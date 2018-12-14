إردوغان‭ ‬وترامب‭ ‬يتوافقان‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬ثنائي‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬سوريا

التحالف‭ ‬الكردي‭ ‬الامريكي‭ ‬يطرد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬هجين‭ ‬

انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

توافق‭ ‬الرئيسان‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬والاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬“تعاون‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية”‭ ‬بين‭ ‬بلديهما‭ ‬بشأن‭ ‬سوريا،‭ ‬حيث‭ ‬تهدد‭ ‬أنقرة‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد،‭ ‬وفق‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭. ‬وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬إنه‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي،‭ ‬“توافق‭ ‬الرئيسان‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬تعاون‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬سوريا”،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬توعد‭ ‬إردوغان‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭. ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬الرئاسية‭ ‬التركية‭ ‬ان‭ ‬اردوغان‭ ‬“نقل‭ ‬الى‭ ‬ترامب‭ ‬القلق‭ ‬الامني‭ ‬المشروع‭ ‬لتركيا‭ ‬والمتصل‭ ‬بوجود‭ ‬وانشطة”‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاخر‭ ‬من‭ ‬الحدود‭.‬

وكان‭ ‬أبدى‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬الجمعة‭ ‬“تصميمه”‭ ‬على‭ ‬“تهدئة”‭ ‬المناطق‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬قوات‭ ‬كردية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الفرات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أن‭ ‬هجوماً‭ ‬تركياً‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬أصبح‭ ‬وشيكاً‭.‬

وصرّح‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬“نحن‭ ‬مصمّمون‭ ‬على‭ ‬تهدئة‭ ‬وتأمين‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الفرات”‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وأضاف‭ ‬“تركيا‭ ‬خسرت‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للتدخل‭ ‬ضد‭ ‬المستنقع‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭. ‬حالياً،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لدينا‭ ‬الصبر‭ ‬للانتظار‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬إضافي”‭.‬

أعلن‭ ‬إردوغان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬سيبدأ‭ ‬“خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة”‭ ‬عملية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬لطرد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬مراكزها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭.‬

وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬“هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬نقوله:‭ ‬إما‭ ‬تطهّرون‭ ‬المدينة‭ ‬وتُخرجون‭ ‬(وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية)‭ ‬منها‭ ‬إما‭ ‬ندخل‭ ‬إلى‭ ‬منبج”‭.‬

فيما‭ ‬سيطرت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬هجين،‭ ‬أبرز‭ ‬وأكبر‭ ‬البلدات‭ ‬في‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وتسعى‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬وجود‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬

وتقود‭ ‬منذ‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬هجوماً‭ ‬لطرد‭ ‬الجهاديين‭ ‬من‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬محاذاة‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية،‭ ‬والذي‭ ‬يدافع‭ ‬التنظيم‭ ‬عنه‭ ‬بشراسة‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬والقصف‭ ‬العنيف،‭ ‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬هجين،‭ ‬أكبر‭ ‬بلدات‭ ‬الجيب”‭.‬

وإثر‭ ‬هجوم‭ ‬عنيف،‭ ‬دخلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬بلدة‭ ‬هجين‭ ‬لتخوض‭ ‬معارك‭ ‬ضد‭ ‬داعش،‭ ‬الذين‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬شرق‭ ‬البلدة‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬الأنفاق‭ ‬التي‭ ‬بنوها‭.‬

وكان‭ ‬التنظيم‭ ‬نشر‭ ‬الخميس‭ ‬صوراً‭ ‬عبر‭ ‬حسابات‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬تظهر‭ ‬اشتباكات‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬في‭ ‬هجين‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬التنظيم‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬قرى‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬السوسة‭ ‬والشعفة‭ ‬ويتحصن‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬بحسب‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭. ‬ويرجح‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬والعرب‭.‬

وفتحت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬“ممرات‭ ‬آمنة”،‭ ‬خرج‭ ‬عبرها‭ ‬مئات‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬هجين،‭ ‬وفق‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬والتحالف‭ ‬الدولي‭.‬

وفرّ‭ ‬نحو‭ ‬16500‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الجيب‭ ‬منذ‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬ثم‭ ‬المعارك،‭ ‬بحسب‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