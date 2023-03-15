إدانة سوري لسحبه الواقي الذكري خلال ممارسة الجنس

لاهاي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬هولندية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سوري،‭ ‬بالسجن‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بتهمة‭ ‬نزع‭ ‬الواقي‭ ‬الذكري‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬شريكته،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬إدانة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭.‬

وكان‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬البالغ‭ ‬28‭ ‬عاماً‭ ‬أقر‭ ‬بذنبه‭ ‬بتهمة‭ ‬الإكراه‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬روتردام،‭ ‬بسبب‭ ‬سحبه‭ ‬الواقي‭ ‬الذكري‭ ‬أثناء‭ ‬الممارسة‭ ‬الجنسية‭ (‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ‭”‬ستيلثينغ‭”- “‬stealthing‭”)‬،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬شريكته‭ ‬قالت‭ ‬له‭ ‬مقدّماً‭ ‬إنها‭ ‬ترفض‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬غير‭ ‬محمية‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬المتهم‭ ‬عرّض‭ ‬شريكته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ “‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬المنقولة‭ ‬جنسياً‭ ‬والحمل‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيه‭”.‬

ثم‭ ‬أرسل‭ ‬الرجل‭ ‬رسائل‭ ‬نصية‭ ‬إلى‭ ‬الضحية،‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬إحداها‭ “‬كل‭ ‬شيء‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭”.‬

وخلص‭ ‬القضاة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬توصيف‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬بالاغتصاب‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ “‬موافقة‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬والشاكية‭ ‬على‭ ‬الإيلاج‭ ‬الجنسي‭”‬،‭ ‬ولأن‭ ‬الإكراه‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بعدم‭ ‬استخدام‭ ‬الواقي‭ ‬الذكري‭. ‬وحُكم‭ ‬على‭ ‬الرجل‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬وبدفع‭ ‬غرامة‭ ‬مقدارها‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭. ‬وفي‭ ‬قضية‭ ‬منفصلة،‭ ‬برأ‭ ‬قضاة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬عينها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رجلاً‭ ‬يبلغ‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتشفوا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬ينزع‭ ‬الواقي‭ ‬الذكري‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬خلال‭ ‬الممارسة،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يضع‭ ‬واقياً‭ ‬خلال‭ ‬المجامعة‭.‬

وذكرت‭ ‬الإذاعة‭ ‬العامة‭ “‬ان‭ ‬او‭ ‬اس‭” ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الهولندي‭ ‬لا‭ ‬يتطرق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬نصوصه‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬الـ‭”‬ستيلثينغ‭” ‬هذه،‭ ‬والأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬صدور‭ ‬أحكام‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وسويسرا‭ ‬ونيوزيلندا‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬أصبحت‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬أول‭ ‬ولاية‭ ‬أميركية‭ ‬تحظر‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭.‬