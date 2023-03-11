التقاعد: قانون المساءلة لا يجيز منح حقوق الفدائيين المتطوّعين

إرتفاع الإنفاق الحكومي على الرواتب والداخلية تحتل النسبة الأكبر

بغداد – قصي منذر

كشف خبير في الشان الاقتصادي منار العبيدي ،عن ارتفاع الرواتب الحكومية الى 43.67 تريليون دينار. وقال العبيدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الرواتب الحكومية ارتفعت بمقدار 2.9 في بالمئة في العام الماضي مقارنة مع 2021 ، حيث بلغت 43.67 تريليون دينار بعد ان كانت 42.44 ترليون دينار قبل عامين)، واضاف ان (الرواتب تشكل ما نسبته 26.9 بالمئة من مجمل ايرادات الدولة للعام الماضي)، واشار الى ان (رواتب القطاع الامني تمثل مانسبته 53.48 بالمئة من مجمل الرواتب ،اذ احتلت وزارة الداخلية النسبة الاكبر من الرواتب بنسبة 27 بالمئة ثم وزارة الدفاع بنسبة 16بالمئة ثم مجلس الوزراء وكل الهيئات المنضوية تحته بنسبة 11 بالمئة)، ومضى الى القول ان (15 جهة حكومية من اصل 44 تمثل رواتبها ما نسبته 90 بالمئة من مجمل الرواتب).

حقوق تقاعدية

في غضون ذلك ، أوضح القسم القانوني في هيئة التقاعد العامة في بيان امس ان (فدائيي صدام لا يستحقون الحقوق التقاعدية عملاً بإحكام المادة 6 رابعا من قانون الهئية الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ،التي تنص على انه يمنع فدائيو صدام من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور). وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا قد رد على كتبا المساءلة والعدالة بشأن حقوق الفدائيين .واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع رئيس المحكمة جاسم محمد عبود جاء فيها ان (قرار المحكمة قض? برد دعوى المدعي، بعد أن تم ادخال الهيئة شخصاً ثالثاً في الدعوى وبيان رأيها، وتضمن القرار أن البند رابعاً من المادة 6 من قانون الهيئة يمنع بموجبه فدائيو صدام المتطوعين من أية حقوق تقاعدية)، مضيفا (أما من تم نقلهم قسراً سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين الى الجهاز المذكور وتم اعادتهم الى دوائرهم فإنهم يستحقون راتبهم التقاعدي عن خدمتهم خارج فدائيو صدام ولا تحتسب خدمتهم ضمن الجهاز المذكور خدمة تقاعدية)، واشارت الى ان (المحكمة توصلت من خلال تحقيقاتها أن قسم منهم أستشهد أثناء تحرير العراق من داعش ،استجابة لنداء المرجعية ،مما يقتضي مراعاة ذلك عند نظر حقوق الشهداء المذكورين). واطلقت وزارة المالية، تمويل رواتب الموظفين لشهر آذار الجاري،ودعوة وحدات الانفاق الى ارسال معتميدها ابتداء من يوم غد الأحد.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس إن (الوزارة باشرت بإطلاق تمويل الرواتب للشهر الجاري ، وذلك بعد استكمال الإجراءات كافة المتصلة بعملية تنظيم الصرف)،وأضاف انه (على وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، على أن يتم تقديم موازين المراجعة الختامية للعام الماضي ، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد). بدوره ، حدد مصرف الرافدين، مبالغ قروض الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس أن (السلف تبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليون دينار ،وبحسب استحقاق المستلف الذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي)، وأشار البيان الى أن (السلفة تكون بضمان الماستر كارد الصادرة من الرافدين).