إرباك وتأخير في منتخب الشباب وإنسحاب مؤكد من كأس العالم في حال مواجهة إسرائيل

بغداد – الزمان

أشّر الاتحاد العراقي لكرة القدم إرباكاً في منتخب شباب العراق نتيجة تأخر إجراء قرعة بطولة كأس العالم، مشيراً إلى أن المنتخب سينسحب في حال أوقعته القرعة بجانب إسرائيل.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم إن الاتحاد مرتبط بالكادر التدريبي لمنتخب الشباب لتسلم منهاجه بغية إعداد المنتخب الشبابي الذي تنتظره اهم مشاركة وهي بطولة كأس العالم للشباب.

واوضح ان سحب البطولة من إندونيسيا لرفضها استضافة اسرائيل وتحويلها الى الارجنتين ادى الى تأخير القرعة التي كان مقرر إجراؤها الشهر الماضي ولحد الان لم يتم تحديد القرعة التي لا نرغب ان توقعنا مع الكيان الصهيوني لأن ذلك سيؤدي لانسحابنا.

واضاف ان الكادر التدريبي اجّل تحديد مبارياته الودية الاستعدادية ومكان معسكره التدريبي ولم يحدد للاتحاد العراقي رغبته بذلك بسبب عدم مـــــعرفة مجموعته لحد الان ولا الــــــفرق التي يواجهها.

وبين ان ذلك ولّد ارباكاً وتاخيراً في إعداد المنتخب سيما وان البطولة قريبة ومن المفترض ان تنطلق يوم 20من شهر ايار المقبل 2023 وتستمر لغاية 11 حزيران.

واشار الى ان مشاركة إسرائيل بعد تأهلها في البطولة اربك حسابات الكثير من المنتخبات منها العراق التي لن تلعب معها في حال وقوعها في نفس المجموعة وهذا ما لا نتمناه.

جهاز فني

ولفت الى ان الاتحاد ينتظر القرعة وسيـــــــكون هناك اجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب لتبادل الآراء والمقترحات والحلول لحين اتضاح الصورة للقرعة المرتقبة التي من المؤمل ان يجريها الاتحاد الدولي في وقت لاحق. وكان منتخب الشباب العراقي باشر بأولى وحداته التدريبية في ملـــــعب المدينة في العاصمة بغداد استعداداً لنهائيات كأس العالم المزمع انطلاقها في 20 من أيار المقبل .