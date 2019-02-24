إردوغان‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬وساطات‭ ‬للحديث‭ ‬مع‭ ‬السيسي‭ ‬

اسطنبول‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

انتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬بشدة‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بعد‭ ‬إعدام‭ ‬مصر‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يرفض‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬«شخص‭ ‬مثله»‭. ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬وساطات‭ ‬لوفود‭ ‬تأتي‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬تسعى‭ ‬للتقارب‭ ‬مع‭ ‬السيسي‭ ‬لكنه‭ ‬رفضها‭ ‬جميعاً‭ ‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬القناتين‭ ‬التلفزيونيتين‭ ‬التركييتين‭ ‬«سي‭ ‬إن‭ ‬إن–تورك»‭ ‬و»كانال‭ ‬دي»‭ ‬«قتلوا‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬مؤخرا‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬قبوله»،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬الأربعاء‭ ‬بحق‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬أدينوا‭ ‬بقتل‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬2015‭.‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬«بكل‭ ‬تأكيد،‭ ‬سيُقال‭ ‬لنا‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬قرار‭ ‬القضاء‭. ‬لكن‭ ‬القضاء‭ ‬والانتخابات‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬هناك‭ ‬بلا‭ ‬معنى‭. ‬هناك‭ ‬نظام‭ ‬استبدادي،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬شمولي»‭.‬

وأضاف‭ ‬«أجيب‭ ‬الآن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتساءلون‭ ‬عن‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬لا‭ ‬يتكلم‭ ‬مع‭ ‬السيسي،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬وسطاء‭ ‬يأتون‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬أحيانا،‭ ‬لكنني‭ ‬لن‭ ‬أتحدث‭ ‬إطلاقا‭ ‬مع‭ ‬شخص‭ ‬مثله»‭.‬

والعلاقات‭ ‬شبه‭ ‬مجمدة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬منذ‭ ‬أطاح‭ ‬الجيش‭ ‬المصري،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬آنذاك‭ ‬بقيادة‭ ‬السيسي،‭ ‬بحليف‭ ‬اردوغان‭ ‬الإسلامي‭ ‬الرئيس‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

وتحظر‭ ‬مصر‭ ‬حركة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬لكن‭ ‬أعضاء‭ ‬فيها‭ ‬فروا‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭.‬

ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬إلى‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬سجناء‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

وقال‭ ‬«عليه‭ ‬أولا‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المسجونين‭ ‬بعفو‭ ‬عام‭. ‬طالما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يطلق‭ ‬سراح‭ ‬هؤلاء‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬بوسعنا‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬السيسي»‭.‬

وهاجم‭ ‬اردوغان‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬«تمد‭ ‬السجاد‭ ‬الأحمر»‭ ‬للسيسي‭ ‬وتتجاهل‭ ‬الإعدامات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

وقال‭ ‬«أين‭ ‬الغرب؟‭ ‬هل‭ ‬سمعتم‭ ‬له‭ ‬صوتا؟»

وأضاف‭ ‬«في‭ ‬المقابل،‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالأشخاص‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ ‬(تركيا)،‭ ‬يصرخون‭ ‬بأعلى‭ ‬صوتهم»‭.‬

ودانت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الاعدام‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬«إعدام‭ ‬أشخاص‭ ‬دينوا‭ ‬في‭ ‬محاكمات‭ ‬أثيرت‭ ‬حولها‭ ‬إدعاءات‭ ‬بالتعذيب‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬عدالة،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬الحجم‭ ‬الكبير‭ ‬للظلم‭ ‬في‭ ‬البلاد»‭.‬