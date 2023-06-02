إرجاء جديد لأول رحلة مأهولة لناسا عبر كبسولة

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ “‬بوينغ‭” ‬ووكالة‭ “‬ناسا‭” ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬أن‭ ‬الرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬المأهولة‭ ‬للكبسولة‭ ‬الفضائية‭ “‬ستارلاينر‭” ‬المصنّعة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬تأجيلات‭ ‬عدة،‭ ‬أرجئت‭ ‬مجدداً‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلتين‭ ‬تقنيتين‭ ‬رُصدتا‭ ‬أخيراً‭. ‬تتعلق‭ ‬المشكلة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمظلات‭ ‬المستخدمة‭ ‬لكبح‭ ‬الكبسولة‭ ‬أثناء‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬الأرض،‭ ‬إذ‭ ‬تبين‭ ‬أنّ‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬الكبسولة‭ ‬والمظلة‭ ‬نفسها‭ ‬أكثر‭ ‬هشاشة‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬متوقعاً‭. ‬أما‭ ‬المشكلة‭ ‬الثانية‭ ‬فتتعلق‭ ‬بالشريط‭ ‬اللاصق‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬لف‭ ‬الكابلات‭ ‬الكهربائية‭ ‬داخل‭ ‬الكبسولة‭. ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الشريط‭ ‬قابل‭ ‬للاشتعال،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬خطراً‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬خلل‭ ‬ما،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬محددة‭.‬

هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬التجريبية،‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ “‬اختبار‭ ‬رحلة‭ ‬الطاقم‭”‬،‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تنقل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬مارك‭ ‬نابي،‭ ‬مدير‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬بوينغ،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ “‬قررنا‭ ‬وقف‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لمهمة‭ “+‬اختبار‭ ‬رحلة‭ ‬الطاقم‭+ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تصحيح‭ ‬هذه‭ ‬المشكلات‭”. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشريط‭ ‬اللاصق‭ ‬المذكور‭ ‬يُستخدم‭ ‬لعشرات‭ ‬الأمتار‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وقد‭ ‬تتسبب‭ ‬إزالته‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬ضرر،‭ ‬وأحد‭ ‬الحلول‭ ‬قد‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تغطيته‭ ‬بمواد‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأكثر‭ ‬تعرضاً‭ ‬للخطر‭.‬

ولفت‭ ‬نابي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رحلة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ “‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‭”‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الالتزام‭ ‬بموعد‭ ‬جديد‭.‬

وقد‭ ‬تعاقدت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ ‬مع‭ ‬شركتي‭ “‬بوينغ‭” ‬و‭”‬سبايس‭ ‬اكس‭” ‬لتطوير‭ ‬كبسولة‭ ‬لنقل‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬وإعادتهم‭.‬

وبدأ‭ ‬الرواد‭ ‬يسافرون‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبة‭ ‬مصممة‭ ‬من‭ “‬سبايس‭ ‬اكس‭”‬،‭ ‬لكن‭ ‬برنامج‭ “‬بوينغ‭” ‬تأخر‭ ‬كثيراً‭ ‬بسبب‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النكسات‭.‬

فبعد‭ ‬رحلة‭ ‬فاشلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬تمكنت‭ ‬الشركة‭ ‬أخيراً‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭ ‬أجريت‭ ‬قبل‭ ‬عام‭.‬

يتعين‭ ‬عليها‭ ‬الآن‭ ‬إجراء‭ ‬اختبار‭ ‬نهائي‭ ‬عبر‭ ‬رحلة‭ ‬مأهولة‭ ‬على‭ ‬مركبة‭ “‬ستارلاينر‭” ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اعتمادها‭ ‬والبدء‭ ‬برحلاتها‭ ‬التشغيلية‭.‬

كانت‭ “‬بوينغ‭” ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬المأهولة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬قبل‭ ‬تأجيلها‭ ‬إلى‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬ثم‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬ثم‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬المتكررة،‭ ‬سأل‭ ‬صحافيون‭ ‬وكالة‭ ‬ناسا‭ ‬بشأن‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ “‬بوينغ‭”.‬

وأوضح‭ ‬ستيف‭ ‬ستيتش،‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬ناسا‭ ‬التجاري،‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ “‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬لنقل‭ ‬الطاقم‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬هدفنا‭ ‬النهائي‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رحلة‭ ‬لـ‭+‬سبايس‭ ‬إكس‭+ ‬ورحلة‭ ‬لـ‭+‬بوينغ‭+ ‬‮ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬لتناوب‭ ‬أطقمنا‭ ‬عبر‭ ‬المحطة‭”.‬