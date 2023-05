إدانة سيدة أمريكية كتبت كتاباً للأطفال عن الحزن

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وُجهت‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬إلى‭ ‬أميركية‭ ‬كتبت‭ ‬كتاباً‭ ‬للأطفال‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الحزن‭ ‬والحداد‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الزوج،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قتلها‭ ‬زوجها‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬كوري‭ ‬ريتشينز‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬كتابها‭ ‬‭”?‬Are‭ ‬You‭ ‬With‭ ‬Me‭” (“‬هل‭ ‬أنت‭ ‬معي؟‭”) ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬إريك‭ ‬ريتشينز،‭ ‬الذي‭ ‬عُثر‭ ‬عليه‭ ‬ميتاً‭ ‬في‭ ‬غرفتهما‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬يوتا،‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022‭.‬

كانت‭ ‬ريتشينز،‭ ‬33‭ ‬عاماً،‭ ‬قد‭ ‬أخبرت‭ ‬الشرطة‭ ‬بأنها‭ ‬أعدّت‭ ‬مشروباً‭ ‬وأحضرته‭ ‬لزوجها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الفراش‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬عندما‭ ‬أتت‭ ‬إليه‭ ‬ولمسته،‭ ‬كان‭ “‬بارداً‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬قناة‭ “‬فوكس‭ ‬13‭” ‬المحلية‭.‬

وأظهر‭ ‬تشريح‭ ‬الجثة‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬مات‭ ‬بسبب‭ ‬جرعة‭ ‬زائدة‭ ‬من‭ ‬الفنتانيل،‭ ‬وهي‭ ‬مادة‭ ‬أفيونية‭ ‬صناعية‭ ‬قوية‭ ‬كان‭ ‬الرجل‭ ‬قد‭ ‬ابتلع‭ ‬منها‭ ‬خمسة‭ ‬أضعاف‭ ‬الجرعة‭ ‬القاتلة‭.‬

وخلص‭ ‬المحققون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زوجته‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬معارفها‭ ‬تزويدها‭ ‬بمسكنات‭ ‬قوية‭ ‬للألم،‭ “‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يتناوله‭ ‬مايكل‭ ‬جاكسون‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬بسبب‭ ‬جرعة‭ ‬زائدة‭ ‬من‭ ‬عقار‭ ‬بروبوفول‭ ‬المخدر‭.‬

وحصلت‭ ‬كوري‭ ‬ريتشينز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬حبة‭ ‬فنتانيل‭.‬

بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أيام،‭ ‬أخبر‭ ‬إريك‭ ‬ريتشينز‭ ‬صديقاً‭ ‬له‭ ‬بأنه‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬زوجته‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬تسميمه،‭ ‬وفق‭ ‬وثائق‭ ‬للشرطة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬قناة‭ “‬فوكس‭ ‬13‭”‬‭.‬

ووُجهت‭ ‬إلى‭ ‬ريتشينز‭ ‬الاثنين‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭.‬

ويُقدَّم‭ ‬كتابها،‭ ‬في‭ ‬وصفه‭ ‬الإعلاني،‭ ‬على‭ ‬أنه‭ “‬مطمئن‭ ‬ومريح‭”‬،‭ “‬كتبته‭ ‬أمّ‭ ‬محبّة‭ ‬مرت‭ ‬نفسها‭ ‬بهذه‭ ‬المحنة‭”.‬

قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬أُدينت‭ ‬روائية‭ ‬أميركية‭ ‬أخرى‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬مقالاً‭ ‬بعنوان‭ “‬كيف‭ ‬تقتلين‭ ‬زوجك‭”‬،‭ ‬بتهمة‭ ‬قتل‭ ‬زوجها‭.‬

وتمضي‭ ‬هذه‭ ‬الروائية،‭ ‬واسمها‭ ‬نانسي‭ ‬كرامبتون‭ ‬بروفي،‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬لإدانتها‭ ‬بقتل‭ ‬زوجها‭ ‬إثر‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2018‭.‬