إستئناف الدوري الممتاز وتجدّد الموعد بين الغريمين الجمعة

الناصرية – باسم الركابي

يستأنف دوري الكرة الممتاز غد الخميس الثاني والعشرين من حزيران الجاري بعد فترة توقف تخللتها اقامة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية هنا وإقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في اسبانيا تحضيرا للاستحقاقات المقبلة عندما تقام مواجهة واحدة ببن فريقي نفط الوسط سادس عشر الترتيب 35والتاسع عشر الصناعة 33 ضمن مباربات الجولة 33 فالاول يريد وضع حد للنتائج السلبية بدون فوز لسبع جولات بالاستفادة من ظروف اللعب وتعديل مسار الامور واستعادة دورة في تحقيق النتائج الافضل ولابد من تدارك الوضع بسرعة امام ما تبقى للفريق من مباريات لدعم المركز والابتعاد من مناطق المؤخرة ويامل ان يقدم ما علية وكلما امكن عبر جهود التشكيل فيما يرى الصناعة ان التحدي اكبر كلما خرج من العاصمة امام مهمة البقاء على بعد اربع نقاط من النفط وسط تصاعد الصراع على مركز البقاء في مواجهة ليست بالسهلة رغم دخولها بمعنويات عالية بعد التغلب على النفط الدور الماضي بثلاثية نظيفة والسعي لدعمة عبر دور المدرب قصي منير ونشاط اللاعببن في ان يعكسوا النتائج المهمة .

موعد جديد

وتقام بعد غد الجمعة خمس مباريات عندما يتجدد الموعد بين الغريمين الوصيف الجوية 65والثالث الزوراء57 في مواجهة لها طعم خاص بين الوسط الرياضي جريا على العادة وكلما التقيا وكلاهماسيكونان امام الاختبار الحقيقي لكنه خاصا للجوية لمواصلة النتائج المطلوبة وهو القادم من فوز مهم بتغلبه على الطلبة بهدفين لواحد وفي الجاهزية لتامين النقاط الثلاث ولايمكن للمدرب والاعبين التذرع لاي سبب كان امام مهمة استعادة الصدارة والصراع على لقب الدوري على مسافةستةمواجهات يامل ان تشهد النتائج التي ينتظرها جمهوره الكبير ويريد من خلالها انتزاع الصدارة من العدواللدور بفارق نقطتين وقبلها العودة للصراع على اللقب هدف الموسم ومعه لقب الكأس وللان لم يحقق الفريق شيء ويبدو الفريق حذرا من المواجهة الصعبة للغاية رغم فارق النقاط الثمان و امتلاكة لافضل قوة هجومية التي عززتهاعودة ابراهيم بايش امام رغبة المنافس في تحـــــــقيق الفوز بأي ثمن كان ومؤكد ان الكل يســـــــعى الارتقاء لمستوى الحدث الذي يختلف تماما عن اللقاء الاول الذي انتهى بالتعادل بدون اهداف ولان الجوية سيلعب تحت ضــــــــغط النتيجة ويعلم مؤمن سلــــــيمان اي تاخر في اخر المواجــهات يعني الابتعاد أكثر عن صراع الصدارة التي يامل الشرطة في تعثر الوصيف من اجل توسيع الفارق معه.

حظوظ المنافسة

من جانبة وبعد تقلص حظوظه في المنافسة على اللقب بعد الخسارتين المؤثرتين من الطلبةوالكهرباء بنتيجة واحدة بهدف يرى الزوراء الوقت حان لتوجيةالضربة الموجعة للمنافس وتجاوز معاناة سلبية النتائج الاخيرة والعلاقة المتوترة مع الانصاروالاقسى من ذلك خشية فقدان مركزة الحالي بعد تبوء الصدارة والوصافة على بعد ثلاث نقاط من الكهرباء في اهم اوقات الدوري ومع كل الذي حصل لكن الفريق يامل بتحقيق الفوز في مثل هكذا مواجه سيكون له تأثيرا خاصاووقعا خاصا في نفوس الانصار كما يريد أن يبقى شوكة في خاصرة الجوية ويرى حيدر عبد الأمير ان اللقاء لم يأتي بالموعد المطلوب لكنة يعول ويجدد الثقة بلاعبي الفريق لتجاوز التحدي كما يريدها عودة مختلفة ومن بوابة مهمة بالاعتماد على نفس التشكيل الآخر الذي يرى الفوز بحد ذاته انجازا لكنه يحتاج لطريقة لعب وجهود عالية امام فرصة الفريق الأبيض لمصالحة جمهورة.

