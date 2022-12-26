إستئصال 124 كيساً مائياً لخمسينية في ميسان

العمارة – علي قاسم الكعبي

تمكن فريق طبي في مستشفى الصدر التعلميمي في ميسان من اجراء عملية معقدة لمريضة خمسينية تعاني من ضيق بالتنفس. وقال المتحدث باسم صحة ميسان محمد الكناني لـ(الزمان) امس ان (فريق طبي في مستشفى الصدر التعليمي برئاسة الدكتور قصي جمعة البهادلي اخصائي جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية نجح في أجراء عملية جراحية معقدة وبرقم قياسي جدا مؤكدا بانه تم استئصال 124 كيساً مائياً من التجويف الصدري الأيمن لمريضة تبلغ من العمر 50 سنة في وقت قياسي وببن بان المريضة تعاني من صعوبة في التنفس ونقل الكناني عن ألفريق الطبي بان حالة المريضة في تتحسن مستمر وانها تتمتع بصحة جيدة). واوضح أن (فريق البهادلي كان ساعدة د حيدر زيدان اختصاص التخدير و د علي طارق مقيم دوري ومساعد تخدير محمد فريح ومساعد جراح فاطمة فاخر معينة الصالة نضال سويد كادر الردهة الأبطال).