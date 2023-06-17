إرتفاع وتيرة العمل بملعب المسيب الأولمبي

بغداد- الزمان

تواصل الملاكات الفنية والهندسية في وزارة الشباب والرياضة عملها في إنجاز ملعب المسيب الأولمبي سعة 5 آلاف متفرج في محافظة بابل بمدة زمنية 730 يوماً، إذ بلغت نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع نحو 28 بالمئة.

ونقل بيان المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة عن مدير دائرة المهندس المقيم في المشروع حيدر تركي عبيد قوله إن العمل متواصل في المشروع بنسبة عالية جداً ومتقدمة عن الجدول الزمني للأعمال المخطط لها، إذ يتضمن المشروع ملعباً لكرة القدم من الثيل الاصطناعي التارتان، وقاعات مختلفة الأحجام لممارسة مختلف الألعاب الرياضية، ومجمع إداري، ومجاميع صحية وغيرها من المرفقات الخاصة بالملعب، فضلاً عن وجود مقصورة Vip تتسع لـ 280 شخصاً.