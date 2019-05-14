إستئناف توليد الطاقة بمحطة حمرين بعد توقّف إضطراري

ديالى – الزمان

استانفت محطة حمرين الكهرومائية في محافظة ديالى توليد الطاقة الكهربائية بعد توقف اضطراري نتيجة تجاوز عمود الماء الضاغط الحدود التشغيلية التصميمية.وقال المتحدث باسم خلية الأزمة في المحافظة علي الحجية في بيان امس ان (المحطة أستأنفتْ التوليد بواقع 23 ميكاواط).

،مشيراً الى ان (الانتاج كان 47 ميكاواط في الساعة قبل يوم التوقف). وأضاف ان (إطفاء وحدات التوليد جاء بسبب تجاوز قيمة عمود الماء الضاغط الحدود التشغيلية التصميمية).

وتشهد محافظة ذي قار خلال ايلول المقبل دخـول الوحدتين الاولـى والثانية في محطة التوليد المركبة التي تنفذها شركة جنرال الكتريك الى الخدمة،فيما طالبت المحافظة بإنشاء مـحـطـات جــديــدة ضـمـن مـذكـرة التفاهم مع شركة سيمنس الالمانية.وقال مدير المحطة المركبة في المحافظة موفق السهلاني في تصريح امس ان (الـعـمـل مستمر بـمـشـروع تـنـفـيـذ المـحـطـة حـيـث تـجـاوزت نسب الانجاز الى 40 بالمئة،اذ سيتم تشغيل الوحدتين الأولـى والثانية بداية ايلول المقبل بطاقة 250 ميغاواط ما سيسهم في حل جزء من النقص بانتاج الطاقة الكهربائية)،مشيرا الى ان (الاعـــمـــال فــي مــشــروع المـحـطـة متواصلة لاكمال الوحدتين الثالثة والرابعة).

وحدات جديدة

مؤكدا ان (مـدة تنفيذ العقد للوحدات الاربع هي 21 شهرا ومدة العقد بالكامل مع الدورة المركبة 34 شهرا)،موضحا ان (المـشـروع يقع مقابل محطة الناصرية الحرارية لقربه من مصادر المياه وخطوط الغاز والنفط والنقل)،لافتا الى ان (المحطة توفر 750 ميغاواط)،وتابع السهلاني ان (مـحـطـة الـنـاصـريـة الـحـراريـة متقادمة بعمر تـجـاوز 40 عاما وقـد بـدأت الاعطال والتوقفات بالتزايد اما محطة الغاز المـركـبـة ،فـهـي مصنعة مـن شـركـة جـنـرال الكتريك الاميركية المعروفة بإنتاج وحـدات الطاقة)، مبينا ان (الشركة للمقاولة الـثـانـويـة هـي شـركـة انــكــل الـتـركـيـة وقـد نفذت هذه الشركة 7 مشاريع في العراق). فيغضون ذلك اعلن مدير فرع توزيع كهرباء ميسان احد تشكيلات الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عن إدخال محولة القدرة التحويلية الرئيسة الجديدة في محطة اليرموك الثانوية 33/11 كي. في . وقال مدير الدائرة جاسم راضي في بيان امس أن (محولة القدرة تم شرائها ضمن خطة الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب لعام 2018 من اجل فك الاختناقات الحاصلة على محطة اليرموك الثانوية)،واضاف ان (المحطة تغذي مناطق وسط مدينة العمارة ومنها التجارية). وتدرس وزارة الكهرباء خطة لنـصـب الــوحــدات الـشـمـسـيـة عـلـى أسـطـح الــدور والمـؤسـسـات الـحـكـومـيـة للاعـتـمـاد عـلـيـهـا لـتـوفـيـر الــطــاقــة.

محطات شمسية

واشار الوزير لؤي الخطيب في تصريح امس ان (الـــوزارة تدرس مشروع اسـتـخـدام الـطـاقـة المتجددة والنظيفة لتوليد الكهرباء،اذ تم اطلاق حزمة مـن المـشـاريـع الاسـتـثـمـاريـة لبناء محطات شمسية بـعـدد مـن المـحـافـظـات لـتـولـيـد نحو 750 مـيـغـاواط)،لافتا الى (اعداد بنامجا متكاملا لتشجيع المشروع اضـافـة الـى نصب الـوحـدات الشمسية في المــؤســســات الـحـكـومـيـة مما سيسهم ذلـك بـتـوفـيـر الـكـهـربـاء للمستفيدين بــأســعــار زهــيــدة اضــافــة لــرفــد المـنـظـومـة بطاقات اضافية)،وتابع ان (انتاج الطاقة في البلاد تجاوز 15 ألـف مـيـغـاواط مقارنة بـ 11 ألف ميغاواط للمدة ذاتها من العام المـاضـي ما يتيح تجهيز المواطنين 20 ساعة يوميا ).