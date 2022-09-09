إردوغان:القبض على قيادي كبير لداعش يرجح انه زعيم التنظيم

إسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬‮«‬قيادي‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬للصحافة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬خلال‭ ‬عودته‭ ‬لتركيا‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البلقان‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬القيادي‭ ‬ملقب‭ ‬بـ»أبو‭ ‬زيد‮»‬‭ ‬واسمه‭ ‬الحقيقي‭ ‬بشار‭ ‬خطاب‭ ‬غزال‭ ‬الصميدعي‭.‬

وأضاف‭ ‬اردوغان‭ ‬ان‭ ‬تقريرا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬افاد‭ ‬بأن‭ ‬الصميدعي‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬القياديين‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأدلة‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الصميدعي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬الرجل‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬أبو‭ ‬الحسن‭ ‬الهاشمي‭ ‬القرشي‭ ‬وهو‭ ‬عراقي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬الخليفة‭ ‬الجديد‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وتابع‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬جرت‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭ ‬متابعة‭ ‬ارتباطات‭ ‬هذا‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واسطنبول،‭ ‬وحصلت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬نيته‭ ‬دخول‭ ‬تركيا‭ ‬بطرق‭ ‬غير‭ ‬شرعية‮»‬‭. ‬وأردف‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اعتقاله‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬نفذها‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬لجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬التركية‭ ‬وشرطة‭ ‬اسطنبول‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬الاعتقال‭.‬

هُزِم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بعامين،‭ ‬لكن‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬للتنظيم‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تشن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