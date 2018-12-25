إخماد حريق في مستشفى الكاظمية وتواصل التحقيق بالحادث

إدانة لتفجير تلّعفر وتحذيرات من خروقات جديدة

بغداد – الزمان

دانت شخصيات وقوى سياسية التفجير الاجرامي الذي استهدف قضاء تلعفر وادى الى سقوط شهيدين واصابة11 آخرين، مطالبة بالتحقيق في الحادث ومنع تكراره. واعرب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في بيان عن ( المٌه الشديد واسفه البالغ للدماء والضحايا الذين سقطوا جراء التفجير الإرهابي)، مؤكدًا (اهمية مراجعة الخطط الامنية وتطوير القدرات المعلوماتية ، وإعادة بناء الإمكانيات الاستخبارية ومسك الحدود الدولية). ووعد الكعبي بـ(متابعة تفاصيل الحادث مع الجهات الامنية للوصول الى خيوط الاستهداف الاجرامي وتقديم القائمين عليه الى القضاء لينالوا جزاءهم ومنع تكرار هكذا حوادث مؤسفة). بدورها وصفت الجبهة التركمانية التفجير بأنه (رسالة خطيرة جدا) وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في بيان امس ان (عناصر الشر وايتام القاعدة وداعش مازالوا يتربصون بضرب الوحدة الاهلية والمجتمعية التي تحققت بفضل القوات الامنية والحشد الشعبي)، مضيفا ان (تفجير تلعفر رسالة خطيرة جدا ستقوض التماسك العشائري والاجتماعي المتحقق منذ مدة معينة).وطالب الصالحي بـ(دعم الجهد الاستخباراتي والامني لكشف ملابسات هذه الحادثة الخطيرة)، مشيرًا الى مجاورة التفجير من قضاء سنجار المنطقة (الحساسة امنياً). كما دان حزب الحل التفجير وطالب بعمل استخباري استباقي .وقال في بيان امس أن على القيادات الأمنية في تلعفر (بذل مزيد من الجهود واعتماد العمل الاستخباري الأستباقي كاستراتيجية عمل لمعالجة فلول وبقايا عصابات الأرهاب في محافظة نينوى وباقي محافظات العراق). وادى انفجار عجلة مفخخة نوع بيك اب كانت مركونة امام مقهى شعبي في منطقة رأس الجادة بقضاء تلعفر الى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 11 آخرين، بحسب بيان لمركز الاعلام الامني. وفي اجراء احترازي فرضت القوات الامنية امس حظراً للتجوال في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى على خلفية التفجير الذي استهدف تلعفر .وفي وقت لاحق اعلن مصدر امني رفع حظر التجوال الذي جاء تحسبًا لحصول خرق امني يستهدف الناحية .وفي تطور امني لافت اختطفت عناصر من تنظيم داعش 14 مدنياً في كركوك.وقال مصدر امني في تصريح امس إن (عناصر داعش اختطفوا 13 مدنياً من قرية المبدد بالاضافة الى مختار قرية ضباع الجديدة التابعتين لناحية الرشاد جنوبي كركوك)، مضيفًا أن( الخاطفين اقتادوا الضحايا إلى وادي زغيتون).

وافاد مصدر أمني مساء اول أمس الاثنين بمهاجمة عناصر من داعش لقرية في طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين واختطاف اربعة اشخاص. من جهة اخرى اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية امس عن اخماد الحريق الذي اندلع في مستشفى الكاظمية ببغداد والمباشرة باخلاء المدنيين. وقال في بيان إن (فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق نشب في مستشفى الكاظمية وباشرت بعملية اخلاء لعدد من الموجودين داخل الردهة التي حدث فيها الحريق). وادى الحريق الى الحاق اضرار مادية بالمستشفى بحسب مصدر أمني. من جهتها قالت وزارة الصحة أن الحريق اندلع في الطابق الثاني من المستشفى ولم يسفر عن اصابات. واوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان إن (حريقاً حدث في الطابق الثاني لمستشفى الكاظمية وتمت السيطرة عليه ولم تسجل إصابات)، مضيفًا أن (وزير الصحة علاء العلوان توجه فورا للمستشفى لتفقد مكان الحادث)، مشيراً الى (فتح تحقيق لمعرفة الأسباب). وافادت تقارير بتضرر قسم (الخدج) في المستشفى بالكامل جراء الحريق وخروج صالة الولادة عن العمل بصورة تامة .

وتفقدت ادارة المستشفى ودائرة صحة الكرخ الطابق المتضرر واشرفا على الفحص الجنائي فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا بالحادث للتأكد من اسباب الحريق ، مع استمرار دائرة الادلة الجنائية بعملية الكشف عن ملابسات الحريق . من جهة اخرى عثرت قوة امنية على جثة رجل مغدور في بغداد.

وقال مصدر امني في تصريح إن (الجثة كانت مرمية في احدى الساحات المتروكة بمنطقة البلديات)، مشيراً الى (وجود اثار تعذيب وطلقات نارية في منطقة الصدر).

كما اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد عن اعتقال عدد من المتهمين بالقتل والسرقة والدكة العشائرية. وفي الديوانية اعلن قائد شرطة المحافظة اللواء فرقد زغير مجهول عن إلقاء القبض على متهم برمي رمانة استهدفت منزل احد وجهاء المحافظة صبيح البهية في حي العروبة.كما اعلن بيان لمركز الاعلام الامني عن تحرير طفل مختطف يبلغ من العمر ثماني سنوات في محافظة بابل والقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص أقدموا على الجريمة في منطقة المحاويل .