كما سيكون اللقاءأهم بروفة قبل لقاء الكأس الذي يجمعهما في دور الربع النهائي الأمل الأخير للزوراء في الحصول ولو على احد اللقبين والكأس هو الأقرب ولكن.

ويقف الديوانية امام مفترق طريق وسيغادرالبطولة امام جمهورة وفي ميدانه حتى اذاتعادل مع ضيفه نوروز في ظل الرصيد البائس 12نقطة بعدما جرته النتائج السلبية للوراء منذ الجولة الأولى بتجرع24 خسارة في اسوء مشاركة للفريق ولايمكنة بعد على مداواة الجراح التي تقرحت من فترة فيما يرى الضيف بالفوز سيتقدم لاكثر من مركز اذا ما اتت نتائج الفرق التي تــــقف فوقة لمصلحتة وهو الفريق الذي توازن في المشاركة الثانية وضمن البقاء للموسم الثالث بعدما اســـــتمر يقدم مبارياته برغبة وســــــط دعم اللاعبين والأنصار .

الحدود وكربلاء

ويسعى الحدود لدعم مركزة العاشر43 بعد اربع جولات بدون خسارة وقبلها ضمن التاهل للدور الربع النهائي للكاس قبل أن يعزز عادل نعمة خطوطة الفريق بمجموعة تحظى بمواصفات فنية خدمت الفريق الذي يقف وسط الترتيب والسعي إلى إنهاء المسابقة بمركز أفضل وهو ما يريدة كربلاء الفريقين اللذين عادا سوية للممتاز الموسم الحالي حيث يقـــــــــف الضيف على بعد نقطة صاحب الارض وشهدت مبارياتة الاخيرة تحسنا واضحا في المستوى والنتـــــائج بعد تعادل مع الزوراء وفــــــــوز على الكـــهرباء وتعادل مع نفط ميسان ويحـــــــث الخطى لتحقيق نتيجة ايجابية اخرى في قلب العاصمة .

القاسم ودهوك

وكما ذكرنا ان القاسم افضل الفرق في الفترة الحالية بدون خسارة من ثماني جولات ويسعى للفوز على ضيفه دهوك من أجل توسيع الفارق مع النفط والتخلص من ملاحقتة الشديدة لكنه سيكون امام اختبار صعب أمام رغبة ضيفة بتعويض سقوطة الدور الماضي في ملعبة بخسارة النجف بهدفين لاربعة وقبلها تراجع للثامن ويعلم ان اللقاء المذكور لا يختلف عن الاخير في ظل رغبة القاسم العمل بكل الجهود لتحقيق الفوز ادعم مهمةالبقاء بأي وسيلة كانت.

ويدخل الكهرباء 54 ملعب العمارةبمعنويات مرتفعة بعد الفوز المهم على الزوراء بهدف واستعادة موقعة الرابع والتوجة واللعب برغبة الفوز بالاعتماد على الاعبين و إمكانية تحقيق ما يتطلع اليه في مواجهة نفط ميسان التاسع 43عبرما يمتلكةمن مجموعة قدمت النتائج المتميزة للفريق الذي استمر متواجدا في مربع الترتيب من فترة وكان ممكن ان يتقدم بعد لكنه للان يقدم موسم جيد فيما يسعى ميسان الى تعزيز نتيجة الفوز الاخير على النجف بهدف قبل جولتين في ظل ظروف اللعب والتوجه بقوة لحســـــــم المهمة الغير سهلة بالمرة.