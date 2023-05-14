إردوغان‭ ‬يطلب‭ ‬عدم‭ ‬التسرع‭ ‬بإعلان‭ ‬النتائج‭ ‬والأنظار‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬صناديق‭ ‬الخارج

اسطنبول‭ ‬تصوت‭ ‬لصالح‭ ‬قليجدار‭ ‬أوغلو‭ ‬والأكراد‭ ‬يصغون‭ ‬لتغريدة‭ ‬رئيس‭ ‬حزبهم

انقرة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬إسطنبول‭ -‬الزمان‭ ‬

انتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬إسراع‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبرلمانية‭. ‬وقال‭ ‬أردوغان‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭: ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬وديمقراطية‭ ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات،‭ ‬فإن‭ ‬محاولة‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬عجل‭ (‬من‭ ‬قِبل‭ ‬المعارضة‭) ‬تعني‭ ‬اغتصاب‭ ‬الإرادة‭ ‬الوطنية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬جريان‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬على‭ ‬شاكلة‭ ‬عيد‭ ‬ديمقراطي‭ ‬كبير‭ ‬يسوده‭ ‬السلام‭ ‬والهدوء،‭ ‬هو‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬النضج‭ ‬الديمقراطي‭ ‬لتركيا‭. ‬وأردف‭: ‬‮«‬أطلب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أصدقائي‭ ‬وزملائي‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬مهما‭ ‬حدث،‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬رسميًا‭. ‬واستطرد‭: ‬‮«‬أهنئ‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬صوتوا‭ ‬باسم‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وشاركوا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الانتخابي،‭ ‬وأعبر‭ ‬عن‭ ‬امتناني‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‮»‬‭.‬

ودخل‭ ‬موقف‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬المرحلة‭ ‬الصعبة‭ ‬بعد‭ ‬فرز‭ ‬%96‭ ‬من‭ ‬صناديق‭ ‬الاصوات‭ ‬حيث‭ ‬تراجعت‭ ‬اصواته‭ ‬الى‭ ‬النسبة‭ ‬التي‭ ‬تحيل‭ ‬على‭ ‬الارجح‭ ‬الى‭ ‬جولة‭ ‬ثانية‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬قليجدار‭ ‬اوغلو‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬اردوغان‭ ‬ولاية‭ ‬اسطنبول‭ ‬معقله‭ ‬السياسي‭ ‬الاساسي‭ ‬لصالح‭ ‬منافسه‭ ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬اصوات‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬بكر‭ ‬الذين‭ ‬استجابوا‭ ‬لزعيمهم‭ ‬المعتقل‭ ‬الذي‭ ‬غرد‭ ‬من‭ ‬سجنه‭ ‬ان‭ ‬الرئىس‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬لتركيا‭ ‬سيكون‭ ‬قليجدار‭ ‬اغلو‭. ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تركيا‭ ‬يذهب‭ ‬الاكراد‭ ‬لدعم‭ ‬حزب‭ ‬اتاتورك‭. ‬فيما‭ ‬تتجه‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬الفرصة‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬تحملها‭ ‬اصوات‭ ‬الخارج‭ ‬البالغة‭ ‬مليونا‭ ‬وثمانمئة‭ ‬آلف‭. ‬وتراجعت‭ ‬نسبة‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان،‭ ‬بعدما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬بتقدمه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬‭%‬‭ ‬بعد‭ ‬فرز‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الأناضول‭ ‬الحكومية‭. ‬وقرابة‭ ‬الساعة‭ ‬23‭,‬00‭ (‬20‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬كان‭ ‬إردوغان‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬49‭,‬94‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬من‭ ‬حوالى‭ ‬90‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬التي‭ ‬فرزت،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأناضول،‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬جولة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬19‭,‬30،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا،‭ ‬أن‭ ‬إردوغان‭ ‬تقدّم‭ ‬بحيازته‭ ‬54‭,‬3‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬مقابل‭ ‬39‭,‬8‭ ‬‭%‬‭ ‬لمنافسه‭ ‬كمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭. ‬شاركت‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصير‭ ‬تركيا‭ ‬للسنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬اكثر‭ ‬انتخابات‭ ‬صعوبة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬ويحقق‭ ‬لستة‭ ‬وأربعين‭ ‬مليون‭ ‬تركي‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬الاقتراع،‭ ‬و‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬بعد‭ ‬غلق‭ ‬الصناديق‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬النسبة‭ ‬كانت‭ ‬عالية‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬ميدانية‭. ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬معركة‭ ‬الأرقام‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬فرز‭ ‬جزئي‭ ‬لبطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الذي‭ ‬تفيد‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬بتقدّمه‭ ‬ومنافسه‭ ‬قلجيدار‭ ‬اوغلو‭ ‬الذي‭ ‬يرفض‭ ‬النتائج‭ ‬المبكرة‭. ‬وافادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الأناضول‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬إردوغان‭ ‬تصدّر‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بعد‭ ‬فرز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭. ‬وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حاز‭ ‬إردوغان‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬الحكم‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭ ‬عاما،‭ ‬52‭,‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬مقابل‭ ‬43‭,‬8‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لمرشح‭ ‬المعارضة‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭. ‬وحصل‭ ‬المرشح‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬سنان‭ ‬أوغان‭ ‬على‭ ‬حوالى‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬القوي‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬أعلن‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬أنه‭ ‬يتصدر‭ ‬النتائج‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬الصدارة‮»‬،‭ ‬رافضا‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الاناضول‭.‬

