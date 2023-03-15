إدانة سوري لسحبه الواقي الذكري خلال ممارسة الجنس

لاهاي-(أ ف ب) – حكمت محكمة هولندية الثلاثاء على رجل من أصل سوري، بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة نزع الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس من دون موافقة شريكته، في أول إدانة في البلاد على خلفية هذه الممارسة.
وكان المشتبه به البالغ 28 عاماً أقر بذنبه بتهمة الإكراه أمام محكمة في روتردام، بسبب سحبه الواقي الذكري أثناء الممارسة الجنسية (ما يُعرف بـ”ستيلثينغ”- “stealthing”)، رغم أن شريكته قالت له مقدّماً إنها ترفض إقامة علاقة غير محمية.
وقالت المحكمة في بيان إن المتهم عرّض شريكته من خلال هذا العمل “لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً والحمل غير المرغوب فيه”.
ثم أرسل الرجل رسائل نصية إلى الضحية، كتب في إحداها “كل شيء سيكون على ما يرام”.
وخلص القضاة إلى عدم توصيف هذه الحالة بالاغتصاب بسبب وجود “موافقة متبادلة بين المشتبه به والشاكية على الإيلاج الجنسي”، ولأن الإكراه يتعلق فقط بعدم استخدام الواقي الذكري. وحُكم على الرجل بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة مقدارها ألف يورو. وفي قضية منفصلة، برأ قضاة في المحكمة عينها الثلاثاء رجلاً يبلغ 25 عاماً بعد أن اكتشفوا أنه لم ينزع الواقي الذكري في أي وقت خلال الممارسة، لكنه لم يكن يضع واقياً خلال المجامعة.
وذكرت الإذاعة العامة “ان او اس” أن القانون الهولندي لا يتطرق في أي من نصوصه على حالات الـ”ستيلثينغ” هذه، والأحكام الصادرة الثلاثاء هي الأولى في هولندا بشأن هذه الممارسة. وأشارت إلى صدور أحكام مماثلة في وقت سابق في بلدان أخرى، لا سيما في ألمانيا وسويسرا ونيوزيلندا. في عام 2021، أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أميركية تحظر هذه الممارسة.