إردوغان يبقي على موعد الانتخابات التركية

اسطنبول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وضع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬حدا‭ ‬للتكهنات‭ ‬الأربعاء‭ ‬بتأكيده‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والتشريعية‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬له،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬‮ ‬

واستنكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬لحكومته‭ ‬على‭ ‬إدارتها‭ ‬للكارثة‭ ‬مؤكدًا‭ ‬‮«‬سنعطيهم‭ ‬الرد‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أيار‭/‬مايو‮»‬‭.‬

واستبعد‭ ‬بذلك‭ ‬أي‭ ‬إرجاء‭ ‬للانتخابات‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬انه‭ ‬سيترشح‭ ‬مجددا‭ ‬خلالها‭ ‬رغم‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭. ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭ ‬الانتخابي‭ ‬حاسمًا‭ ‬لمستقبله‭ ‬ومستقبل‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬محافظة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬تركيا‭ ‬وجنوب‭ ‬شرقها‭. ‬وتزيد‭ ‬الحصيلة‭ ‬عن‭ ‬خمسين‭ ‬ألفا‭ ‬مع‭ ‬احتساب‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬إن‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬تضرروا‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭.‬