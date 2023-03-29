التجارة تؤمن 500 مليار دينار للفلاحين قبل إنطلاق موسم التسويق

إرتفاع مناسيب المياه تزامناً مع إطلاقات تركيا والإنضمام إلى إتفاقية هلسنكي

بغداد – ابتهال العربي

بدأت مناسيب المياه بالارتفاع تزامناً مع الإطلاقات المائية التركية، وانضمام العراق رسمياً الى اتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود.

وقال المتحدث بأسم وزارة الموارد المائية خالد شمال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (العراق اول دولة بالشرق الأوسط و49 دولياً تنضم الى اتفاقية هلسنكي للمياه، ولاسيما في ظل التفاعل الدولي مع العراق بشأن ازمة المياه).

مؤتمر المياه

واضاف ان (الاتفاقية تضمن للعراق الدعم الدولي بمجال المياه بعد الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة على هامش مؤتمر المياه في نيويورك الذي عُقد يوم 24 من الشهر الجاري، لحماية المياه والبحيرات الدولية)، مؤكدا انها (تمنح العراق حق الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود عبر التعاون وتحسين الموارد الدعم الدولي، وسلامة المياه والدفع ببرامج التنمية الداخلية وتحقيق التطور الذاتي ملف المياه المشتركة مع الدول الاخرى لزيادة رصيد العراق الدولي المائي)، واشار الى (زيادة الاطلاقات المائية من تركيا بكميات طفيفة ومناسبة)، مؤكداً (وضع خطة لتخزين اكبر كمية من المياه لرفع مناسيب نهر دجلة، الى جانب تطبيق نظام المراشنة في عديد من المناطق بمتابعة يومية من قِبل مديريات الموارد في المحافظات، بغية ضمان لتطبيق جدول المراشنة وتوزيعات المياه للمضخات الزراعية ضمن حدود المديريات على عمود الانهر، وضمان تحقيق التوزيع العادل للمستحقين كافة وتأمين إيصال الحصص المائية وضمان وصولها لمحافظات الذنائب، بضمن اجراءات معالجة الشح المائي). من جهتها اكدت مديرية الموارد في واسط، استمرارها بالمتابعة نهارا وليلاً لعملية تطبيق المراشنة على نهر دجلة. وذكر بيان امس ان (ملاكات شعبتي الزبيدية وتاج الدين في مديرية واسط ، تتابع نظام المراشنة على نهر دجلة باتجاه سدة الكوت، لتنظيم توزيعات المياه وتأمين الحصص المائية المقررة للمزارعين ومنع التجاوز عليها من قبل الآخرين، الى جانب تجهيز الماء لقرى الاهوار النائية مثل هور الحمّار الغربي في كرمة بني سعد وقرية الخويسة والشويعرية). وبحثت غرفة عمليات معالجة الشحة المائية في محافظتي نينوى وكركوك بمركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية، مع التشكيلات المختصة في الموارد والصيانة وكري الانهر وحفر الابار، معالجة الشحة المائية في المحافظتين. وبحسب البيان فأن (الاجتماع بحث تجاوزات بحيرات الاسماك وكيفية رفع التجاوزات فق توجيهات الوزارة). على صعيد متصل، توقعت وزارة التجارة انتاج اربعة ملايين طن من الحنطة والشعير للعام الجاري، مؤكدة بدء الموسم التسويقي في مطلع شهر نيسان المقبل، وايداع 500 مليار دينار لمستحقات الفلاحين. وذكر المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر الكرعاوي بتصريح تابعته (الزمان) امس ان (الشركة بدأت منذ ثلاثة اشهر بإنشاء مخازن في عدد من المحافظات لوفرة بمحصولي الحنطة والشعير خصوصاً في محافظتي المثنى وكركوك)، لافتاً الى (دخول سايلوي الشطرة وكربلاء الى برنامج استلام محصول القمح)، واوضح ان (الوزارة اعدّت خطة زراعية في الاشهر الثلاثة الماضية تمت المصادقة عليها بحسب موافقة جميع المحطات، واطلاق الموسم التسويقي في بداية نيسان المقبل)، مشيراً الى (تأمين مبالغ الفلاحين حسب توجيهات الوزير اثير الغريري بدفع مستحقاتهم)، واضاف ان (رئيس الوزراء طالب وزيرة المالية طيف سامي بتخصيص 500 مليار دينار في حساب وزارة التجارة قبل بدء موسم التسويق من الشهر المقبل)، مؤكداً ان (الوزارة تتوقع انتاج اكثر من اربعة ملايين طن من الحنطة وتحتاج الى 600 مليون طن مستورد). كما اكدت الوزارة ، اهمية المنافذ التسويقية التي رفدت المناطق بالمواد الغذائية الاقل سعراً.

متابعة الوزير

وقال بيان امس ان (الوزارة باشرت بفتح منافذ تسويقية لبيع المواد الغذائية منها اللحوم والبيض والحليب بأسعار مخفَّضة، بمتابعة الوزير، ورئيس الوزراء محمد السوداني لمعالجة مشكلة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق المحلي)، مضيفاً ان (المبادرة جاءت للحد من رفع الاسعار في المحافظات كافة، ومنع التلاعب من قِبل التجّار واحتكارهم للسوق)، واشار الى (افتتاح منافذ تسويقية في اربع محافظات ضمن إجراءات الوزارة لتخفيض الاسعار ودعم المواطنين في رمضان)، وتابع ان (التجارة دعمت توفير الاسماك واللحوم والعصائر والدجاج وبيض المائدة والالبان والاجبان والبقوليات والرز والشاي ومواد اخرى، فضلاً عن المناديل وحفّاظات الأطفال والمستلزمات المنزلية).