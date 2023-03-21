إردوغان يتعهّد زيادة دفق دجلة والفرات نحو العراق والسوداني يؤكد التعاون الأمني مع تركيا

اسطنبول‭,- ‬الزمان‭ ‬

تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬زيادة‭ ‬دفق‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬نهري‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات‭ ‬الذين‭ ‬ينبعلت‭ ‬من‭ ‬تركيا،‭ ‬لمساعدة‭ ‬العراق‭ ‬المجاور‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجفاف‭.‬

فيما‭ ‬كرر‭ ‬العراق‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬لاية‭ ‬جهة‭ ‬استخدام‭ ‬أراضيه‭ ‬في‭ ‬اعمال‭ ‬عدائية‭ ‬ضد‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تتمركز‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬سنجار‭ ‬وجبل‭ ‬قنديل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ . ‬غير‭ ‬ان‭ ‬الملف‭ ‬الأمني‭ ‬معقد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وليس‭ ‬كله‭ ‬بيد‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬فصائل‭ ‬شيعية‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬تجري‭ ‬تعاونا‭ ‬مستمرا‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬فيما‭ ‬اضطرت‭ ‬بغداد‭ ‬لمنح‭ ‬رواتب‭ ‬لوحدات‭ ‬موالية‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬اتفاق‭ ‬لحفظ‭ ‬المنطقة‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬بقعد‭ ‬تحريرها‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ . ‬وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬قررنا‭ ‬زيادة‭ ‬كمية‭ ‬المياه‭ ‬المتدفقة‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬وبقدر‭ ‬الإمكان‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬محنة‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬السوداني‭ ‬‮«‬ستُحل‭ ‬مشكلة‭ ‬المياه‭ (…) ‬نحن‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بحاجات‭ ‬العراق‭ ‬الملحة‭ ‬من‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬نفسها‭ ‬تشهد‭ ‬أدنى‭ ‬معدلات‭ ‬من‭ ‬المتساقطات‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭.‬

ويعاني‭ ‬العراق‭ ‬انخفاضا‭ ‬مقلقا‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬نهرَي‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات‭ ‬وكلاهما‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬تركيا‭.‬

وكانت‭ ‬بغداد‭ ‬تتهم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وإيران‭ ‬بخفض‭ ‬تدفق‭ ‬مياه‭ ‬النهرين‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬تشييد‭ ‬سدود‭ ‬في‭ ‬المنبع‭. ‬وتتفاقم‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬بالمعدلات‭ ‬المتدنية‭ ‬للمتساقطات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وسوء‭ ‬ممارسات‭ ‬الري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬الاستغلال‭ ‬المفرط‭ ‬لمياه‭ ‬الأنهار‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ممتن‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬الجانبان‭ ‬إلى‭ ‬قضية‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬قواعد‭ ‬خلفية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬لاسيما‭ ‬جبل‭ ‬قنديل‭ ‬وجبل‭ ‬سنجار‭ . ‬وتشن‭ ‬تركيا‭ ‬بانتظام‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬برية‭ ‬وجوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬هي‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬من‭ ‬أشقائنا‭ ‬العراقيين‭ ‬تصنيف‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬وتخليص‭ ‬أراضيهم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الإرهابية‭ ‬الدموية‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬رفض‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬أراضيه‭ ‬للاعتداء‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مساس‭ ‬بالسيادة‭ ‬العراقية‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬العراقية‭.‬