة، إذ ثبت للعلماء أن العطاء الإنساني لا ينقطع ببلوغ الستين او السبعين، او بالإحالة على التقاعد، بل ان العطاء الإنساني يستمر مادام في الجَسد نَفَس.. ولا يحتاج الاّ لتوفير السُبل والوسائل والمبادرات الفاعلة لاستثمار هذا العطاء، وادامة الصلة مع المتقاعدين بشتى الأساليب والوسائل ومنها:

أساليب ووسائل الأستثمار:

1- استكتاب المتقاعدين في مواضيع محددة تشكل حاجة آنية لقطاع العمل الشرطي/ الأمني (مشكلة عامة أو مخصصة مثلا) وتعميم هذه الأبحاث والكتابات على الإدارات الأمنية للتثقيف عليها والاستفادة منها..

استثمار بشري

2- تهيئة سبل الاستثمار البشري الفكري الملائم لطاقات المبدعين من المتقاعدين ومن هم خارج الخدمة. (مثال ذلك: تشكيل فرق عمل ولجان خبرة ولجان تحقيقية).

3- توفير قواعد البيانات والمراجع والاحصائيات والمصادر العلمية، وآخر الأبحاث في ميادين التخصص الشرطية ليطلع عليها الخبراء ويتعرَّفوا على المستجدات في مختلف حقول الخبرة. (ويمكن أن يكون ذلك من خلال موقع الكتروني يخصص لأهل الخبرة والمعرفة من المتقاعدين).

4- توفير سبل اللقاء والاستقبال والاجتماعات مع أصحاب الخبرة.

5- الاستعانة بأصحاب الخبرة التحقيقية والفنية لعضوية فرق العمل التحقيقية في بعض الحوادث الغامضة.

6- أتذكر في هذا الصدد المبادرة التي أقدمت عليها مديرية الشرطة العامة في عام 1992بتشكيل لجنة استشارية من الضباط المتقاعدين ضمت حوالي العشرين شخصاً من كبار الضباط القادة، وتم اختيار المرحوم اللواء طه الشيخلي – مدير الشرطة العام الأسبق – لرئاستها. وانجزت اللجنة العديد من المشاريع والأبحاث والدراسات التطويرية.

7- وأستذكر بفخر أيضا لجنة تحليل الجرائم التي تضم خبراء وأساتذة من اهل الخبرة الاكاديمية من أساتذة الجامعات في اختصاصات القانون والاجتماع وعلم النفس والطب العدلي والأعلام لمناقشة حركة الجريمة في القطر وتقديم الأفكار والمعالجات والمقترحات لسبل الحد منها. ودراسة وتحليل ارقام إحصاءات الجريمة في القطر وتفسيراتهم لأسبابها وأسباب صعودها والمعالجات التي يرونها.

8- واتذكر انه قبل 2003 كان ديوان رئاسة الجمهورية يقوم بتسكيل لجان تحقيق في الشكاوى التي ترفع من قبل المواطنين (شكاوى المواطنين) عن قضايا مرفوعة يستشعر الناس فيها الغبن وعدم الانصاف فتقوم الرئاسة بتشكيل لجنة تحقيقية تضم قضاة وضباط شرطة متقاعدين من المشهود لهم بالكفاءة التحقيقية ليدرسوا القضية ويعطوا الراي فيها.

استقطاب كفاءات

9- وقد استبشرنا خيرا بتوجه معالي وزير الداخلية الحالي نحو استقطاب الكفاءات القيادية الشرطية من الضباط القادة المحالين على التقاعد، واستثمار امكاناتهم وقدراتهم ومعارفهم وخبراتهم في الاسهام بحل المعاضل الأمنية وتقديم الاستشارات النافعة للتطوير، وهي خطوة تنم عن ادراك واضح لاهمية الاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية ممن هم خارج الخدمة.. واخيرا لابد من القول ان المتقاعدين هم ثروة بشرية يجب ان لا تهدر ولا يتم التفريط فيها وعلى الجهات الحكومية ومراكز الابحاث ان تستعين بهم في المشورة والخبرة وعلى الوزارات كافة ان تضع الخطط والسياقات الفعالة لاستثمار خبرات وكفاءات المتقاعدين بشتى التخصصات، والله الموفق.

{ استشاري قانوني وأمني