إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة في اتحاد الغرف التجارية في أنقرة في 30 أيار/مايو 2023 © ا ف ب/ارشيف آدم ألتانانقرة, 3-6-2023 (أ ف ب) – يؤدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت اليمين الدستورية رئيسا للدولة بعد فوزه في دورة ثانية غير مسبوقة للانتخابات بولاية جديدة ثالثة من خمس سنوات بعد حكمه المستمر منذ عقدين، وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية في هذا البلد.

وسيلي التنصيب في البرلمان مراسم فخمة في قصره بالعاصمة أنقرة يحضرها عشرات من قادة العالم.

وفاز الرئيس الذي أحدث تغيرات ولكنه يثير الانقسام في الدورة الثانية للانتخابات التي جرت في 28 أيار/مايو أمام تحالف قوي للمعارضة، ورغم أزمة اقتصادية وانتقادات حادة أعقبت الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص.

وفاز إردوغان بنسبة 52,8 بالمئة من الأصوات مقابل 47,82 بالمئة لمنافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو.

وقال كبير الباحثين الجيوسياسيين الاستراتيجيين لدى مؤسسة بي سي إيه للأبحاث مارت غيرتكن “من وجهة نظر جيوسياسية ستعزز الانتخابات سعي تركيا الأخير نحو سياسة خارجية مستقلة”.

أضاف “تهدف هذه السياسة إلى انتزاع أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية من دول شرقية واستبدادية مع استمرار منع حدوث قطيعة دائمة في العلاقات مع الديموقراطيات الغربية”.

وتابع “من المرجح أن يتفاقم التوتر مع الغرب مجددا، وضمن هذا الإطار، بعد أن حصل إردوغان على ولاية جديدة”.

– أزمة اقتصادية –

ستكون معالجة المشكلات الاقتصادية للبلاد على رأس أولويات إردوغان مع بلوغ نسبة التضخم 43,70 بالمئة، لأسباب من بينها سياساته غير التقليدية المتمثلة بخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو.

من المقرر أن يعلن الرئيس في ساعة متأخرة السبت عن حكومته الجديدة وسط تكهنات وسائل الإعلام بدور لوزير المال السابق محمد شيمشك، وهو شخصية تبعث على الاطمئنان وتحظى بمكانة دولية.

وقال استاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس باسطنبول ألب إرنيتش يلدان إن “حكومة إردوغان ستتبع برنامج استقرار تقليدي”.

أضاف “ما نراه الآن هو أن الأنباء عن محمد شيمشك وفريقه تلقى ترحيبا بحماس من الأسواق”.

وبدأ أعضاء البرلمان الجديد في تركيا أداء اليمين الجمعة في جلسة أولى بعد انتخابات 14 أيار/مايو، حضرها أيضا إردوغان.

ويحظى تحالفه بأغلبية في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

جاء فوز إردوغان أمام ائتلاف معارض موحد بقيادة كيليشتدار أوغلو، الذي لا يزال مستقبله كزعيم لحزب الشعب الجمهوري موضع شك بعد الهزيمة.

– زيارة ستولتنبرغ –

يرغب أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أن تعطي أنقرة الضوء الأخضر لمساعي السويد الانضمام إلى التحالف الدفاعي بقيادة الولايات المتحدة، قبل قمة في تموز/يوليو.

وأعلن الناتو الجمعة أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ سيحضر حفل تنصيب إردوغان في عطلة نهاية الأسبوع وسيجري محادثات معه.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم على تويتر إن “رسالة واضحة” ظهرت في اجتماع حلف شمال الأطلسي في أوسلو لتركيا والمجر لبدء عملية المصادقة.

ورد نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو قائلا: “رسالة واضحة وضوح الشمس لأصدقائنا السويديين! أوفوا بالتزاماتكم المتعلقة بالمذكرة الثلاثية واتخذوا خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب …والباقي سيتبع”.