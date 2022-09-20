إردوغان‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬مخرج‭ ‬مشرّف‭ ‬و‭ ‬تراس‭ ‬تجدد‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬

واشنطن لن تعترف بالاستفتاء الروسي
الامم المتحدة -واشنطن - لندن -الزمان
نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية واعتبرتها خطوات «زائفة» مؤكدة أنها لن تعترف بالنتائج.
وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن الأمن القومي جيك ساليفان إن «تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي».
وأضاف «إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقا بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها».
وقالت السلطات الانفصالية في دونباس وخيرسون إن عمليات الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا ستجري من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر
فيما دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء امام الامم المتحدة الى ايجاد مخرج «مشرف» للحرب في اوكرانيا.
وقال من على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك «معا علينا ايجاد حل دبلوماسي مقبول سيسمح للجانبين بالخروج من الازمة بشكل مشرف».
واضاف «سنواصل تكثيف جهودنا لانهاء الحرب (…) على اساس وحدة اراضي اوكرانيا واستقلالها».
وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن «لا تنتصر الحرب» وأن تنتصر «عملية سلام عادلة» مذكرا أنه منذ بدء الحرب في 24 شبلط/فبراير، نجحت تركيا مرتين في جمع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا في أنطاليا (جنوب) واسطنبول.
واضاف «ادعو المنظمات الدولية وكل الدول الى دعم جهود تركيا بصدق».
وكان اردوغان تحادث هاتفيا قبل خطابه مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وعرض اردوغان الذي نجح في الحفاظ على علاقاته مع موسكو وكييف منذ بدء الغزو الروسي لاوكرانيا، وساطته باستمرار في النزاع مشددا على ضرورة التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين.
وأعلن اردوغان في مقابلة مع قناة PBS الأميركية مساء الاثنين أن موسكو وكييف اتفقتا على «تبادل 200 أسير» معتبرًا أنها «خطوة مهمة إلى الأمام» في هذا النزاع.من جهتها تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الثلاثاء المحافظة على الدعم العسكري لأوكرانيا لا بل زيادته خلال أول زيارة لها إلى الخارج كرئيسة للحكومة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبعد ساعات قليلة على جنازة الملكة إليزابيث الثانية توجهت ليز تراس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ستستغل فرصة وجودها للتشديد على التزام المملكة المتحدة حيال أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وقالت في بيان إن بلادها تنوي توفير مساعدة مساوية لتلك الموعودة هذه السنة والبالغة 2،3 مليار جنيه استرليني (2،6 مليار دولار) خلال العام 2023، لا بل زيادتها.
وقالت «الانتصارات المسجلة في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة هي مصدر الهام» بعدما استعادت القوات الأوكرانية في إطار هجوم مضاد، مناطق احتلتها القوات الروسية.
وأضافت «رسالتي إلى الأوكرانيين هي التالية ستستمر المملكة المتحدة بمساندتكم في كل مرحلة من المراحل. أمنكم أمننا».
وستلتقي ليز تراس خلال زيارتها الرئيس الأميركي جو بايدن فيما تقر رئيسة الحكومة البريطانية أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري واسع مع الولايات المتحدة الذي تريده لندن منذ بريكست، متوقفة.
وقالت لصحافيين في الطائرة التي تقلها إلى نيويورك «لا توجد مفاوضات راهنا مع الولايات المتحدة ولا اتوقع ان تنطلق في المدى القصير أو المتوسط».
وإلى جانب موضوع أوكرانيا، ستبحث مع الرئيس الأميركي أزمة الطاقة فضلا عن الوضع في إيرلندا الشمالية التي تشهد مأزقا سياسيا بسبب الترتيبات الناجمة عن بريكست في هذا الإقليم البريطاني.
وستجري ليز تراس لقاء أيضا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون بعدما رفضت أن تقول هذا الصيف إن كانت تعتبر فرنسا بلدا «صديقا» أو «عدوا» للمملكة المتحدة.