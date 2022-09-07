إردوغان‭ ‬يتهم‭ ‬الغرب‭ ‬بـاستفزاز‭ ‬روسيا وبوتين‭ ‬يزيد‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬آسيا

4‭ ‬نوفمبر‭ ‬موعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الروسي‭ ‬لضم‭ ‬أراض‭ ‬أوكرانية‭ ‬

بلغراد‭- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

اتّهم‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬بلغراد‭ ‬الأربعاء،‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بـ»اتباع‭ ‬سياسة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬استفزاز‮»‬‭ ‬روسيا‭.‬

ردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬قال‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬فوتشيتش،‭ ‬‮«‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أجد‭ ‬أن‭ ‬السلوك‭ ‬الحالي‭ ‬للغرب‭ … ‬صحيح‭. ‬إن‭ ‬الغرب‭ ‬يتّبع‭ ‬سياسية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬استفزاز‮»‬‭ ‬روسيا‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬تحاولون‭ ‬شنّ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬الاستفزازية،‭ ‬فلن‭ ‬تتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المنشودة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬كدولة‭ ‬تركيا،‭ ‬حافظنا‭ ‬على‭ ‬سياسية‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭. … ‬وسنواصل‭ ‬اتباع‭ ‬سياسة‭ ‬التوازن‭ ‬هذه‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬أنقرة‭ ‬تزود‭ ‬كييف‭ ‬بمسيرات‭ ‬عسكرية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬رفضت‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أرجع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬روسيا،‭ ‬مكرّرًا‭ ‬حجة‭ ‬الكرملين‭.‬

وأكد‭ ‬من‭ ‬أنقرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أوروبا‭ ‬تحصد‭ ‬ما‭ ‬زرعته‭. ‬موقف‭ ‬أوروبا‭ ‬حيال‭ (‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭) ‬بوتين،‭ ‬عقوباتها،‭ ‬دفعته‭ — ‬سواء‭ ‬برغبته‭ ‬أم‭ ‬لا‭ –‬‭ ‬للقول‭: ‬إذا‭ ‬قمتم‭ ‬بذلك،‭ ‬فسأقوم‭ (‬من‭ ‬جهتي‭) ‬بذاك‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬اقترح‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬لضمها‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭. ‬وقال‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬إن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬روسيا‭ ‬المتحدة‭ ‬أندريي‭ ‬تورتشاك‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الروسية‭ ‬الأخرى‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭. ‬والعالم‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬تقسمه‭ ‬راهنا‭ ‬حدود‭ ‬رسمية‭ ‬سيستعيد‭ ‬وحدة‭ ‬أراضيه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬تورتشاك‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ريا‭ ‬نوفوستي‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤاتي‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الاستفتاءات‭ ‬في‭ ‬دونباس‭ ‬والأراضي‭ ‬المحررة،‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشرق‭ ‬الروسي،‭ ‬أن‭ ‬عزل‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬مستحيل‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬‮«‬حمى‭ ‬العقوبات‮»‬‭ ‬الغربية‭ ‬مشيدا‭ ‬‮«‬بالدور‭ ‬المتزايد‮»‬‭ ‬لآسيا‭ ‬التي‭ ‬تعول‭ ‬عليها‭ ‬موسكو‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭.‬

ففي‭ ‬حين‭ ‬تريد‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬لسعر‭ ‬المحروقات‭ ‬الروسية‭ ‬لمعاقبة‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬غزوها‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬هدد‭ ‬بوتين‭ ‬بوقف‭ ‬أمدادات‭ ‬الغاز‭ ‬والنفط‭ ‬الروسيين‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أقر‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭.‬

إزاء‭ ‬عزلتها‭ ‬المتزايدة‭ ‬وتدهور‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الغرب،‭ ‬سرعت‭ ‬موسكو‭ ‬توجهها‭ ‬نحو‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬إيجاد‭ ‬أسواق‭ ‬وموردين‭ ‬جدد‭ ‬يحلّون‭ ‬محل‭ ‬ما‭ ‬خسرته‭ ‬بفعل‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬والأوروبية‭.‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬شارك‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المهم‭ ‬استراتيجيا‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬الروسية‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬آسيويين‭ ‬كبار‭ ‬عدة‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬رغبة‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬عزل‭ ‬روسيا،‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خصوصا‭ ‬ب»الدور‭ ‬المتزايد‮»‬‭ ‬لمطقة‭ ‬آسيا‭-‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬العالم‭ ‬خلافا‭ ‬للغرب‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬أنه‭ ‬يتقهقر‭ ‬فيما‭ ‬ينخره‭ ‬‮«‬التضخم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تغيرات‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيها‭ ‬سجلت‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬برمتها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬خضم‭ ‬حرب‭ ‬حول‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬والدول‭ ‬الغربية،‭ ‬هدد‭ ‬بوتين‭ ‬بوقف‭ ‬الامدادات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬الروسية‭.‬

