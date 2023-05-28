إردوغان بعد الفوز:من يخدم الشعب لا يُهزم أبدا..وتركيا أمانة في عنقي

أنقرة‭ – ‬الزمان

‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المنتصر‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬تركيا‭ ‬وإنه‭ ‬لن‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬الديمقراطية‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬نتائج‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭.‬

وحصد‭ ‬إردوغان‭ ‬52‭,‬1‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬مقابل‭ ‬47،9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لخصمه‭ ‬كمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬بعد‭ ‬فرز‭ ‬نحو‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭.‬

وقال‭ ‬أردوغان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬التركي‭ ‬جعله‭ ‬يعيش‭ ‬عيدا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أردوغان‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬وهو‭ ‬يحتفل‭ ‬وسط‭ ‬أنصاره‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬إعلان‭ ‬فوزه‭ ‬بالرئاسة‭ ‬التركية،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬فاز‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الإعادة‭ ‬بدعم‭ ‬الشعب‭ ‬التركي‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬من‭ ‬يخدم‭ ‬الشعب‭ ‬لا‭ ‬يهزم‭ ‬أبدا،‭ ‬وأن‭ ‬تركيا‭ ‬أمانة‭ ‬في‭ ‬عنقي‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬منافسه‭ ‬كمال‭ ‬كليتشدار‭ ‬أوغلو،‭ ‬قال‭ ‬أردوغان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬سيحاسب‭ ‬كليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬على‭ ‬خسارة‭ ‬الانتخابات‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬أردوغان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬الأحد،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لحماية‭ ‬إرادة‭ ‬الشعب‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬لحماية‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬حتى‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‮»‬‭.‬

‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التركية،‭ ‬تُجرى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬على‭ ‬جولتين،‭ ‬وأظهرت‭ ‬تركيا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العالم‭ ‬إقبالاً‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬90‭%‬،‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نسبة‭ ‬الإقبال‭ ‬اليوم‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

وشهدت‭ ‬شوارع‭ ‬تركيا‭ ‬احتفالات‭ ‬واسعة‭ ‬لأنصار‭ ‬أردوغان‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭.‬

‭ ‬وسجلت‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للانتخابات،‭ ‬بينهم‭ ‬4‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬أدلى‭ ‬بصوته‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬وصرح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬أحمد‭ ‬ينر،‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬التصويت،‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أحداث‭ ‬سلبية‭ ‬للهيئة‭ ‬الانتخابية‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الاعتراضات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬تمت‭ ‬معالجتها‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭.‬وصوت‭ ‬الناخبون‭ ‬الأتراك‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬لصالح‭ ‬استمرار‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬‮ ‬و‭ ‬يستهل‭ ‬بذلك‭ ‬عقدا‭ ‬ثالثا‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تركيا‭.‬

وخاض‭ ‬إردوغان‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الاشتراكي‭-‬الديموقراطي‭ ‬كمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭.‬

ودعا‭ ‬إردوغان‭ ‬المواطنين‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬والتصويت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقاعس‮»‬‭.‬

وأتت‭ ‬إردوغان‭ ‬بتصريحاته‭ ‬بعدما‭ ‬أدلى‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬حيّ‭ ‬أسكدار‭ ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬أمينة‭.‬

في‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الانتخابات،‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬87‭ ‬بالمئة‭.‬

ووصل‭ ‬إردوغان‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭.‬

في‭ ‬حي‭ ‬شيشلي‭ ‬السكني‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬كان‭ ‬أوزير‭ ‬اتايولو‭ ‬المهندس‭ ‬المتقاعد‭ ‬البالغ‭ ‬93‭ ‬عاما‭ ‬بين‭ ‬اوائل‭ ‬المقترعين‭ ‬‮«‬أحضر‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬لأكون‭ ‬أول‭ ‬المقترعين‭ ‬لأني‭ ‬أؤمن‭ ‬بالديموقراطية‭ ‬ومسؤوليتي‭ ‬كمواطن‮»‬‭.‬

