إردوغان‭ ‬وترامب‭ ‬يتوافقان‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬ثنائي‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬سوريا

التحالف الكردي الامريكي يطرد داعش من هجين
انقرة – توركان اسماعيل – بيروت – الزمان
توافق الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والاميركي دونالد ترامب الجمعة على “تعاون أكثر فاعلية” بين بلديهما بشأن سوريا، حيث تهدد أنقرة بشن هجوم جديد على المقاتلين الاكراد، وفق الرئاسة التركية. وقالت الرئاسة التركية إنه خلال اتصال هاتفي، “توافق الرئيسان على ضمان تعاون أكثر فاعلية بالنسبة الى سوريا”، وذلك بعدما توعد إردوغان بتنفيذ عملية عسكرية في شمال هذا البلد ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية بدعم من واشنطن. واضافت المصادر الرئاسية التركية ان اردوغان “نقل الى ترامب القلق الامني المشروع لتركيا والمتصل بوجود وانشطة” وحدات حماية الشعب في الجانب الاخر من الحدود.
وكان أبدى الرئيس التركي الجمعة “تصميمه” على “تهدئة” المناطق الخاضعة لسيطرة قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة في شرق الفرات، بعد أن أكد هذا الأسبوع أن هجوماً تركياً على سوريا أصبح وشيكاً.
وصرّح إردوغان في خطاب في إسطنبول “نحن مصمّمون على تهدئة وتأمين المناطق الواقعة في شرق الفرات” في شمال سوريا.
وأضاف “تركيا خسرت ما يكفي من الوقت للتدخل ضد المستنقع الإرهابي في شرق الفرات. حالياً، لم يعد لدينا الصبر للانتظار حتى يوم واحد إضافي”.
أعلن إردوغان الأربعاء أن الجيش التركي سيبدأ “خلال الأيام القليلة القادمة” عملية جديدة في شمال سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من مراكزها في شرق الفرات.
وقال إردوغان الجمعة “هذا هو ما نقوله: إما تطهّرون المدينة وتُخرجون (وحدات حماية الشعب الكردية) منها إما ندخل إلى منبج”.
فيما سيطرت قوات سوريا الديموقراطية فجر الجمعة على هجين، أبرز وأكبر البلدات في الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتسعى قوات سوريا الديموقراطية، المؤلفة من فصائل كردية وعربية وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلى إنهاء وجود تنظيم داعش في شرق سوريا.
وتقود منذ العاشر من أيلول/سبتمبر هجوماً لطرد الجهاديين من الجيب الأخير الواقع في ريف دير الزور الشرقي في محاذاة الحدود العراقية، والذي يدافع التنظيم عنه بشراسة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي فجر الجمعة من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من هجين، أكبر بلدات الجيب”.
وإثر هجوم عنيف، دخلت قوات سوريا الديموقراطية في السادس من الشهر الحالي بلدة هجين لتخوض معارك ضد داعش، الذين اضطروا إلى التراجع إلى مناطق شرق البلدة مستفيدين من شبكة الأنفاق التي بنوها.
وكان التنظيم نشر الخميس صوراً عبر حسابات على تطبيق تلغرام تظهر اشتباكات قال إنها في هجين.
ولا يزال التنظيم يسيطر على غالبية الجيب الأخير الذي يتضمن قرى عدة أبرزها السوسة والشعفة ويتحصن فيه نحو ألفي مقاتل من تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب التحالف الدولي. ويرجح أن العدد الأكبر من هؤلاء هم من الأجانب والعرب.
وفتحت قوات سوريا الديموقراطية “ممرات آمنة”، خرج عبرها مئات المدنيين من منطقة هجين، وفق تلك القوات والتحالف الدولي.
وفرّ نحو 16500 شخص من هذا الجيب منذ تموز/يوليو الماضي جراء القصف ثم المعارك، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.