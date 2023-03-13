إرتفاع حالات الطلاق خلال شباط الماضي

بغداد – فائز جواد

سجلت محاكم الاستئناف التابعة لمجلس القضاء الاعلى ،اكثر من 6 الاف حالة طلاق في بغداد والمحافظات خلال شهر شباط الماضي. واطلعت (الزمان) على احصائية للقضاء جاء فيها ان (محاكم الاستئناف في بغداد والمحافظات سجلت حالات زواج بواقع 22 الف و 16 عقد وصدقت 5 الاف و 494 عقدا خارج المحاكم)، واضافت ان (حالات الطلاق الخارجي المصدقة بلغت 4 و 646 حالة ،اما التفريق القضائي فلقد بلغ الف و506 حالة طلاق)،

واكدت الاحصائية ان (محكمة استئناف الرصافة تصدرت احصائية الزواج بتسجيل اكثر من 4 الاف حالو زواج في المحاكم وخارجها ،فيما بلغ عدد حالات الطلاق فيها نحو 988)، واشارت الى ان (محكمة استئناف نينوى تصدرت المحافظات بعدد حالات عقود الزواج خارج المحاكم بلغت الفين و 545).