أمانة بغداد تستنفر جهوها لإستقبال وفود الأوروبيين القادمين من كربلاء

إرتفاع إستثنائي لعدد الزوار وإستمرار الخطة لحين عودتهم

بغداد – ابتهال العربي

اثنى رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، على قواعده الشعبية. وقال في تغريدة على حسابه بتويتر تابعتها (الزمان) امس ان (غاية الفخر والشرف أن رزقني الله حبّ القواعد الشعبية، وجعلهم افضل مصاديق الطاعة المبصرة فلا يحيدون عن الأوامر والنواهي)، مضيفاً ، اسأل الله تعالى ان يثبتني على حبهم وخدمتهـم، وان يثبتنا وإياهم على نهج الآباء والأجداد المصلحين، وعلى (السلم والسلام) وان يحفظهم من كل مكروه. في غضون ذلك، اكدت قيادة العمليات المشتركة، استمرار الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية، لحين خروج آخر زائر من محافظة كربلاء، مشيرة الى إشراك الإسعاف الجوي بالخطة. وعقد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، مؤتمراً امنياً في كربلاء، اكد فيه دخول اربعة ملايين زائر عبر المنافذ الحدودية. موضحاً ان ( نجاح الخطة مرهون بتوفير الخدمات الأمنية والصحية والخدمية). وقال الناطق بإسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (العمليات المشتركة انجزت خطتها بإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتوجيهات وزارة الداخلية)، موضحاً (اللجنة المسؤولة دأبت منذ حوالي شهرين نحو الإستعداد لهذه الزيارة، لإنجاح الزيارة)، ولفت الى ان (هذا العام شهد وصول اعداد الزائرين بحسب الإحصائيات التقديرية الى 22 مليون زائر)، مبيناً انها (المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة الأعداد لهذا الحد)، واشار الى ان (القوات الأمنية، وفرت ما لا يقل عن خمسة الاف سيارة، مع تخصيص دوريات جوية الى جانب الإسعاف الجوي)، وتابع ان (الجانب الطبي والخدمي لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد، خصص اكثر من 50 خيمة لتقديم الخدمات الطبية)، واكد الخفاجي، ان (الزيارة مستمرة لحين خروج آخر زائر من محافظة كربلاء، والقوات الأمنية مستمرة في مواقعها ومتمسكة في العقد والنقاط التي نشرتها خلية الإعلام الحربي). واكدت العتبة الحسينية، نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية. وقال الأمين العام للعتبة حسن رشيد العبايجي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (خطة العتبة نجحت بإحياء مراسيم زيارة الأربعين لهذا العام 1444 هجرياً)، واعرب عن تقديره للجهات التي اسهمت بإنجاح مراسيم الزيارة، العتبات والمواكب الحسينية وحكومة كربلاء المحلية، والحكومات الأخرى التي شهدت مرور الزائرين في محافظاتها، والأجهزة الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها، والوزارات والدوائر الساندة كالصحة والبلدية والتجارة وغيرها، الى جانب والملاكات الإعلامية غطت الحدث، والفرق التطوعية واهالي كربلاء.

خطة خدمية

وكشف محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، عن وضع خطة خدمية موسعة استكمالاً للأربعينية . وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المحافظة عقدت اجتماعاً موسعاً، يهدف الى وضع خطة خدمية شاملة لتأهيل المناطق والأحياء السكنية للمركز والأقضية والنواحي، على طريق زوار الحسين، لتقديم الخدمات استكمالاً لخطة الزيارة)، مبيناً، ان (الإجتماع حضرته ادارات المؤسسات الحكومية والخدمية ورؤساء الوحدات الإدارية ومديري القطاعات البلدية)، واشار الى ان (المحافظ كلَّف الدوائر الخدمية والبلدية، بمعالجة التخسفات في الشوارع ورفع النفايات وتوزيع الحاويات، ورفع التجاوزات و صيانة الإنارة في الشوارع الرئيسية والعامة على الطريق). واكدت قيادة شرطة ميسان، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية. وقال قائد شرطة ميسان ناصر الأسدي، ان (المحافظة شهدت توافد مئات الآلاف من الزائرين، الأمر الذي استدعى توفير جميع الأجهزة الأمنية والأجهزة الساندة لحماية الزائرين)، موضحاً انها (بلغت عشرة الاف عنصر امني، لتشكيلات وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الرقابية كافة)، واشار الى ان (الخطة تضمنت نشر مفارز طبية وتأمين الطرق الخارجية و تأمين السيارات بالتنسيق مع هيئة النقل والمواصلات، وتخصيص سيارات لنقل الوافدين عبر منفذ الشيب الحدودي الى مركز المحافظة)، لافتاً الى ان (الخطة اجريت بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية العاملة في المحافظة). من جهته اوضح محافظ بغداد، عمار موسى كاظم، استنفار الجهد البلدي في مدينة الكاظمية، بعد توافد اعداد كبيرة من الزائرين لها، عقب انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (عدداً كبيراً من الزائرين توافدوا لمدينة الكاظمية المقدسة لإحياء زيارة الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد، بعد انتهاء مراسم الزيارة بمدينة كربلاء، ما تطلب استنفار الجهد البلدي لتقديم الخدمات)، مبيناً ان (الأمانة حققت نجاحاً عبر توفيرها الخدمات ضمن محور مرور الزائرين المتوجهين من بغداد الى كربلاء).