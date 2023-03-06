إدانة جديدة بتهمة الاستعراء لشرطي بريطاني سجين لقتله امرأة

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دين‭ ‬الاثنين‭ ‬بتهمة‭ ‬الاستعراء‭ ‬شرطي‭ ‬بريطاني‭ ‬سابق‭ ‬يقضي‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬لكونه‭ ‬قتل‭ ‬امرأة‭ ‬لندنية‭ ‬واغتصبها‭ ‬وقتلها،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬تساؤلات‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬شرطة‭ “‬سكولاتند‭ ‬يارد‭” ‬فوّتت‭ ‬فرصة‭ ‬لتوقيفه‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬أبكر‭. ‬وتلقى‭ ‬واين‭ ‬كازنز‭ (‬50‭ ‬عاماً‭) ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬19‭ ‬شهراً‭ ‬عقب‭ ‬إدانته‭ ‬بثلاث‭ ‬تهم،‭ ‬واحدة‭ ‬كونه‭ ‬استعرى‭ ‬أمام‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬واثنتان‭ ‬بسبب‭ ‬ممارسات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2021‭ ‬أقدم‭ ‬عليها‭ ‬كازنز‭ ‬داخل‭ ‬مطعم‭ ‬للوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬كينت‭ ‬بجنوب‭ ‬إنكلترا‭.‬

وحصلت‭ ‬آخر‭ ‬واقعة‭ ‬من‭ ‬هذاالنوع‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬إقدامه‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬ساره‭ ‬إيفرارد‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2021‭ ‬واغتصابها‭ ‬وقتلها،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬أثارت‭ ‬سخطاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وفاقمت‭ ‬أزمة‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ “‬سكوتلاند‭ ‬يارد‭”. ‬واتُهمت‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬بأنها‭ ‬غضت‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تصرفات‭ ‬عنصر‭ ‬تابع‭ ‬لها‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬النخبة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬امن‭ ‬الدبلوماسيين‭.‬

وقالت‭ ‬القاضية‭ ‬خلال‭ ‬النطق‭ ‬بالحكم‭ ‬الصادر‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬أولد‭ ‬بايلي‭ ‬للجنايات‭ ‬في‭ ‬لندن‭ “‬إن‭ ‬إحجام‭ ‬أي‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬استجواب‭ ‬واين‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات،‭ ‬عزز‭ ‬في‭ ‬ذهن‭ ‬المجرم‭ ‬اعتقاداً‭ ‬خطراً‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يُهزَم‭ ‬ويمكنه‭ ‬اغتصاب‭ ‬النساء‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليهنّ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوقفه‭ ‬أحد‭”.‬

وكانت‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬أخيراً‭ ‬عقب‭ ‬الحكم‭ ‬بالسجن‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬احتجاز‭ ‬دنيا‭ ‬حُددت‭ ‬بثلاثين‭ ‬عاماً،‭ ‬على‭ ‬الضابط‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬ديفيد‭ ‬كاريك،‭ ‬لإدانته‭ ‬بعشرات‭ ‬حالات‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسية‭ ‬مدى‭ ‬نحو‭ ‬عقدين‭.‬

وجرى‭ ‬توسيع‭ ‬التحقيق‭ ‬المستقل‭ ‬بشأن‭ ‬قضية‭ ‬كازنز‭ ‬ليشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬قضية‭ ‬كاريك‭.‬