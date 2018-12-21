إردوغان‭ ‬يتوعد‭ ‬بالتخلّص‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬إثر‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي

اسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬

توعّد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬بـ‮»‬التخلّص‮»‬‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬السوري،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬سحب‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬مسؤولة‭ ‬كردية‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬الانسحاب‭ ‬الاميركي‭. ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬اعلان‭ ‬ترامب‭ ‬سحب‭ ‬الفي‭ ‬جندي‭ ‬اميركي‭ ‬ينتشرون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬قد‭ ‬فاجأ‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬فان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬اثار‭ ‬ارتياح‭ ‬تركيا‭ ‬الغاضبة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تصنفها‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭. ‬ورحّب‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬بحذر‮»‬‭ ‬بالقرار‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬الأربعاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬التخلّص‭ ‬من‭ ‬‭+‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭+‬‭ ‬وفلول‭ ‬داعش‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬لكن‭ ‬إردوغان‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬قرر،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬قرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومحادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬رئيسها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬أن‭ ‬يؤجل،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ينوي‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التأجيل‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لأجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬في‭ ‬الانتظار‭ ‬سنعد‭ ‬خططا‭ ‬للتخلّص‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬المحادثة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬حرييت‮»‬‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬اتخذ‭ ‬قرار‭ ‬سحب‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬بعدما‭ ‬تعهد‭ ‬اردوغان‭ ‬مواصلة‭ ‬التصدي‭ ‬للجهاديين‭. ‬وينتشر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬حاليا‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬جندي‭ ‬أميركي،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة،‭ ‬لمواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتدريب‭ ‬المقاتلين‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭. ‬وتشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا‭ ‬تحسّنا‭ ‬كبيرا‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تدهورها‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قضايا‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬دعم‭ ‬واشنطن‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

والجمعة،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ان‭ ‬ننسق‭ ‬هذا‭ ‬الانسحاب‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬لقد‭ ‬باشرنا‭ ‬اتصالات‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬عدة‮»‬‭.‬

‭ ‬ضغوط‭ ‬كردية‭ ‬

واذا‭ ‬كانت‭ ‬انقرة‭ ‬تنظر‭ ‬بارتياح‭ ‬الى‭ ‬الانسحاب‭ ‬الاميركي‭ ‬الوشيك،‭ ‬فان‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬يشكل‭ ‬الاكراد‭ ‬عمودها‭ ‬الفقري‭ ‬وباتت‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬في‭ ‬مقاتلة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬خطيرة‭ ‬لقرار‭ ‬ترامب‭. ‬وقالت‭ ‬الهام‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيسة‭ ‬المشتركة‭ ‬لمجلس‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬الذراع‭ ‬السياسية‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬والتي‭ ‬حضرت‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬مع‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬رياض‭ ‬ضرار‭ ‬لبحث‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الاميركيون‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كنا‭ ‬نحارب‭ ‬الارهاب،‭ ‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬مهمتنا‭ ‬هذه‭ ‬لكن‭ ‬بمواجهة‭ ‬الارهاب‭ ‬هذا‭ ‬سيكون‭ ‬أمرا‭ ‬صعباً‭ ‬لأن‭ ‬قواتنا‭ ‬ستضطر‭ ‬الى‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬لتأخذ‭ ‬أماكنها‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تركيا‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬المسؤولة‭ ‬الكردية‭ ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬تهديدات‭ ‬الدولة‭ ‬التركية‭ ‬وامكانية‭ ‬انتعاش‭ ‬داعش‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬نخاف‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬الوضع‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬وألا‭ ‬يعد‭ ‬بامكاننا‭ ‬حظرهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يتواجدون‭ ‬فيها‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬سيفتح‭ ‬المجال‭ ‬امام‭ ‬انتشارهم‮»‬‭.‬

ويُشكل‭ ‬اعتقال‭ ‬مقاتلين‭ ‬أجانب‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلاتهم‭ ‬عبئاً‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية،‭ ‬مع‭ ‬رفض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬تسلم‭ ‬مواطنيها‭ ‬الذين‭ ‬التحقوا‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬بالتنظيم‭ ‬الارهابي‭. ‬وتطالب‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يتحدر‭ ‬منها‭ ‬جهاديو‭ ‬التنظيم‭ ‬بتسلم‭ ‬مواطنيها‭ ‬ومحاكمتهم‭ ‬لديها‭.‬