وبعد‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬لسعر‭ ‬بيع‭ ‬النفط‭ ‬الروسي،‭ ‬اقترحت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭ ‬فرض‭ ‬سقف‭ ‬لسعر‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭.‬

وقالت‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬لصحافيين‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬هنا‭ ‬واضح‭ ‬جدًا‭. ‬علينا‭ ‬قطع‭ ‬مداخيل‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ (‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭) ‬بوتين‭ ‬لتمويل‭ ‬حربه‭ ‬الوحشية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬بوتين‭ ‬كان‭ ‬حازمًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نرسل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬إذا‭ ‬تعارض‭ ‬مع‭ ‬مصالحنا،‭ ‬مصالحنا‭ (‬الاقتصادية‭) ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭. ‬لا‭ ‬غاز،‭ ‬لا‭ ‬نفط،‭ ‬لا‭ ‬فحم،‭ ‬لا‭ ‬زيت‭ ‬وقود،‭ ‬لا‭ ‬شيء‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬توتر‭ ‬علاقته‭ ‬بالقادة‭ ‬الأوربيين،‭ ‬اغتنم‭ ‬بوتين‭ ‬فرصة‭ ‬مجيء‭ ‬مسؤولين‭ ‬آسيويين‭ ‬إلى‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬ليحدث‭ ‬تقاربا‭ ‬أكبر‭ ‬معهم‭.‬

فأجرى‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬بورما‭ ‬مين‭ ‬أونغ‭ ‬هلاينغ‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬‮«‬الإيجابية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وبورما‭ ‬ومع‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬منغوليا‭ ‬لوفسانامسراي‭ ‬ايون‭ ‬اردن‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬بوتين‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬الشعبية‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬تشانشو،‭ ‬ثالث‭ ‬أعلى‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

وتريد‭ ‬روسيا‭ ‬إحداث‭ ‬تقارب‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أو‭ ‬الأمني‭.‬

بموازاة‭ ‬منتدى‭ ‬فلاديفوستوك،‭ ‬أجرت‭ ‬موسكو‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأقصى‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عسكريين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬حليفة‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬الصين‭. ‬وأشرف‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ ‬بنفسه‭ ‬الثلاثاء‭.‬

‭- ‬‮«‬حمى‭ ‬العقوبات‮»‬‭ -‬

تمّر‭ ‬بكين،‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬بأزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬خصوصًا‭ ‬منذ‭ ‬زيارة‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬لتايوان‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭.‬

وحرص‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬إدراج‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬جبهة‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغرب،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬موسكو‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬‮«‬استُبدلت‭ ‬بتحديات‭ ‬دولية‭ ‬أخرى،‭ ‬تهدد‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬أعني‭ ‬حمى‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

ودان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬الرفض‭ ‬العنيد‭ ‬للنخب‭ ‬الغربية‭ ‬لرؤية‭ ‬الحقائق‮»‬‭ ‬و»الهيمنة‭ ‬المراوغة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬موسكو‭.‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬العدوان‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والمالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للغرب‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬بوتين‭ ‬إنه‭ ‬سعيد‭ ‬‮«‬بابتعاد‭ (‬الاقتصاد‭ ‬الروسي‭) ‬شيئًا‭ ‬فشيئا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الدولار‭ ‬واليورو‭ ‬والجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬عملات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليها‮»‬‭ ‬واقترابه‭ ‬من‭ ‬اليوان‭ ‬الصيني‭ ‬خصوصا‭.‬‮ ‬

الثلاثاء،‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬غازبروم‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬العملاقة‭ ‬للطاقة‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬ستبدأ‭ ‬تسديد‭ ‬ثمن‭ ‬شحنات‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬بالروبل‭ ‬واليوان‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الدولار‭.‬