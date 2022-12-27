إدخال الغاز السائل لمعمل القائم

بغداد – الزمان

أجرت ملاكات الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز عملية إدخال الغاز السائل لخزانات وشبكة معمل غاز القائم الحكومي في محافظة الانبار .

وقال مدير الفرع حمد عبد فرحان (إن عملية إدخال الغاز السائل للمعمل المذكور تمت بعد إكمال كافة متطلبات التشغيل وبجهود إستثنائية من قبل كوادرنا الهندسية والفنية في شعبة الصيانة وشعبة الصحة والسلامة والبيئة والجهات الساندة وملاكات المعمل).

مبيناً في بيان تلقته (الزمان) أمس (أن هذا المعمل أضيف الى المعامل الغازية في المحافظة وانه سيقدم الخدمات التي تخص الغاز السائل للمواطنين بقضاء القائم والنواحي التابعة له).