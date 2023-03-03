إردوغان واثق من زيادة التجارة مع الامارات الى 25 مليار دولار

جنيف‭- ‬إسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي،‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬حددت‭ ‬214‭ ‬ألفا‭ ‬و608‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الزلزال،‭ ‬بحاجة‭ ‬للهدم‭ ‬الفوري‭ ‬إثر‭ ‬تضررها‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭.‬

وأشار‭ ‬أردوغان،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬الجمعة،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬درع‭ ‬مواجهة‭ ‬المخاطر‭ ‬الوطني‭ ‬التركي‮»‬،‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إسطنبول‭ ‬أن‭: ‬‮«‬الأعداد‭ ‬النهائية‭ ‬للوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬والمنازل‭ ‬الريفية‭ ‬المزمع‭ ‬إنشاؤها‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الزلزال‭ ‬ستتضح‭ ‬قريبا‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬عمليات‭ ‬إزالة‭ ‬الأنقاض‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭: ‬‮«‬الحكومة‭ ‬ستحرص‭ ‬خلال‭ ‬تشييد‭ ‬البنى‭ ‬الجديدة‭ ‬بمناطق‭ ‬الزلزال‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العوامل،‭ ‬وأهمهما‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأرضية‭ ‬والظروف‭ ‬الجيولوجية‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أردوغان‭ ‬أن‭: ‬‮«‬مشاريع‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬أمنا‭ ‬ومقاومة‭ ‬للكوارث‭ ‬المحتملة‮»‬‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬اعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬أردوغان‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬برفع‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬أعوام‭ ‬بفضل‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الشاملة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬عبر‭ ‬اتصال‭ ‬مرئي‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬دولمة‭ ‬بهتشة‭ ‬بمدينة‭ ‬إسطنبول،‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بالإمارات،‭ ‬الجمعة‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الموقعة‭ ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬جسر‭ ‬اقتصادي‭ ‬مع‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ومن‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬الخليج‭.‬

وقال‭ ‬أردوغان‭: ‬‮«‬بفضل‭ ‬الطابع‭ ‬الشامل‭ ‬للاتفاقية،‭ ‬واثق‭ ‬أننا‭ ‬سنزيد‭ ‬حجم‭ ‬تجارتنا‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬مؤسس‭ ‬الإمارات‭ ‬الراحل‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬كانت‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬النقطة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬له‭ ‬بالرحمة‭. ‬وقدم‭ ‬أردوغان‭ ‬شكره‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬مرسلا‭ ‬تحياته‭ ‬باسمه‭ ‬والشعب‭ ‬التركي‭ ‬للشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬وجميع‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭.‬

ومع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬6000‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قررت‭ ‬سويسرا‭ ‬الجمعة‭ ‬تخفيف‭ ‬عقوباتها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬لتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬خصوصا‭ ‬لمتضرري‭ ‬زلزال‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬المدمر،‭ ‬بعد‭ ‬إجراءات‭ ‬مماثلة‭ ‬اتخذتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

حتى‭ ‬الآن،‭ ‬يمكن‭ ‬للمنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تتلقى‭ ‬أموالًا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السويسري‭ ‬لأنشطتها‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬إعفاءات‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬ودعم‭ ‬المدنيين‭. ‬وأوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنها‭ ‬قررت‭ ‬توسيع‭ ‬‮«‬الاستثناءات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬لزلزال‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬مدة‭ ‬الإجراء‭.‬

وبالتالي‭ ‬صارت‭ ‬سويسرا‭ ‬تسمح‭ ‬‮«‬بالتوريد،‭ ‬المباشر‭ ‬وغير‭ ‬المباشر،‭ ‬للأصول‭ ‬والموارد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للأشخاص‭ ‬والكيانات‭ ‬والشركات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للعقوبات‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‮»‬‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬‮«‬للجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتلقى‭ ‬مساهمات‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السويسري،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬مخطط‭ ‬لمنحها‭ ‬تصاريح‭ ‬استثنائية‭ ‬لتوفير‭ ‬الموارد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للأشخاص‭ ‬والشركات‭ ‬والكيانات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للعقوبات‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬تطلب‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإنسانية‭ ‬أو‭ ‬توفير‭ ‬المساعدات‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