إردوغان يعلن عملية وشيكة ضد المقاتلين الاكراد في شمال سوريا

سبع‭ ‬مقابر‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬البوكمال

انقرة‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دمشق‭ – ‬الزمان

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستنفذ‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬عملية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬كردية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬بتوتر‭ ‬اكبر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وهذه‭ ‬العملية‭ ‬ستكون‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعدما‭ ‬نفذت‭ ‬عمليتين‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬وبداية‭ ‬2018‭ ‬لإبعاد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬حدودها‭ ‬ومثلهم‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭.‬فيما‭ ‬عثر‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬مقابر‭ ‬جماعية‭ ‬تضم‭ ‬مئات‭ ‬الجثث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البوكمال‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬والحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬(سانا)‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأوردت‭ ‬سانا‭ ‬أن‭ ‬“عثرت‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬مقابر‭ ‬جماعية‭ ‬تضم‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الجثامين‭ ‬لأشخاص‭ ‬مجهولي‭ ‬الهوية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البوكمال”،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭. ‬والقوات‭ ‬الكردية‭ ‬المذكورة‭ ‬تشكل‭ ‬المكون‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬تتصدى‭ ‬لداعش‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكن‭ ‬أنقرة‭ ‬تصنفها‭ ‬“ارهابية”‭ ‬وتخشى‭ ‬قيام‭ ‬“دولة‭ ‬كردية”‭ ‬على‭ ‬حدودها‭.‬

والتعاون‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬الاميركية‭ ‬التركية‭. ‬وواظب‭ ‬إردوغان‭ ‬على‭ ‬التهديد‭ ‬بشن‭ ‬عملية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬رغم‭ ‬وقوف‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬الى‭ ‬جانبها،‭ ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬الفائت‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬مستعدة‭ ‬لعملية‭ ‬مماثلة‭. ‬وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬الاربعاء‭ ‬“سنبدأ‭ ‬عملية‭ ‬لتحرير‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬الارهابية‭ ‬الانفصالية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة”‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وتعتبر‭ ‬أنقرة‭ ‬أن‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬تشكل‭ ‬امتدادا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمردا‭ ‬داميا‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬التركية‭ ‬منذ‭ ‬1984‭ ‬وتصنفه‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬“إرهابيا”‭.‬

“حماية‭ ‬الارهابيين”

واذا‭ ‬كان‭ ‬إردوغان‭ ‬لم‭ ‬يدل‭ ‬بأي‭ ‬تفاصيل‭ ‬تتصل‭ ‬بالمدى‭ ‬الجغرافي‭ ‬للعملية‭ ‬شرق‭ ‬الفرات،‭ ‬فان‭ ‬الرائد‭ ‬يوسف‭ ‬حمود‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬“الجيش‭ ‬الوطني”،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬لفصائل‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬موالية‭ ‬لانقرة،‭ ‬أوضح‭ ‬ان‭ ‬“العملية‭ ‬ستشمل‭ ‬كل‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬منبج‭ ‬الى‭ ‬تل‭ ‬أبيض‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء”‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“فصائل‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬تبلغت‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬(بالعملية‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الفرات)،‭ ‬ومن‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نبلغ‭ ‬نُعد‭ ‬العدة،‭ ‬لدينا‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريب‭ ‬فتحت‭ ‬لكافة‭ ‬الفيالق‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني،‭ ‬اخضعت‭ ‬العناصر‭ ‬لدوريات‭ ‬تدريب،‭ ‬وانتدب‭ ‬الى‭ ‬المعسكرات‭ ‬خيرة‭ ‬الضباط‭ ‬والمدربين”‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬“ضباطا‭ ‬أتراكا‭ ‬يشرفون‭ ‬على‭ ‬التدريبات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬ضباط‭ ‬منشقون‭ ‬عن‭ ‬النظام”‭ ‬السوري‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬سيف‭ ‬ابو‭ ‬بكر،‭ ‬قائد‭ ‬“فرقة‭ ‬الحمزة”‭ ‬الموالية‭ ‬لانقرة‭ ‬“نحن‭ ‬نتجهز‭ ‬لخوض‭ ‬العملية‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬مع‭ ‬حلفائنا‭ ‬الأتراك‭ ‬لتطهير‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬من‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬لاستعداد‭ ‬للبدء‭ ‬بالعملية”‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬إردوغان‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬واشنطن‭ ‬إقامة‭ ‬مراكز‭ ‬مراقبة‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬احتكاك‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬معارضة‭ ‬أنقرة‭ ‬الشديدة‭.‬

واعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬البنتاغون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬مراكز‭ ‬المراقبة‭ ‬أقيمت‭ ‬“في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬بهدف‭ ‬تبديد‭ ‬القلق‭ ‬الامني‭ ‬لتركيا”‭.‬

ورد‭ ‬إردوغان‭ ‬الاربعاء‭ ‬“من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬الرادارات‭ ‬ومراكز‭ ‬المراقبة‭ ‬التي‭ ‬اقامتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ليست‭ ‬حماية‭ ‬بلادنا‭ ‬من‭ ‬الارهابيين‭ ‬بل‭ ‬حماية‭ ‬إرهابيي‭ ‬تركيا”‭.‬

واعتبرت‭ ‬اليزابيث‭ ‬تومان‭ ‬المحللة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬أبحاث‭ ‬الحروب‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أسلوبا‭ ‬يعتمده‭ ‬إردوغان‭ ‬“لفرض‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬يشمل‭ ‬مراكز‭ ‬المراقبة‭ ‬الاميركية”‭.‬

وأضافت‭ ‬“يمكن‭ ‬لتركيا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬أن‭ ‬تحاول‭ ‬عرقلة‭ ‬توسيع‭ ‬مراكز‭ ‬المراقبة‭ ‬الاميركية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬لتقويض‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية”‭. ‬ورأت‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬تستطيع‭ ‬ايضا‭ ‬استهداف‭ ‬المناطق‭ ‬الخلفية‭ ‬لانتشار‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬والتي‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مراكز‭ ‬اميركية‭.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر،‭ ‬شنت‭ ‬تركيا‭ ‬هجمات‭ ‬متقطعة‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬عملياتهم‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬لعشرة‭ ‬ايام‭ ‬وتسبب‭ ‬باحراج‭ ‬كبير‭ ‬لواشنطن‭.‬