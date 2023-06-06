إستئصال ورم بوزن 5 كغم من مريضة شابة في النجف

النجف – سعدون الجابري

نجح فريق طبي جراحي في أستئصال روم كبير بحجم 5 كيلو غراماً من مريضة شابة في محافظة النجف. و قال أَخصائي الجراحة العامة في مدينة الصدر الطبية في النجف الأشرف أحسان الخزاعي في تصريح أمس ان (المريضة كانت تعاني من آلام شديدة في البطن مع أنتفاخ في منطقة البطن ، وعلى الفور تم إحالة المريضة لإجراء الفحوصات الشعاعية والمختبرية لها في مدينة الصدر الطبية، حيث تبين أنها تعاني من وجود ورم في البطن متصل في جدار الرحم)، مظيفاً انه (بعد أكتمال التحضيرات أجرينا لها عملية جراحية في الجناح العام في مدينة الصدر الصدر الطبية ، وأستئصال ورم متصل بجدار الرحم يزن 5 كغم مع أربعة أورام أخرى بأحجام صغيرة).

نجاح تام

و أكد الخزعلي (اجراء العملية بنجاح تام بعد أن أستغراقت ساعة و نصف الساعة فقط ، حيث تمت إزالة الأورام بالكامل و غلق الجرح بطريقة تجميلية)، مؤكداً ان (المريضة تتمتع الآن بصحة جيدة). وفي شأن متصل استقبل مستشفى الفرات الأوسط في الكوفة طفلا خديجا ، تمت إحالته من احد المستشفيات الأهلية برغبة الأهل بوزن 750 غراما وبعمر حمل أقل من 26 اسبوعا . وقال مدير المستشفى خليل الياسري في بيان ان (هذه الحالة للطفل تُعتبر من الحالات الصعبة لعدم إكتمال نمو أعضاء الجسم وأهمها رئة الطفل ، فيكون عرضه للإصابة بمتلازمة عسر التنفس الولادي ، وإحتمالية حدوث تسمم الدم الجرثومي ، وفي معظم الحالات تضعف مناعة الطفل فيؤدي ذلك الى وفاته بعمر مبكر) .و بين الياسري انه (خلال فترة رقود الطفل في وحدة حديثي الولادة ، كانت هناك عدة صعوبات تم تجاوزها ، من خلال إجراء العديد من الفحوصات المختبرية الشعاعية المبكرة وإعطاء الأدوية اللازمة) ، مشيرا الى (خروج الطفل من المستشفى متعافيا بعد 44 يوما من العلاج ، بجهود الكوادر التمريضية والأطباء المقيمين والدوريين والأقدمين والطبيب الإختصاص عسجد الجمّالي المشرف على الحالة بالكامل). من جانبة أكد الجّمالي (تمتع الطفل بصحة جيدة وبوزن 1.250 غرام وأنه يأخذ الرضاعة المباشرة من الأم ) .