إدانة جديدة بتهمة الاستعراء لشرطي بريطاني سجين لقتله امرأة

لندن (أ ف ب) – دين الاثنين بتهمة الاستعراء شرطي بريطاني سابق يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لكونه قتل امرأة لندنية واغتصبها وقتلها، مما أثار تساؤلات عمّا إذا كانت شرطة “سكولاتند يارد” فوّتت فرصة لتوقيفه في مرحلة أبكر. وتلقى واين كازنز (50 عاماً) عقوبة بالسجن 19 شهراً عقب إدانته بثلاث تهم، واحدة كونه استعرى أمام امرأة على دراجة هوائية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 واثنتان بسبب ممارسات مماثلة في شباط/فبراير 2021 أقدم عليها كازنز داخل مطعم للوجبات السريعة في كينت بجنوب إنكلترا.
وحصلت آخر واقعة من هذاالنوع قبل أيام من إقدامه على خطف ساره إيفرارد في آذار/مارس 2021 واغتصابها وقتلها، في قضية أثارت سخطاً كبيراً في المملكة المتحدة وفاقمت أزمة الثقة في “سكوتلاند يارد”. واتُهمت شرطة لندن بأنها غضت النظر عن تصرفات عنصر تابع لها يعمل في وحدة النخبة المسؤولة عن امن الدبلوماسيين.
وقالت القاضية خلال النطق بالحكم الصادر الاثنين في محكمة أولد بايلي للجنايات في لندن “إن إحجام أي عنصر من الشرطة عن استجواب واين في شأن هذه الممارسات، عزز في ذهن المجرم اعتقاداً خطراً بأنه لا يُهزَم ويمكنه اغتصاب النساء والسيطرة عليهنّ من دون أن يوقفه أحد”.
وكانت الأزمة التي تمر بها شرطة لندن عادت إلى الواجهة أخيراً عقب الحكم بالسجن مع فترة احتجاز دنيا حُددت بثلاثين عاماً، على الضابط السابق في شرطة لندن ديفيد كاريك، لإدانته بعشرات حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسية مدى نحو عقدين.
وجرى توسيع التحقيق المستقل بشأن قضية كازنز ليشمل أيضاً قضية كاريك.