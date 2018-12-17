إردوغان‭ ‬يعاود‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬عزمه‭ ‬إزالة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬سوريا

انقرة‭ – ‬الزمان

قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الإثنين‭ ‬إنه‭ ‬عازم‭ ‬على‭ ‬“التخلص”‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يرغمهم‭ ‬الأميركيون‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التهديد‭ ‬الجديد‭ ‬لأردوغان‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وافق‭ ‬خلالها‭ ‬الرجلان‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬“أكثر‭ ‬فاعلية”‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وجرت‭ ‬المحادثة‭ ‬الهاتفية‭ ‬الجمعة‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬إردوغان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬سيطلق‭ ‬عملية‭ ‬جديدة‭ ‬“في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة”‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وتدعم‭ ‬واشنطن‭ ‬عناصر‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬لكن‭ ‬أنقرة‭ ‬تعتبرهم‭ ‬منظمة‭ ‬“إرهابية”‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭. ‬وجدد‭ ‬إردوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬تهديداته‭ ‬رغم‭ ‬تحذيرات‭ ‬واشنطن‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬القاها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قونية‭ ‬“لقد‭ ‬تحدثت‭ ‬الى‭ ‬ترامب‭. ‬على‭ ‬الارهابيين‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬واذا‭ ‬لم‭ ‬يرحلوا‭ ‬فسنتخلص‭ ‬منهم”‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬“تشكل‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬بالنسبة‭ ‬الينا‭ ‬مع‭ ‬ممرهم‭ ‬الإرهابي”‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬إردوغان‭ ‬يترك‭ ‬الباب‭ ‬مواربا‭ ‬أمام‭ ‬حل‭ ‬وسط‭ ‬محتمل‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬البلد‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭. ‬وقال‭ ‬“لاننا‭ ‬شركاء‭ ‬استراتيجيون،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬ضروري”‭ ‬مع‭ ‬التكرار‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬المحتمل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬“في‭ ‬أي‭ ‬وقت”‭. ‬وارتفعت‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬خلال‭ ‬الاسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بعدما‭ ‬أقامت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مراكز‭ ‬مراقبة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬لمنع‭ ‬الاحتكاك‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬والكردية‭. ‬

فقد‭ ‬أثار‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬حفيظة‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬محاولة‭ ‬أميركية‭ ‬لحماية‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭.‬

وكان‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬ايار/مايو‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬لتهدئة‭ ‬التوتر‭ ‬تتضمن‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬انسحاب‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬منبج‭ ‬وتسيير‭ ‬دوريات‭ ‬مشتركة‭ ‬اميركية‭ ‬تركية‭ ‬باشرت‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتصر‭ ‬أنقرة‭ ‬على‭ ‬التذكير‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬بأن‭ ‬المتمردين‭ ‬الاكراد‭ ‬لم‭ ‬ينسحبوا‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬منبج،‭ ‬وتهدد‭ ‬بالتدخل‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬واشنطن‭ ‬تعهداتها‭.‬

وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬“هذا‭ ‬ما‭ ‬نقوله‭ ‬:‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬تنظفوا‭ ‬المدينة‭ ‬وتخرجوهم‭ ‬(وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية)‭ ‬وإما‭ ‬سندخل‭ ‬الى‭ ‬منبج”‭.‬