بدوره،‭ ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬اسطنبول‭ ‬المعارض‭ ‬أكرم‭ ‬إمام‭ ‬أوغلو‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يعيّن‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭ ‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو،‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬عدم‭ ‬تصديق‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الأناضول‭ ‬الرسمية‭ ‬التركية،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نصدق‭ (‬وكالة‭) ‬الأناضول‭ ‬بتاتا‮»‬‭. ‬واتّهم‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الحاكم‭ ‬بزيادة‭ ‬الطعون‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬حيث‭ ‬يبدو‭ ‬مرشحه‭ ‬متأخرا‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬أظهرت‭ ‬أرقام‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬هالك‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬تقدما‭ ‬طفيفا‭ ‬لكيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬بنسبة‭ ‬47‭,‬71‭ ‬‭%‬‭ ‬مقابل‭ ‬46‭,‬5‭ ‬‭%‬‭ ‬لإردوغان‭.‬

مشاركة‭ ‬ضخمة‭ ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أنكا‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬أن‭ ‬إردوغان‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬47‭,‬6‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬وكيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬على‭ ‬46‭,‬6‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ (‬52‭ ‬‭%)‬‭ ‬البطاقات‭ ‬التي‭ ‬فرزت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬منذ‭ ‬فتح‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬08‭,‬00‭ (‬05:00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬17‭:‬00‭ (‬14:00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬ضاقت‭ ‬مكاتب‭ ‬الاقتراع‭ ‬بالناخبين‭ ‬الذين‭ ‬انتظروا‭ ‬أحيانا‭ ‬لساعات‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬الإقبال‭ ‬التي‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬مرتفعة‭. ‬بعد‭ ‬قرن‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬جرت‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الاستقطاب‭ ‬الشديد‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬إردوغان‭ (‬69‭ ‬عاما‭) ‬وكيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ (‬74‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬حزبا‭ ‬ديموقراطيا‭ ‬اجتماعيا‭ ‬وعلمانيا‭. ‬وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬‮«‬جيدة‭ ‬لمستقبل‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬تكهنات‭ ‬بشأن‭ ‬فوزه‭.‬

وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يدلي‭ ‬جميع‭ ‬الناخبين‭ ‬بأصواتهم‭ ‬بدون‭ ‬قلق‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬17‭,‬00‭ (‬14‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬لإظهار‭ ‬قوة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التركية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬كمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬بعدما‭ ‬أدلى‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬اشتاقت‭ ‬للديموقراطية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬اشتقنا‭ ‬جميعا‭ ‬للديموقراطية‭ ‬ونفتقد‭ ‬وقوفنا‭ ‬معا‭ ‬ومعانقتنا‭ ‬لبعضنا‭ ‬البعض‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬سترون‭ ‬الربيع‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬وسيستمر‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‮»‬‭. ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الناخبين‭ ‬المسجلين‭ ‬64‭ ‬مليون‭ ‬ناخب‭ ‬كان‭ ‬عليهم‭ ‬اختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬برلمانهم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬85‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬ويشهد‭ ‬تقليديا‭ ‬إقبالا‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬يتمثل‭ ‬بنسب‭ ‬مشاركة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثمانين‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬ويقود‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬الذي‭ ‬أنشأه‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬أتاتورك‭ ‬مؤسس‭ ‬تركيا‭ ‬الحديثة‭ ‬ائتلافًا‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أحزاب‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬القومي‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬الوسط‭ ‬الليبرالي‭.‬‮ ‬‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬حزب‭ ‬الشعوب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬المؤيد‭ ‬للأكراد‭ ‬ويعتبر‭ ‬القوة‭ ‬السياسية‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬وخلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬فاز‭ ‬إردوغان‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬52‭,‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭. ‬لذلك،‭ ‬سيشكل‭ ‬احتمال‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬اقتراع‭ ‬انتكاسة‭ ‬له‭. ‬ووعد‭ ‬إردوغان‭ ‬باحترام‭ ‬حكم‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬الذي‭ ‬يراقبه‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬الجانبين‭.‬

يجري‭ ‬الاقتراع‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬انهكته‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬عملته‭ ‬بمقدار‭ ‬النصف‭ ‬تقريبا‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬وتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬85‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬الخريف‭.‬‮ ‬‭ ‬وقادت‭ ‬صدمة‭ ‬زلزال‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬وتسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وبتشريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬آخرين،‭ ‬إلى‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬كل‭ ‬الصلاحيات‭. ‬وكان‭ ‬إردوغان‭ ‬اعتمد‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭ ‬خصوصا‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إنجازاته‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬تركيا،‭ ‬ليبرز‭ ‬نجاحه‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬السلطة،‭ ‬كرئيس‭ ‬للحكومة‭ ‬أولا‭. ‬لكن‭ ‬الزلزال‭ ‬كشف‭ ‬فساد‭ ‬المقاولين‭ ‬والسلطات‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬تصاريح‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬تحد‭ ‬لقواعد‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الزلازل‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬استخدم‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬ورقة‭ ‬التهدئة‭ ‬واعدا‭ ‬بإقامة‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬واحترام‭ ‬المؤسسات،‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الماضية‭ ‬بميول‭ ‬إردوغان‭ ‬الاستبدادية‭.‬‮ ‬

وكشفت‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬أن‭ ‬خطاباته‭ ‬القصيرة‭ ‬والهادئة‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬يعبر‭ ‬عنه‭ ‬إردوغان‭ ‬من‭ ‬غضب‭ ‬وشتائم،‭ ‬أقنعت‭ ‬غالبية‭ ‬5‭,‬2‭ ‬ملايين‭ ‬شاب‭ ‬تركي‭ ‬سيصوتون‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬وقال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬أخيرة‭ ‬بالفيديو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مشروعي‭ ‬الأكثر‭ ‬جنونًا‭ ‬هو‭ ‬إعادة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬وهذه‭ ‬العودة‭ ‬ستثير‭ ‬حماسة‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬يختتم‭ ‬حملته‭ ‬بالصلاة‭ ‬في‭ ‬آيا‭ ‬صوفيا‭ ‬الكنيسة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬مسجدا‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭.‬

‮«‬انتقال‭ ‬سلس‮»‬‭ ‬

قال‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬أحمد‭ ‬إنسل‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هزيمة‭ ‬إردوغان‭ ‬ستظهر‭ ‬أنه‭ ‬يمكننا‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬استبدادي‭ ‬راسخ‭ ‬عبر‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬بيرم‭ ‬بالسي‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الدولية‭-‬علوم‭ ‬سياسية‮»‬‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬والمدير‭ ‬السابق‭ ‬للمعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدراسات‭ ‬الأناضول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فوز‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬سيُظهر‭ ‬أنه‭ ‬يمكننا‭ ‬تحقيق‭ ‬انتقال‭ ‬سلس‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬مسلم‮»‬‭.‬

وتجري‭ ‬الانتخابات‭ ‬وسط‭ ‬متابعة‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬لما‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬ربيعا‭ ‬تركيا‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬يتمتع‭ ‬بموقع‭ ‬فريد‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ولاعب‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رئيسي‭.‬‮ ‬