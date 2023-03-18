إستئصال ورم نادر في قاعدة الجمجمة لمريض أربعيني

النجف – سعدون الجابري

نجح فريق طبي في مدينة الصدر الطبية في النجف برئاسة أخصائي جراحة الجملة العصبية حسين صاحب الموسوي في إجراء عملية معقدة لرجل يبلغ من العمر 40 عاماً .

و بين الموسوي في تصريح أمس ان (المريض أدخل ليلة الخميس لردهة الطواري ، وعلى الفور عرض على الأطباء المتخصصين بجراحة الجملة العصبية ، وهو يعاني من ورم ضخم بمنطقة الرأس ما تسبب في تآكل قاعدة الجمجمة ، مع نوبات صرع تسبب بتأثير على حياة المريض بتغير كبير على تصرفاته ، مع وجود صداع حاد) و فقدان حاسة الشم أستدعى إجراء تقييم فوري وحاسم ، و بعد إجراء فحوصات الرنين المغناطيسي و المفراس للدماغ ، تبين وجود الورم السحائي في قاعدة الجمجمة منطقة الاخدود الشمي).

مضيفاً انه (تقرر على إثره التدخل الجراحي بفتح الجمجمة وفق منظومة متكاملة من الإحترازات المحتملة ، بسبب تعقيد طبيعة الحالة المرضية ووجود الآثار الجانبية).

مبيناً (تم إستئصال الورم بنجاح العملية و الحمد لله ، وأن المريض أخرج بصحة جيدة وبدون مضاعفات بعد إجراء العملية . و نقل لغرفة العناية المركزة لمتابعة حالتة بعد فقدانه للتخدير العام الذي تلقاه بهذه العملية ، و بعدها يتم نقل الى الجناح الخاص للجملة العصبية لمثل هذه العملية).

و قدم رئيس الفريق شكره الى الاخصائي ضياء الصائغ والأطباء المقيمين و مساعدي الجراح و الكوادر التمريضية والجراحية التي ساهمت في إنجاح هذه العملية .