في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة،‭ ‬أكدت‭ ‬زرين‭ ‬آلان‭ (‬55‭ ‬عاما‭) ‬أنها‭ ‬‮«‬متحمسة‭ ‬جدا‭ ‬حتّى‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬النوم‭. ‬آمل‭ ‬ألا‭ ‬تشهد‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬تزويرا‮»‬‭.‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الناخبين‭ ‬60‭ ‬مليونا‭ .‬‮ ‬

وتشهد‭ ‬نسبة‭ ‬49‭,‬5‭ % ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الواسع‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬اسطنبول‭ ‬السابق‭ ‬يلقاه‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المحافظين‭ ‬رغم‭ ‬التضخم‭ ‬الجامح‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وتجلى‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المنكوبة‭ ‬التي‭ ‬ضربها‭ ‬الزلزال‭ ‬العنيف‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬وتشريد‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬آخرين‭.‬

ينافسه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬كمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أغلو،‭ ‬‮«‬الجد‭ ‬الديموقراطي‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يحلو‭ ‬لخبير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬نفسه،‭ ‬والذي‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬استغلال‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخطرة‭ ‬التي‭ ‬تثقل‭ ‬كاهل‭ ‬الأسر‭ ‬والشباب‭ ‬للتفوق‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭. ‬ووعد‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو،‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬الذي‭ ‬أنشأه‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬أتاتورك‭ ‬مؤسس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬أتاتورك،‭ ‬‮«‬بعودة‭ ‬الربيع‮»‬‭ ‬والنظام‭ ‬البرلماني‭ ‬واستقلالية‭ ‬القضاء‭ ‬والصحافة‭.‬

وقال‭ ‬المدرس‭ ‬أوغور‭ ‬برلاس‭ ‬البالغ‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬سيصوت‭ ‬للمرشح‭ ‬المعارض‭ ‬و»التغيير‮»‬،‭ ‬‮«‬سئمنا‭ ‬من‭ ‬قمع‭ ‬النظام‭ ‬وسياسته‮»‬‭.‬

إلا‭ ‬ان‭ ‬كيليتشدار‭ ‬اوغلو‭ ‬ليس‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بعدما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬45‭ % ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭. ‬فرغم‭ ‬الدعم‭ ‬المتجدد‭ ‬لحزب‭ ‬الشعوب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬المؤيد‭ ‬للأكراد،‭ ‬تظهر‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬تخلفه‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭ ‬الذي‭ ‬حاز‭ ‬غالبية‭ ‬برلمانية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬

مليون‭ ‬مراقب‭ ‬

أصيب‭ ‬كيليتشدار‭ ‬اوغلو‭ ‬بصدمة‭ ‬بعدم‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬معسكره‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬عاد‭ ‬لموقع‭ ‬الهجوم‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

بسبب‭ ‬عجزه‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرئيسية‭ ‬وخصوصا‭ ‬محطات‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمية‭ ‬المكرسة‭ ‬لحملة‭ ‬إردوغان،‭ ‬شن‭ ‬كيليتشدار‭ ‬اوغلو‭ ‬حملته‭ ‬خصوصا‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬انصاره‭ ‬يحاولون‭ ‬حشد‭ ‬الناخبين‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارات‭ ‬منزلية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭.‬

والهدف‭ ‬استقطاب‭ ‬8،3‭ ‬ملايين‭ ‬ناخب‭ ‬مسجل‭ ‬لم‭ ‬يصوتوا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬رغم‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬87‭ %.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كثف‭ ‬إردوغان‭ ‬من‭ ‬تجمعاته‭ ‬الانتخابية‭ ‬مستندا‭ ‬إلى‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬السلطة‭ ‬كرئيس‭ ‬للورزاء‭ ‬في‭ ‬2003‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كرئيس‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2014‭.‬

وأكثر‭ ‬إردوغان‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬سنة،‭ ‬من‭ ‬الوعود‭ ‬السخية‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬ومنها‭ ‬تقديم‭ ‬منح‭ ‬للطلاب‭ ‬الذي‭ ‬فقدوا‭ ‬أقارب‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭.‬

وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬الأحد‭ ‬يوم‭ ‬مميز‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭. ‬لقد‭ ‬ولى‭ ‬زمن‭ ‬الانقلابات‭ ‬والحكم‭ ‬العسكري‮»‬‭.‬