إزالة ورم سحائي في جراحة نادرة لخمسينية

النجف – سعدون الجابري

قال أخصائي جراحة الجملة العصبية حسين صاحب الموسوي في مدينة الصدر الطبية أن (مريضة تبلغ عقدها الخامس مشخصة بأصابتها بورم سحائي في الجناح الوتدي في الفص الايسر للدماغ ، حيث كانت تعاني من نوبات صداع حادة مع صرع مع تغير التصرفات الشديد). وبين الموسوي أن (الفحوص اللازمة أجريت للسيدة لغرض تحضيرها لعملية فتح الجمجمة ، و رفع الورم وفق منظومة متكاملة من الإحترازات المحتملة ، بسبب تعقيد طبيعة الحالة المرضية ، حيث أرسلت قبل يومين من إجراء العملية لمركز القلب المفتوح لغرض ، لأجراء قسطرة و غلق الأوعية الدموية المزودة للورم ، لتقليل النزف أثناء العملية من قبل الطبيب الأختصاص في جراحة القلب الدكتور ياسين الطويل).

إجراء عملية

مؤكداً أن (المريضة رافقتها مضاعفات ثانوية أثناء إجراء العملية ، حيث دخلت في غيبوبة مع أرتفاع شديد في ضغط الدم ، و بالمتابعة المشتركة من قبل إختصاصات الجراحة العصبية و التخدير و الباطنية ، تم السيطرة على الضغط و أستعادة وعيها ، حيث تعتبر هذه العملية من العمليات النوعية والخطيرة). لافتاً إلى أنه (تم إستئصال الورم بنجاح و أن المريضة أخرجت بصحة جيدة ، بعد إجراء العملية وأرسلت إلى ردهات الجملة العصبية للمتابعة). و قدم رئيس الفريق الطبي شكره الى الفريق الجراحي الذي رافقه من مختلف الإختصاصات ، و الأطباء المقيمين و أطباء التخدير و الكوادر التمريضية و الجراحية الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية.