إرتفاع ضحايا حوادث السير ورصد 27 إصابة بألعاب الصجم خلال العيد

الصحة توجّه بتسهيل شروط التقديم إلى البورد العربي والعراقي

بغداد – ابتهال العربي

وجه وزير الصحة صالح الحسناوي، بتسهيل بعض الشروط للمتقدمين لدراسة البورد العربي والعراقي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (من اجل فسح المجال امام شريحة أوسع للمتقدمين ومنحهم الفرصة ، وبعد أن كان أحد شروط التقديم لدراسة البورد العربي والعراقي هو ان لا يكون للمتقدم عقوبة انضباطية للسنتين الأخيرتين قبل التقديم، أوعز الحسناوي بالتخفيف من هذا الشرط)، واشار الى ان (الشرط تضمن أن لا تكون للمتقدم عقوبة إنذار فأعلى في السنة الأخيرة قبل التقديم)، وتابع انه (بهذا أعفي من عوقب بلفت النظر من هذا الشرط، وسيكون من حقه أن يمنح عدم الممانعة في حال كونه مستوفيا لباقي شروط التقديم). وكان الحسناوي قد اعلن ،نجاح خطة الاسناد الطبي الخاصة بعيد الفطر. واشار الحسناوي في بيان الى أن (الوزارة أعدت خطة إسناد طبي خاصة بعيد الفطر في عموم البلاد، لتقديم الخدمة الصحية بعموم المؤسسات الصحية شملت تهيئة ردهات الطوارئ في المستشفيات وزيارة الملاكات الخافرة وتهيئة مركبات الاسعاف)، واستطرد بالقول ان (الملاكات في المؤسسات الصحية تمكنت خلال خطة العيد من تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ عشرات الحالات الطارئة التي وردت، وإجراء عمليات طارئة وغيرها)، مثمناً (دور الملاكات وجهودهم في تقديم الخدمات الصحية طيلة عطلة العيد). بدوره ، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس إنه (خلال عطلة العيد اوحتى هذه اللحظة ،سجلت الصحة بحصيلة غير نهائية إصابات ووفيات بحوادث مختلفة أغلبها حوادث سير في عموم المحافظات)، واضاف انه (تم تسجيل 13 حالة وفاة و192 إصابة و27 إصابة بالألعاب النارية والصجم )، مؤكدا ان (ملاكات الوزارة كانت مستنفرة خلال أيام العيد وبمتابعة ميدانية من قبل الحسناوي)، وتابع ان (أغلب الجرحى غادروا المستشفيات بحالات متحسنة بعد تلقيهم العلاج)، ولفت الى ان (الوفيات تمت إحالتهم على الطبابة العدلية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة). من جانبه ،اكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، نجاح خطة تأمين أجواء العيد .وقال سليم في تصريح امس إن (الخطة نجحت ضمن قواطع المسؤولية التابعة لعمليات بغداد وتم من خلالها تأمين المساجد والحسينيات والأسواق وأماكن التجمعات والمولات والمناطق الترفيهية برغم الزخم الكبير من قبل المواطنين وهي كانت منفصلة عن خطة تأمين الحماية للعاصمة خلال شهر رمضان )، واضاف ان (استحضارات خطة العيد بدأت منذ الخامس عشر من نيسان الجاري، أي قبل 7 أيام من العيد ونفذت عمليات استباقية في مناطق حزام بغداد ،ولاسيما شمالها وجنوبها ومناطق أخرى داخل العاصمة بعد أن عززت قطعات العمليات بقطعات أخرى بتوجيه من العمليات المشتركة وشملت العمليات تفتيش بعض الأماكن وتفعيل مذكرات قبض وتنفيذها والقبض على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب وأيضاً آخرين بتهم جنائية)، وتابع أن (هناك معلومات وردت إلى القيادة كشفت عن وجود نية لدى عصابات داعش الإرهابية بتعكير صفو الأجواء، ونفذت عمليات أحبط مخططات العدو خلال العيد ونفذت قبلها في رمضان عمليات أخرى بددت تهديدات هذه العناصر)، وأشار إلى أن (الخطة تميزت هذا العام بعدم قطع أي طريق حتى في منطقة الكرادة التي لم تغلق على عكس السنوات السابقة وتم تعزيزها بنحو 4 آلاف عنصر استخباري ،وأثمرت الجهود مجتمعة عن تأمين الأجواء كلياً).