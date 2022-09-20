إردوغان‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬مخرج‭ ‬مشرّف‭ ‬و‭ ‬تراس‭ ‬تجدد‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬

واشنطن‭ ‬لن‭ ‬تعترف‭ ‬بالاستفتاء‭ ‬الروسي

الامم‭ ‬المتحدة‭ -‬واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

نددت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعمليات‭ ‬الاستفتاء‭ ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬روسيا‭ ‬إجراءها‭ ‬لضم‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬واعتبرتها‭ ‬خطوات‭ ‬‮«‬زائفة‮»‬‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تعترف‭ ‬بالنتائج‭.‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬لشؤون‭ ‬الأمن‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جيك‭ ‬ساليفان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬الاستفتاءات‭ ‬إهانة‭ ‬لمبادئ‭ ‬السيادة‭ ‬ووحدة‭ ‬الأراضي‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬حدث‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬تعترف‭ ‬مطلقا‭ ‬بمطالبات‭ ‬روسيا‭ ‬بأي‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬ضمتها‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬دونباس‭ ‬وخيرسون‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬الاستفتاء‭ ‬بشأن‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬ستجري‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر

فيما‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬امام‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬ايجاد‭ ‬مخرج‭ ‬‮«‬مشرف‮»‬‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬معا‭ ‬علينا‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مقبول‭ ‬سيسمح‭ ‬للجانبين‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬بشكل‭ ‬مشرف‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬سنواصل‭ ‬تكثيف‭ ‬جهودنا‭ ‬لانهاء‭ ‬الحرب‭ (…) ‬على‭ ‬اساس‭ ‬وحدة‭ ‬اراضي‭ ‬اوكرانيا‭ ‬واستقلالها‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تنتصر‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬تنتصر‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬سلام‭ ‬عادلة‮»‬‭ ‬مذكرا‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شبلط‭/‬فبراير،‭ ‬نجحت‭ ‬تركيا‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬أنطاليا‭ (‬جنوب‭) ‬واسطنبول‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬ادعو‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬وكل‭ ‬الدول‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬تركيا‭ ‬بصدق‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬اردوغان‭ ‬تحادث‭ ‬هاتفيا‭ ‬قبل‭ ‬خطابه‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭.‬‮ ‬

وعرض‭ ‬اردوغان‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لاوكرانيا،‭ ‬وساطته‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬يرضي‭ ‬الطرفين‭.‬

وأعلن‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬PBS‭ ‬الأميركية‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬اتفقتا‭ ‬على‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬200‭ ‬أسير‮»‬‭ ‬معتبرًا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭.‬من‭ ‬جهتها‭ ‬تعهدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬زيادته‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬كرئيسة‭ ‬للحكومة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬جنازة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬توجهت‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬ستستغل‭ ‬فرصة‭ ‬وجودها‭ ‬للتشديد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬حيال‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬بلادها‭ ‬تنوي‭ ‬توفير‭ ‬مساعدة‭ ‬مساوية‭ ‬لتلك‭ ‬الموعودة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬والبالغة‭ ‬2،3‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬2،6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬زيادتها‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬الانتصارات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬الهام‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد،‭ ‬مناطق‭ ‬احتلتها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬رسالتي‭ ‬إلى‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬هي‭ ‬التالية‭ ‬ستستمر‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بمساندتكم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬المراحل‭. ‬أمنكم‭ ‬أمننا‮»‬‭.‬

وستلتقي‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬فيما‭ ‬تقر‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬واسع‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬تريده‭ ‬لندن‭ ‬منذ‭ ‬بريكست،‭ ‬متوقفة‭.‬

وقالت‭ ‬لصحافيين‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تقلها‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مفاوضات‭ ‬راهنا‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ولا‭ ‬اتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬أو‭ ‬المتوسط‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬موضوع‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ستبحث‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مأزقا‭ ‬سياسيا‭ ‬بسبب‭ ‬الترتيبات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإقليم‭ ‬البريطاني‭.‬

وستجري‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬لقاء‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانيول‭ ‬ماكرون‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬تعتبر‭ ‬فرنسا‭ ‬بلدا‭ ‬‮«‬صديقا‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬عدوا‮»‬‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